СЖР будет содействовать легализации блогеров в стране

Союз журналистов России (СЖР) готов содействовать легализации в РФ профессии блогера. соответствующая специальность может появиться в российских вузах, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин:

Я думаю, что государство будет поддерживать (легализацию профессии). Я как секретарь Союза журналистов тоже считаю, что востребованность в легализации блогеров существует, и мы со стороны Союза журналистов готовы всячески этому содействовать.

Парламентарий также не исключил появления соответствующей специальности в российских вузах при условии, что она будет востребована. Он подчеркнул, что легализацию профессии блогера должен поддержать Минтруд РФ, и добавил, что формализация блогерства влечет за собой не только соответствующие права, но и обязанности.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что имеет смысл поговорить о том, чтобы формализовать профессию блогера в России.