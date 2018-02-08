Печать по требованию

Что усиливает чувство тревоги у отечественных полиграфистов: мнение экспертов
Отечественная полиграфия, согласно прошлогоднему докладу Роспечати, находится «в состоянии тревожного ожидания». ЖУРНАЛИСТ поинтересовался у отраслевых экспертов, что именно ждет издательский сегмент полиграфического производства и какие факторы усиливают чувство тревоги.
БОРИС КУЗЬМИН президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП):
Говоря об издательском секторе, следует отметить углубление системного кризиса в этом сегменте полиграфии в связи с усилением процессов замещения печатной продукции электронными средствами коммуникации и ориентированием на переход распространения контента в онлайне. Эту тенденцию подчеркивают, в частности, медиафорумы и конференции, большинство тем которых посвящено работе в интернете. Сегодня встречаются даже директивные методы управления на самом высоком уровне, когда, например, президент Татарстана ориентирует «Татмедиа» именно на онлайн-направление.
Мы постоянно слышим о том, что «цифра» похоронит газеты и журналы в ближайшие годы и все перейдет в интернет. Аргументируется это тем, что полиграфия дорогая, и вообще главное — это контент, которому нужны более дешевые и доступные носители.
Действительно, распространение цифрового контента имеет конкурентные преимущества по сравнению с печатью и системой ее распространения. И углубление системного кризиса в издательском секторе лежит как раз в плоскости взаимодействия издателей и распространителей. Это сказывается на масштабах полиграфического производства и на перспективах его развития.
Возможности современной полиграфии, будем говорить, неограниченны. Вот уже несколько лет в издательской отрасли о полиграфии вообще не вспоминают. А если вспоминают, то только в связи с тем, что, мол, дорого. И то в контексте удорожания материалов. Любые запросы и предложения издательств полиграфия способна выполнять и выполняет. Сложности заключаются в том, что запросы и предложения издательств требуют больших инвестиций, которые должны быть оправданы. Никто не хочет повторения ситуации, которая возникла несколько лет назад, когда был настоящий бум перехода газет на многокрасочные объемные издания повышенного качества. Незадолго до 2007 года полиграфические предприятия вложились в необходимое оборудование, а потом наступил кризис, и им пришлось еще долго расплачиваться за вложенные капиталы. Поэтому сегодня все должно быть просчитано и четко определено.
Вот почему все, что касается совершенствования технологий и приобретения нового оборудования, сейчас в значительной степени относится к промышленной печати. Вот почему мы наблюдаем перепрофилирование полиграфических предприятий и диверсификацию производства именно в направлении промышленной печати.
Конечно, как таковых проблем в полиграфии очень много. Падает доходность от производства. Избыток предложений, избыток производственных мощностей обостряют конкуренцию между полиграфическими предприятиями. С одной стороны, это хорошо, потому что содействует развитию полиграфического производства, повышению качества выпускаемой продукции. А с другой стороны, наносит большой ущерб, потому что это провоцирует рост издержек производства.
Дальнейшее развитие издательского сегмента будет зависеть от того, как разрешится соперничество между «цифрой» и бумагой. А современная полиграфия способна исполнить за деньги издателя любой его каприз.
АНДРЕЙ МАЛАХОВ коммерческий директор ЗАО «Прайм Принт Москва»:
— На мой взгляд, основными проблемами рынка полиграфических услуг в сегменте печатных СМИ являются:
• непрекращающееся сокращение тиражей и полосности периодических изданий (по нашим оценкам, среднее снижение тиражей за период с 2016 по 2017 годы составляет 12,5 %);
• непрекращающееся повышение отпускных цен на расходные материалы, в первую очередь на газетную, офсетную и мелованную бумагу;
• невозможность адекватного текущей ситуации увеличения отпускных цен на услуги предприятия;
• закрытие или приостановка печати периодических изданий;
• увеличение реестра сомнительных долгов, неплатежеспособность клиентов;
• новые законодательные акты и инициативы;
• ужесточение требований налоговых органов;
• конкуренция со стороны интернета, мобильных технологий приема-передачи информации, способствующих замещению бумажных носителей различными цифровыми продуктами;
• стагнация рынка, спад в экономике;
• отсутствие интереса к использованию полиграфических инноваций со стороны клиентов;
• общие экономические и валютно-финансовые трудности, переживаемые сегодня Российской Федерацией;
• неуверенность в завтрашнем дне.
