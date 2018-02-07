Возрождение легенды

13 января сотрудники газеты «Терские ведомости» принимали поздравления не только с профессиональным праздником. Именно в этот день 150 лет назад увидел свет первый номер издания, в истории которого, казалось, Октябрьской революцией была поставлена точка. Однако несколько лет назад точка неожиданно превратилась в запятую. О новой жизни газеты ЖУРНАЛИСТ побеседовал с главным редактором «Терских ведомостей» Казбеком Таутиевым

Казбек, расскажите, как и почему родилась идея о возрождении газеты «Терские ведомости» и как эту идею удалось воплотить в жизнь.

— Так как по основному образованию я историк, а по роду деятельности — журналист, то меня всегда интересовала история прессы. Газета «Терские ведомости», основанная в 1868 году, стала первым печатным изданием в нашем регионе (на тот момент — в Терской области). Заинтересовавшись сначала историей этого издания, я удивился: как за столько лет после демократизации общественной жизни в нашей стране никому еще не пришла в голову мысль о возрождении «Терских ведомостей»?! Насколько нам всем известно, многие СМИ возродились, к примеру «Коммерсантъ», различные региональные «Ведомости» — ставропольские, тверские и другие. На протяжении нескольких лет я обдумывал эту идею и в 2000-х годах решил, что пришла пора возрождать газету. Сначала я изучил вопрос, связанный с регистрацией издания, с требованиями Роскомнадзора, затем, работая в паре с товарищем, мы зарегистрировали СМИ. А в мае 2011 года вышел первый номер возрожденных «Терских ведомостей».

Однако лишь в позапрошлом году вы получили серьезную финансовую поддержку. А как вы жили с 2011‑го до 2016 года? Каковы были источники финансирования в тот период и каковы они сейчас?

— С 2011-го до 2016 года газета фактически была моим хобби. Я занимаюсь издательской деятельностью (существует одноименный издательский дом «Терские ведомости»), и за счет доходов от издательства я позволял себе выпускать газету. Она выходила регулярно, но с частотой один раз в месяц. Большинство номеров я не только редактировал, но и корректировал, верстал, развозил тираж и так далее. Практически все я делал в одиночку.

В 2016 году нашим основным спонсором стал руководитель Владикавказского технологического центра «Баспик» Сослан Кубадиевич Кулов. Благодаря средствам, предоставленным «Баспиком» на тот момент, то есть на 2016 год, наш финансовый вопрос был закрыт на 100%. Мы обустроили редакцию, закупили большую часть необходимой мебели, оборудования. Конечно же, фонд оплаты труда и подавляющая часть всех расходов покрывались за счет этих средств. Сегодня по ряду причин доля финансирования газеты уменьшилась, но все равно на данный момент большая часть финансов поступает от «Баспика», благодаря этому газета и живет. При этом есть и другие небольшие источники финансирования — это и подписка на «Терские ведомости», в меньшей мере подписка через «Почту России», в большей — корпоративная. То есть это когда мы сами организуем подписку, доставляем тираж, действуем через прямые договоры. И совсем небольшая доля — рекламные материалы и публикации.