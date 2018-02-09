Крупнейшие радиохолдинги хотят запустить единый интернет-портал

Крупнейшие российские радиохолдинги обсуждают возможность создания единой интернет-платформы, на которой будут транслироваться эфиры радиостанций, сообщил сергей Кожевников, совладелец «Русской медиагруппы» (радиостанции «Русское радио», Maximum, ХитFM, MonteCarlo и другие). Он уточнил, что Российская академия радио (основное отраслевое объединение глав крупнейших российских радиохолдингов) сейчас вырабатывает принципы работы такой платформы:

Российская академия радио готовит принципы реализации единой цифровой музыкальной платформы. Но пока не приняты единые стандарты. Над их выработкой работает комиссия академиков. Пока участники обсуждают разрозненные предложения участников академии, которым предстоит договориться между собой.

Планируемых сроков запуска платформы Кожевников не назвал.

Источник: RNS

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