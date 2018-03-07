Достучаться до небес

На медиафоруме в Калининграде журналисты из провинции показали всему цеху мастер-класс
К региональным СМИ принято относиться свысока и с плохо скрываемым пренебрежением. Так обстоят дела не только среди московских журналистов, но часто и у самих регионалов. На недавнем медиафоруме в Екатеринбурге их вновь мимоходом пнули за вопросы на пресс-конференциях президента. А потом в Калининграде случился еще один медиафорум, собранный Общероссийским народным фронтом, на котором именно журналисты из провинции показали всему цеху мастер-класс. Более часа они задавали конкретные вопросы, показывающие, как трудно и плохо живется простым людям. И это на следующий день после Послания Владимира Путина.
Проснулись в другой стране
Послание — главный ход этой предвыборной кампании. Пока остальные кандидаты демонстрируют, как их плохо воспитали мамы, главный кандидат показывает всему миру «кузькину мать», и бомбы бороздят экраны наших телевизоров. Журналисты ведущих телеканалов, обгоняя друг друга, с высунутыми языками бегут рассказывать нам, простым смертным, как на Западе испугались и какие мы теперь сильные. «Вести» и «Время» обгоняют, оказывая Владимиру Путину плохую услугу. Ведь он говорил не только про оборонку, но и про здравоохранение, экологию, развитие городов, главной опасностью для страны назвал ее «отставание». И тут бы порадоваться и пойти рассказывать, как и что будет предпринято для того, чтобы мы не отставали, но федеральные телеканалы чуть ли не замалчивают это.
Как выглядит верстка программы «Время» в день Послания? Всего теме посвящено семь блоков: четыре про оборонку и внешнюю политику (более 25 минут), десять минут на два блока про реакцию депутатов (реакция может быть только позитивной, другие оценки звучать не могут, плевать им на стандарты новостей) и только под финал один блок про «качество жизни людей» (18 минут). Приоритеты расставлены. Зрителей продолжают считать баранами. А ведь сам Владимир Путин иначе поставил акценты, и первый час своего Послания посвятил как раз «качеству жизни».
Кирилл Клейменов вернулся в вести «Время», и его подводки к сюжетам вызывают вопрос: а это точно новостная журналистика? Вот как он начинает эфир: «Есть такое выражение: «Проснуться в другой стране». Его смысл не нужно объяснять никому из моих сограждан… Оказывается, мы великая промышленная и технологическая держава. Именно об этом сегодня во время Послания президента узнали мы и одновременно весь мир. И это не метафора». Сегодня, оказывается, в новостях можно пофилософствовать о внутреннем мире русского человека. После первого сюжета о новом вооружении Клейменов продолжает: «Как и почему это все у нас получилось? Ответ простой и, увы, вечный для нашей страны. Нас заставили. Вот так. Элементарно. Мы сами, чего греха таить, не очень озабочены собственным развитием. Нам всегда и так неплохо. Но вот пренебрежения и тем более унижения со стороны чужих мы не терпим. Наши предки не терпели, и мы не потерпим…». На первом курсе любого факультета журналистики учат в новостях не высказывать свои оценки и свою позицию, представлять разные точки зрения.
В эту предвыборную кампанию журналисты даже на дебатах умудряются забывать о профессиональных стандартах, отвлекаются, комментируют, подкалывают. Кандидаты к такому не привыкли и напомнили, что это не ток-шоу и интервью, а дебаты, и журналист должен просто давать всем одинаковое время, без лирических отступлений и тем более споров с политиками. По закону из дебатов нельзя ничего вырезать и их ведущие вынуждены молча слушать, как журналист Ксения Собчак называет их пропагандистами и призывает не верить телевизору. Нынешние дебаты громкие и невоспитанные, но хороши уж тем, что зритель, привыкший к однобокому освещению событий, неожиданно для себя может услышать что-то новое про развитие экономики в стране, про министра обороны и даже Владимира Путина. В чистом и ясном небе неожиданно для всех звучат иногда какие-то вспышки молний.
