Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
Войти в Клуб
Войти
Выйти с сайта
Новости
Рубрики
Архив
Проекты
Редакция
Контакты
О журнале
Подписка
Рассылка
Войти
Образование
Татьяна Саблина
Светлана Распопова
Методика преподавания дисциплины «Введение в специальность»
Материал доступен по подписке членам Клуба Журналиста. Чтобы получить доступ, следует
оформить подписку
.
Подробнее о клубе
Оплатить подписку
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
от
30 января 2018
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Янв 30, 2018
Интервью
Интервью с Алей Баданиной
Бывший главный редактор Cosmopolitan и SNCMedia Аля Баданина в конце прошлого года возглавила самый крупный в Рунете женский пр
Клуб
Ценности профессии журналиста: «уважение аудитории» или «полезные связи»?
Методика преподавания дисциплины «Введение в специальность»
Истории
Борис Резник — последний рыцарь профессии
Умер Борис Резник, журналист, бывший депутат Госдумы
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска