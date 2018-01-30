Образование

Методика преподавания дисциплины «Введение в специальность»

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30 января 2018

Янв 30, 2018

Интервью

Интервью с Алей Баданиной
Бывший главный редактор Cosmopolitan и SNCMedia Аля Баданина в конце прошлого года возглавила самый крупный в Рунете женский пр

Клуб
Ценности профессии журналиста: «уважение аудитории» или «полезные связи»?
Методика преподавания дисциплины «Введение в специальность»

Истории

Борис Резник — последний рыцарь профессии
Умер Борис Резник, журналист, бывший депутат Госдумы