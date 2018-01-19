6 вебинаров для работников СМИ

Повысить уровень знаний, расширить кругозор, завести полезные связи и, наконец, просто получить удовольствие от общения с коллегами, — все это можно сделать на профессиональных мероприятиях. Какие вебинары пройдут в январе-мае этого года рассказывает ЖУРНАЛИСТ:

1 Серия вебинаров «Постороение отдела продаж. Где найти хорошего менеджера»

Когда? 1-15 февраля 2018

Ведущий: Иввета Аврорина, ведущий специалист в области медиа менеджмента, монетизации СМИ, рекламы, мультимедийного продуцирования, г.Новосибирск. Иввета Аврорина — опытный тренер, успешный медиаменеджер, профессионал. Она руководила НГС.НОВОСТИ (Новосибирск), радио Sib.fm, продюсерским центром «Рекламное Ателье» (производство рекламно-информационных программ для ТВ, корпоративных фильмов).

2 Вебинар «Журналистская этика и стандарты. О чем забывают журналисты»

Когда? 1 марта, 2018

Ведущий: Елена Упорова, независимый продюсер, медиаэксперт, г.Москва

3 Вебинар «Работа редакции. Мотивация: Кнут или пряник»

Когда? 5 апреля 2018

Ведущий: Оксана Ачкасова, генеральный директор Национальной телерадиокомпании Чувашии, г.Чебоксары

4 Вебинар «SMM — стратегии, которые продвигают наш бизнес»

Когда? 19 апреля 2018

Ведущий: Максим Поляков, журналист, заместитель главного редактора сайта «7x7», г.Сыктывкар

5 Вебинар «Еще раз о том, как делать сайты»

Когда? 17 мая 2018, ведущий уточняется

6 Вебинар «Новости. Сложные вещи делаем просто»

Когда? 31 мая 2018

Ведущий: Елена Нелинова, лучший радиорепортер России 2011, журналист г.Сыктывкар

Важно:

Регистрация на вебинары на www.jrnlst.ru

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Заходное фото: shutterstock.com