Возрождение легенды

О новой жизни газеты «Терские ведомости», возрожденной в 2011 году, ЖУРНАЛИСТУ рассказывает главред Казбек Таутиев.
13 января сотрудники газеты «Терские ведомости» принимали поздравления не только с профессиональным праздником. Именно в этот день 150 лет назад увидел свет первый номер издания, в истории которого, казалось, Октябрьской революцией была поставлена точка. Однако несколько лет назад точка неожиданно превратилась в запятую. О новой жизни газеты ЖУРНАЛИСТ побеседовал с главным редактором «Терских ведомостей» Казбеком Таутиевым
Казбек, расскажите, как и почему родилась идея о возрождении газеты «Терские ведомости» и как эту идею удалось воплотить в жизнь.
— Так как по основному образованию я историк, а по роду деятельности — журналист, то меня всегда интересовала история прессы. Газета «Терские ведомости», основанная в 1868 году, стала первым печатным изданием в нашем регионе (на тот момент — в Терской области). Заинтересовавшись сначала историей этого издания, я удивился: как за столько лет после демократизации общественной жизни в нашей стране никому еще не пришла в голову мысль о возрождении «Терских ведомостей»?! Насколько нам всем известно, многие СМИ возродились, к примеру «Коммерсантъ», различные региональные «Ведомости» — ставропольские, тверские и другие. На протяжении нескольких лет я обдумывал эту идею и в 2000-х годах решил, что пришла пора возрождать газету. Сначала я изучил вопрос, связанный с регистрацией издания, с требованиями Роскомнадзора, затем, работая в паре с товарищем, мы зарегистрировали СМИ. А в мае 2011 года вышел первый номер возрожденных «Терских ведомостей».
Однако лишь в позапрошлом году вы получили серьезную финансовую поддержку. А как вы жили с 2011‑го до 2016 года? Каковы были источники финансирования в тот период и каковы они сейчас?
— С 2011-го до 2016 года газета фактически была моим хобби. Я занимаюсь издательской деятельностью (существует одноименный издательский дом «Терские ведомости»), и за счет доходов от издательства я позволял себе выпускать газету. Она выходила регулярно, но с частотой один раз в месяц. Большинство номеров я не только редактировал, но и корректировал, верстал, развозил тираж и так далее. Практически все я делал в одиночку.
В 2016 году нашим основным спонсором стал руководитель Владикавказского технологического центра «Баспик» Сослан Кубадиевич Кулов. Благодаря средствам, предоставленным «Баспиком» на тот момент, то есть на 2016 год, наш финансовый вопрос был закрыт на 100%. Мы обустроили редакцию, закупили большую часть необходимой мебели, оборудования. Конечно же, фонд оплаты труда и подавляющая часть всех расходов покрывались за счет этих средств. Сегодня по ряду причин доля финансирования газеты уменьшилась, но все равно на данный момент большая часть финансов поступает от «Баспика», благодаря этому газета и живет. При этом есть и другие небольшие источники финансирования — это и подписка на «Терские ведомости», в меньшей мере подписка через «Почту России», в большей — корпоративная. То есть это когда мы сами организуем подписку, доставляем тираж, действуем через прямые договоры. И совсем небольшая доля — рекламные материалы и публикации.
Вы подчеркиваете, что с приходом инвестора «редакция осталась практически свободной в творческом плане». Во‑первых, почему «практически»? И во‑вторых, почему для вас столь важно быть независимым СМИ?
— Как человек, который берет на себя основную финансовую нагрузку, Сослан Кулов иной раз высказывает пожелания о публикациях различных материалов. В основном все они касаются известных людей прошлого и нынешнего времени, что соотносится и с нашими творческими устремлениями. Тем не менее такие пожелания бывают. А быть независимым СМИ для нас важно потому, что здоровое общество немыслимо без средств массовой информации, которые стараются отражать независимую объективную позицию в общественно значимых вопросах. Это не означает, что не должно быть официальных СМИ органов власти, которые выражают их позицию.
Но у независимых СМИ другая нагрузка и ответственность, гораздо более значимая и тяжелая перед общественностью. На мой взгляд, современные «Терские ведомости», в отличие от дореволюционных, должны быть независимыми и выражать интересы общества. В своей деятельности мы к этому стремимся.
Почему было решено, что новые «Терские ведомости» станут «социально‑экономическим и культурологическим изданием СКФО, основная миссия которого — формирование единого информационного пространства в регионе»? И что вы подразумеваете под формированием единого информационного пространства?
— «Терские ведомости», которые хотят продолжать быть независимым и объективным изданием, должны абстрагироваться от различных политических групп. А для того, чтобы занимать достаточно нейтральные позиции, в газете должны превалировать такие темы, которые от этих позиций меньше зависят, — социальные проблемы, экономические вопросы, история региона, культура. То есть то, что в большей степени свободно от влияния идеологии и политики. Поэтому мы и решили при создании «Терских ведомостей», что они должны быть в первую очередь социально-экономическим и культурологическим изданием, а не политическим. Мы не ставим политику во главу угла, хотя понимаем, что полностью избежать ее не можем.