Поэтому любому полиграфическому предприятию, занимающемуся производством печатных СМИ, необходимо в первую очередь решать вопросы сокращения производственных издержек, оптимизации своих производственных графиков и поиска наиболее экономичных и технологичных вариантов производства печатной продукции. Нужно стараться договариваться с поставщиками расходных материалов о снижении отпускных цен на их продукцию и вести совместную с заказчиками работу, направленную на снижение дебиторской задолженности, а также на поиск и реализацию нестандартных полиграфических решений. И, разумеется, заниматься автоматизацией производственных и прочих технологических процессов и расширять линейку ассортимента выпускаемой продукции.
Компания «Прайм Принт Москва» работает на московском рынке печатных СМИ и оценивает его перспективы в позитивном ключе. Несмотря на то что сокращение тиражей и полосности газет продолжается, его темпы существенно снизились. Редакции, понимая, что безоблачные времена вернутся не скоро, начинают искать пути и способы выхода из кризиса.
Алгоритм наших действий, направленных на успешную работу предприятия при текущих обстоятельствах, прост:
1 Удержание текущих позиций.
2 Поиск и привлечение новых заказчиков с учетом расширения ассортимента возможностей типографии.
3 Интенсивная работа с рекламными службами редакций, издательских домов на предмет внедрения дополнительных опций типографии в востребованный ассортимент рекламных возможностей при помощи проведения презентаций, семинаров, всевозможных мастер-классов.
4 Вдумчивая, обстоятельная работа с производственными службами редакций, издательских домов на предмет увеличения разнообразия полиграфических форматов с учетом технологических возможностей типографии, расширения ассортимента послепечатных, дополнительных услуг. Очень может быть, что в процессе коллективных мозговых штурмов будут рождаться новые продукты и возможности, интересные рынку.
ДМИТРИЙ ПЕРЕЛЫГИН коммерческий директор ООО «Первый полиграфический комбинат»:
— Главная проблема для полиграфических предприятий — отсутствие денежных средств у основных клиентов. На рынке распространения и дистрибуции печатной продукции наблюдается кассовый разрыв: издатели получают свои доходы в течение 60-120 дней, а мы должны заплатить за сырье максимум за 60 дней. То, что сейчас происходит, напоминает мыльный пузырь. Издателям не платят распространители, а они все равно отгружают им свою готовую продукцию, потому что в противном случае это приведет к уменьшению тиража и увеличению стоимости экземпляра печатной продукции. Замкнутый круг. Ситуацию усугубляют закрытие киосковых сетей и уменьшение количества точек продаж.
Вторая проблема заключается в том, что, к сожалению, глобально рынок печати сокращается. Опять же, мне кажется, виноват в этом и сам издатель. Потому что все повторяют как мантру: все уходит в интернет. Разумеется, жизнь не стоит на месте, но и на рынке печати тоже какие-то новые формы появляются: можно использовать, например, ту же цифровую печать. То есть каким-то образом персонализировать свою продукцию, предлагать что-то новое своим рекламодателям. Однако очень немногие издатели пытаются это делать. Все привыкли продавать по старинке: одна полоса столько-то стоит, полполосы — столько-то, четверть полосы — столько-то. Более того, постоянный плач о том, что все уходит в интернет, приводит к тому, что и рекламодатели начинают в это верить: «Зачем нам размещать рекламу в печатной продукции, если все говорят, что все уходит в интернет? Значит, надо и нам уходить в интернет».
Сегодня практически у всех издателей наблюдается тенденция к сокращению печати. В основном это касается, естественно, тиражей. У некоторых наблюдается снижение объемов изданий, то есть количества полос. Причины понятны: рекламы меньше — соответственно, меньше печатают. Некоторые издания закрываются. Однако нередко крупные издатели вместо закрывающихся журналов запускают какие-то новые проекты. Но это касается именно крупных издательских домов. Они еще пытаются что-то новое придумывать и открывать.
Конкретно для ППК сокращение тиражей и объемов изданий не столь критично. Мы себя позиционируем как типография, которая специализируется на печати высококачественной продукции. А это, конечно, в основном периодические глянцевые издания, которые требуют хорошего качества печати.
Здесь необходимо отметить, что, во-первых, количество типографий сокращается — такая тенденция наблюдается последние пять лет. Ну и во-вторых, еще лет пять назад процентов 50 отечественного глянца печаталось за границей. Когда курс валют пошел вверх, российским типографиям стало проще бороться с типографиями Европы. По моим оценкам, сегодня в Европе печатается, если говорить про издательский бизнес, не более 25 % глянцевой продукции.
Заходная иллюстрация: shutterstock.com фото: «Первый полиграфический комбинат», VMG.ru, ГИПП инфографика: ЖУРНАЛИСТ