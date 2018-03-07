Достучаться до небес

Как выглядит верстка программы «Время» в день Послания? Всего теме посвящено семь блоков: четыре про оборонку и внешнюю политику (более 25 минут), десять минут на два блока про реакцию депутатов (реакция может быть только позитивной, другие оценки звучать не могут, плевать им на стандарты новостей) и только под финал один блок про «качество жизни людей» (18 минут). Приоритеты расставлены. Зрителей продолжают считать баранами. А ведь сам Владимир Путин иначе поставил акценты, и первый час своего Послания посвятил как раз «качеству жизни».

Кирилл Клейменов вернулся в вести «Время», и его подводки к сюжетам вызывают вопрос: а это точно новостная журналистика? Вот как он начинает эфир: «Есть такое выражение: «Проснуться в другой стране». Его смысл не нужно объяснять никому из моих сограждан… Оказывается, мы великая промышленная и технологическая держава. Именно об этом сегодня во время Послания президента узнали мы и одновременно весь мир. И это не метафора». Сегодня, оказывается, в новостях можно пофилософствовать о внутреннем мире русского человека. После первого сюжета о новом вооружении Клейменов продолжает: «Как и почему это все у нас получилось? Ответ простой и, увы, вечный для нашей страны. Нас заставили. Вот так. Элементарно. Мы сами, чего греха таить, не очень озабочены собственным развитием. Нам всегда и так неплохо. Но вот пренебрежения и тем более унижения со стороны чужих мы не терпим. Наши предки не терпели, и мы не потерпим…». На первом курсе любого факультета журналистики учат в новостях не высказывать свои оценки и свою позицию, представлять разные точки зрения.

В эту предвыборную кампанию журналисты даже на дебатах умудряются забывать о профессиональных стандартах, отвлекаются, комментируют, подкалывают. Кандидаты к такому не привыкли и напомнили, что это не ток-шоу и интервью, а дебаты, и журналист должен просто давать всем одинаковое время, без лирических отступлений и тем более споров с политиками. По закону из дебатов нельзя ничего вырезать и их ведущие вынуждены молча слушать, как журналист Ксения Собчак называет их пропагандистами и призывает не верить телевизору. Нынешние дебаты громкие и невоспитанные, но хороши уж тем, что зритель, привыкший к однобокому освещению событий, неожиданно для себя может услышать что-то новое про развитие экономики в стране, про министра обороны и даже Владимира Путина. В чистом и ясном небе неожиданно для всех звучат иногда какие-то вспышки молний.

Проснулись в той же стране

Без молний обошлись с президентом журналисты из региональных СМИ на медиафоруме в Калининграде. Они все люди воспитанные, даже иногда с хитрецой, начинали свой вопрос с благодарностей Путину или лирических отступлений, но потом в большинстве случаев задавали достаточно неудобные вопросы. И если смотреть эту пресс-конференцию без перерыва, то выходит, что на следующий день после Послания простые жители маленьких и больших городов и поселков больше часа жаловались на то, как тяжело жить в стране. «Промышленная и технологическая держава» на глазах превращалась в Россию, в которой местные власти не то что не пытаются улучшить жизнь людей, а зачастую только ухудшают ее. И корреспонденты районных и областных газет выглядели на голову выше своих коллег из федеральных СМИ, так как выступали от имени своих читателей. И не всем из них, оказывается, хватает разговоров о нашем новом вооружении.

Корреспондент «АТВмедиа» из Ставрополя Лейла Лайпанова задавала вопросы как мама двух детей, которая мучается в очередях в старых поликлиниках. Елена Кулешова из «Первого антикоррупционного СМИ» спросила про ужесточение нарушения экологического законодательства. Спецкор челябинского «74.ru» Мария Шраменко пожаловалась, что за последние пять лет в разы увеличились квоты на выбросы местных промышленных гигантов. Редактор районной газеты «Рассвет» Инна Свердлюковская из Краснодарского края рассказала о проблеме переработки сельхозпродукции. Про военные технологии говорили, но под другим углом. Ивана Анохина из московского издания «По району.ру» интересовало, возможно ли военные передовые технологии применить в нашей повседневной жизни.

На медиафоруме некоторые коллеги воспользовались случаем и напрямую попросили главу государства помочь. Алла Аксенова с омского телеканал «Антенна-7» рассказала о «преступной группировке, которая выпиливает в Омской области хвойные леса, наносит бюджету региона миллиардный ущерб ежегодно, да еще и угрожает защитнице леса Людмиле Жуковой». Следственные группы отправят.

Но получается, что помощь придет только тем, кому удалось пожаловаться первому лицу. Ведь такая пресс-конференция могла бы продолжаться несколько месяцев. Найдется огромное число журналистов, у которых есть темы и герои, достойные внимания власти. И ручное управление поможет решить конкретные беды. И только.