В то же время основная миссия издания — формирование единого информационного пространства. Северо-Кавказский федеральный округ включает в себя несколько совершенно разных субъектов Федерации, в большинстве своем национальных: Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию и Ставропольский край. Каждый регион — со своей самобытной культурой, с традициями населяющих его народов. При этом, например, жителям Северной Осетии мало что известно о культуре Кабардино-Балкарии или Дагестана, что из себя представляют в культурологическом и историческом плане аварцы, лезгины или черкесы, и наоборот.
Информационное пространство раздроблено. В каждом из этих регионов есть свои СМИ, но общих информационных площадок крайне мало, тем более их нет в сфере традиционных печатных СМИ. В интернете полно разнообразных сайтов, информационных порталов и так далее. Но Сеть — это специфическая площадка, которая в корне отличается от печатных СМИ и по подаче материалов, и по восприимчивости. Поэтому «Терские ведомости» ставят во главу угла формирование единого информационного пространства, то есть объединение разрозненных информационных фрагментов во что-то единое. Чтобы человек, живущий в Нальчике, мог почерпнуть из «Терских ведомостей» сведения о том, как живут в Чечне или в Карачаево-Черкесии.
Что вас побудило вернуть в «шапку» и выходные данные дореволюционное написание — «Терскiя вѣдомости»?
— К этому мы шли достаточно долго. Изначально, в 2010 году, когда регистрировалась газета, и чуть позже, когда вышел первый номер возрожденного издания, название писалось на современный манер. Затем в 2014 году я пришел к выводу, что стоит вернуть дореволюционное написание, потому что, во-первых, это
дань традиции, преемственности издания, а во-вторых, это изюминка газеты, привлекающая взгляд. Наверное, это логично, что газета, которая основывалась как «Терскiя вѢдомости», вправе нести в логотипе соответствующее написание, указывающее на то, что она продолжает жить и развиваться.
Расскажите о команде, которая выпускает газету «Терские ведомости».
— В первую очередь хочу отметить, что люди, которые занимаются выпуском «Терских ведомостей», — можно сказать, подвижники. При этом, несмотря на все наши трудности, большинство остается с нами. Это, к примеру, корректор Анжела Геворкянц, менеджер по распространению Альбина Гегуева, наши штатные корреспонденты, которые работают в офисе во Владикавказе. С частью из них мы стали работать недавно, но они уже успели себя зарекомендовать с лучшей стороны. Они преданы профессии, делу, которым занимаются, и на них всегда можно положиться. Это и Тамара Бунтури, и Елена Смирнова, и Владимир Габанов, который спасает нас не только как литературный сотрудник, но и как водитель: помогает развозить корпоративные подписные тиражи, выручает, когда нужно выезжать в районы Северной Осетии и даже за пределы региона. Также хочу отметить Ирину Саханскую, у которой бывают интересные статьи о новых технологиях и спорте. Не хочу никого обидеть, кого не упомянул. Наша команда сплоченная, команда энтузиастов. И это здорово, это значит, что газете есть куда развиваться.
Отдельного доброго слова заслуживают наши внештатные корреспонденты, которые поставляют нам материалы из других субъектов СКФО. В частности, в Карачаево-Черкесии это Лариса Николаева, в Кабардино-Балкарии — Арсен Гонов, который делает даже видеоверсии своих материалов, это и Алена Докшокова, а совсем недавно к нам присоединилась Рамета Подгорная. В Дагестане с нами сотрудничает Рагимат Адамова, в Кавказских Минеральных Водах — Залина Марунич, замечательный человек и журналист. По Осетии у нас тоже есть внештатники — Герман Мамиев, Фатима Кайтукова, Людмила Сокаева и другие. Со всеми приятно работать, и рассчитываю, что наше сотрудничество будет продолжаться впредь.
Насколько сложно было сформировать сплоченную команду энтузиастов и по каким критериям вы подбирали сотрудников?
— Это стоило больших трудов. Сегодняшние журналисты не всегда являются специалистами в каких-то смежных областях. Не каждый полноценно владеет навыками работы с компьютером. Есть люди, продолжающие приносить материалы в рукописном виде. Что касается факультетов журналистики, то зачастую они не дают на выходе таких журналистов, которые готовы в полной мере приступить к работе, писать на достойном уровне материалы.
Им всем нужна обширная практика. Может быть, это недостаток практических занятий в процессе обучения. В любом случае большинство этих вопросов решаемо.
А критерии подбора персонала достаточно просты — это профессионализм, неравнодушие к проблемам общества и техническая подкованность. Потому что журналист, который не умеет работать за компьютером на достойном уровне, как мне кажется, обкрадывает сам себя.
