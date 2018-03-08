«Яндекс» собрал к 8 Марта популярные запросы о женщинах

Сотрудники поисковика обработали информацию, собранную за год — с февраля 2017 по февраль 2018 года. Были проанализированы запросы так или иначе связанные с женщинами.

Пользователи пытались выяснить, что могут и не могут делать женщины. Отмечают ли они сорокалетие, могут ли пойти в брюках в храм? Возникали вопросы и по поводу женского идеала, но, на удивление, не внешнего, а внутреннего. Здесь самые популярные запросы — «какой должна быть девушка», «книги, которые должна прочитать каждая девушка» и «фильмы, которые должна посмотреть каждая женщина».

Популярны были запросы сильного пола о всех стадиях отношений начиная с того, как познакомиться с девушкой, и заканчивая признанием в любви.

Запросы показали, что девушки в общем представлении — создания в высшей степени непредсказуемые и непонятные. Так, много запросов было со словами «что делать, если» и «девушка». В девятку популярных запросов входят «что делать, если девушка обиделась», «что делать, если девушка опаздывает» и «что делать, если девушка игнорирует». Забавным фактом стала почти одинаковая популярность вопросов: «что делать, если девушка забеременела» и «что делать, если девушка не хочет близости».

Отдельной волнующей темой стал феминизм, который набирает популярность. Кроме обычных вопросов типа «как распознать» и «что делать», поисковик фиксировал много запросов «как называется феминизм у мужчин».