Проснулись в той же стране
Без молний обошлись с президентом журналисты из региональных СМИ на медиафоруме в Калининграде. Они все люди воспитанные, даже иногда с хитрецой, начинали свой вопрос с благодарностей Путину или лирических отступлений, но потом в большинстве случаев задавали достаточно неудобные вопросы. И если смотреть эту пресс-конференцию без перерыва, то выходит, что на следующий день после Послания простые жители маленьких и больших городов и поселков больше часа жаловались на то, как тяжело жить в стране. «Промышленная и технологическая держава» на глазах превращалась в Россию, в которой местные власти не то что не пытаются улучшить жизнь людей, а зачастую только ухудшают ее. И корреспонденты районных и областных газет выглядели на голову выше своих коллег из федеральных СМИ, так как выступали от имени своих читателей. И не всем из них, оказывается, хватает разговоров о нашем новом вооружении.
Корреспондент «АТВмедиа» из Ставрополя Лейла Лайпанова задавала вопросы как мама двух детей, которая мучается в очередях в старых поликлиниках. Елена Кулешова из «Первого антикоррупционного СМИ» спросила про ужесточение нарушения экологического законодательства. Спецкор челябинского «74.ru» Мария Шраменко пожаловалась, что за последние пять лет в разы увеличились квоты на выбросы местных промышленных гигантов. Редактор районной газеты «Рассвет» Инна Свердлюковская из Краснодарского края рассказала о проблеме переработки сельхозпродукции. Про военные технологии говорили, но под другим углом. Ивана Анохина из московского издания «По району.ру» интересовало, возможно ли военные передовые технологии применить в нашей повседневной жизни.
На медиафоруме некоторые коллеги воспользовались случаем и напрямую попросили главу государства помочь. Алла Аксенова с омского телеканал «Антенна-7» рассказала о «преступной группировке, которая выпиливает в Омской области хвойные леса, наносит бюджету региона миллиардный ущерб ежегодно, да еще и угрожает защитнице леса Людмиле Жуковой». Следственные группы отправят.
Но получается, что помощь придет только тем, кому удалось пожаловаться первому лицу. Ведь такая пресс-конференция могла бы продолжаться несколько месяцев. Найдется огромное число журналистов, у которых есть темы и герои, достойные внимания власти. И ручное управление поможет решить конкретные беды. И только.
Новый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил президента ввести административную ответственность чиновников за отказ в аккредитации, непредоставление положенной по закону информации, затягивание ответа на критические статьи. И Путин не против. Реального механизма взаимодействия власти и СМИ нет, его надо создавать. Чтобы регионалы не бились головой о стену молчания. И чтобы их тексты и сюжеты реально решали конфликтные и проблемные ситуации. Потому что пока журналисты наталкиваются либо на равнодушие, либо на агрессию. Те из них, кто работают.
Корреспонденты региональных СМИ выглядят в такой ситуации лоббистами интересов своей аудитории. Они просто живут в своих городах, дышат загрязненным воздухом, ходят в поликлиники и пишут про свои же проблемы. Просто в силу профессии они не могут молчать и приносят президенту папки с документами своих читателей. Раз системно беды не решаются, они пытаются решить их точечным образом и с помощью ручного управления.
Предвыборную кампанию можно было бы перевести в русло обсуждения конкретных вопросов. Но в СМИ практически не видно анализа того, что предлагают разные кандидаты. А там ведь много тем, которые необходимо обсудить: от бюджетной обеспеченности регионов до социальных лифтов.
Пока одни журналисты бороздят заокеанские просторы и уверяют нас, что мы живем в «супердержаве», другие журналисты выслушивают простых людей и доносят их беды до власти. И тогда проблема сохранения районных и региональных газет и телеканалов выходит из плоскости монетизации и заработка. Если газета финансируется налогоплательщиками (не государством, а только посредством государственного распределения бюджета), то эти налогоплательщики должны знать, что журналисты не только их развлекут, но и переведут обсуждение их проблем в публичное пространство. Клейменов считает, что «мы сами не очень озабочены собственным развитием». Но мне кажется, что он зря обобщает. Его коллеги из «74.ru» или «АТВмедиа» как раз озабочены развитием своего региона и даже страны. За что им — читательское спасибо.