Каков уровень заработной платы сотрудников СМИ в вашем регионе, и в «Терских ведомостях» в частности?
— Ставка журналиста в «Терских ведомостях» составляет 20 000 рублей и подразумевает полную рабочую неделю. Но к нам практически никто не хочет идти на ставку, так как оплата небольшая. Мы разрешаем людям совмещать работу у нас с иной профессиональной деятельностью. Кто-то успевает совмещать даже три или четыре работы, чтобы как-то зарабатывать и достойно преодолевать финансовые затруднения. В основном люди работают на половину ставки, у них есть требования к определенному объему сдачи материалов. Раз в неделю мы собираемся на планерке, обсуждаем задачи на неделю. А что касается уровня зарплат в регионе, то в других республиканских СМИ ставка журналиста приблизительно такая же, как и у нас, или несколько ниже.
Много ли студентов приходят к вам практиковаться?
— Мы неоднократно обращались на факультет журналистики Северо-Осетинского госуниверситета с предложением о сотрудничестве, чтобы студенты проходили у нас практику. Мы готовы предоставить площадь для публикаций. Нас вроде бы поддерживали, но я не увидел ни одного студента журфака, который бы пришел к нам и изъявил желание опубликовать заметку.
13 ноября 2015 года во Владикавказе состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании, в котором в 1899-1918 годах располагалась редакция газеты
На страницах вашей газеты регулярно выходит несколько тематических приложений. Какие задачи вы ставите перед ними? И какую они приносят газете пользу?
— Вкладка «Книжная Вселенная» выходит уже пять лет, и считаю, что этот проект очень важен. Он стимулирует интерес к печатному слову, то есть книге, и является летописью жизни библиотек СКФО. Думаю, что «Книжная Вселенная» будет жить и развиваться дальше, хотя мне жаль, что библиотеки других регионов округа не столь активны. Хотелось бы больше обратной связи, но, думаю, все впереди.
«Терский казак» — это отдельная газета, выходящая ежемесячно. Ее редактором является Феликс Киреев, известный ученый-краевед и публицист. Она поступает всем подписчикам «Терских ведомостей», благодаря чему мы значительно расширяем потенциальную аудиторию. Проект многообещающий, и мы будем работать над ним и дальше.
«Детской страничкой» занимается Елена Смирнова. Дело замечательное и нужное для того, чтобы привлекать младшую возрастную аудиторию к чтению газет в целом и к печатной продукции в принципе. Пока, к сожалению, страничка остается в большей степени местечковой, так как очень сложно взаимодействовать с представителями школ, детских садов других регионов СКФО. Но мы будем развивать ее дальше.
Еще мы планируем выпускать литературную страницу, готовим к выходу первый номер. Она должна формировать единое творческое пространство в округе для писателей и поэтов, в первую очередь начинающих.
Кроме того, вы активно занимаетесь выпуском книг об истории и культуре Осетии.
— Верно, и здесь я бы отметил наши книжные серии — «Библиотека газеты «Терские ведомости» и «Библиотека газеты «Терский казак». В серии «Библиотека газеты «Терские ведомости» мы издали уже несколько книг, преимущественно мемуаров. Это воспоминания старожилов о детстве, юношестве, о Владикавказе и Северной Осетии былых времен. А серия «Библиотека газеты «Терский казак» посвящена казачеству и различным аспектам его истории и культуры. Изданы книги Феликса Киреева, посвященные казачьим станицам Северной Осетии, и отдельно об Архонской станице, воспоминания казака Емельяна Тарганчука о гражданской войне на Тереке.
Еще одно интересное направление нашей работы — сбор материалов об истории Владикавказа, хронике городской жизни. До этого у нас вышли две большие книги по истории города. Это «Владикавказ — южный форпост России», юбилейная книга, вышедшая в 2014 году; а в 2016 году свет увидел широкоформатный исторический атлас Владикавказа. В ближайшее время должна быть издана наша с Феликсом книга о руководителях Владикавказа, начиная со времен крепости и до сегодняшнего дня. Продолжается работа над переработанной книгой по истории общественного транспорта Владикавказа.
Текущую работу над этими проектами мы отражаем в газетной рубрике «Путешествие во времени».
ГАЗЕТА «ТЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания) издавалась с 13 января (1 января по старому стилю) 1868 года по 31 декабря 1917 года. Выпуск издания был возобновлен в мае 2011 года. С ноября 2016 года выходит один раз в неделю. Тираж одного номера — 1000 экземпляров. Объем — от 8 до 24 полос. Каналы распространения: почтовая и корпоративная подписка, розница.
Учредители: Казбек Таутиев и Андрей Донченко. Издатель: редакция газеты «Терские ведомости».
Сайт: terskievedomosti.ru.
Целевая аудитория — интеллигенция, бизнес, активная часть населения, включая молодежь