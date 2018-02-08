Печать по требованию

Мы постоянно слышим о том, что «цифра» похоронит газеты и журналы в ближайшие годы и все перейдет в интернет. Аргументируется это тем, что полиграфия дорогая, и вообще главное — это контент, которому нужны более дешевые и доступные носители.

Действительно, распространение цифрового контента имеет конкурентные преимущества по сравнению с печатью и системой ее распространения. И углубление системного кризиса в издательском секторе лежит как раз в плоскости взаимодействия издателей и распространителей. Это сказывается на масштабах полиграфического производства и на перспективах его развития.

Возможности современной полиграфии, будем говорить, неограниченны. Вот уже несколько лет в издательской отрасли о полиграфии вообще не вспоминают. А если вспоминают, то только в связи с тем, что, мол, дорого. И то в контексте удорожания материалов. Любые запросы и предложения издательств полиграфия способна выполнять и выполняет. Сложности заключаются в том, что запросы и предложения издательств требуют больших инвестиций, которые должны быть оправданы. Никто не хочет повторения ситуации, которая возникла несколько лет назад, когда был настоящий бум перехода газет на многокрасочные объемные издания повышенного качества. Незадолго до 2007 года полиграфические предприятия вложились в необходимое оборудование, а потом наступил кризис, и им пришлось еще долго расплачиваться за вложенные капиталы. Поэтому сегодня все должно быть просчитано и четко определено.