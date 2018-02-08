Недавно мы попрощались с Борисом Резником.

Его уход вызвал целый шквал эмоций. Множество людей откликнулось: слова скорби, сожаления, благодарности за сделанное им, восхищения его трудом. На самом деле сделанное им нуждается в серьезном и глубоком осмыслении. А уроки Резника могут (должны!) стать поучительными для тех, кто избрал профессию журналиста.

Люди делятся на две категории. Одна состоит из тех, кто послушно прогибается «под изменчивый мир», конформистов и соглашателей. Их подавляющее большинство, возможно, девяносто девять процентов. И я ни в коем случае не бросаю камень в их огород — жизнь устроена так, что именно этим гражданам достаются ее самые лакомые плоды. Другая категория — те, кто хочет изменить мир к лучшему, стоики, бунтари, реформаторы, революционеры. Им почти всегда несладко. И если мир иногда меняется к лучшему, то только благодаря им, а не «народу», как учили нас в школе.

Мой друг Борис Резник принадлежал уж совсем к малочисленной группе: он не был ни конформистом, ни революционером. Но при этом всю жизнь боролся за то, что считал справедливым и правильным и против тех, кого считал мерзавцами. И, как это ни покажется невероятным, почти всегда оставался вполне благополучным человеком — его не бросали в застенки, не закрывали в психушке, более того, Борис четыре срока избирался депутатом Государственной Думы, иначе говоря, входил в элиту страны.

Вообще-то, так не бывает. Во всяком случае, у нас, где элита в настоящее время выглядит как послушное и примитивное стадо. Случай с Резником — скорее, вопиющее исключение из правил. Объяснение этому у меня такое: ему до поры прощали, потому что — один, интеллигент такой-сякой, пусть будет на всякий случай. Один — не страшно. Но в 2016-м году, когда были очередные депутатские выборы, и его отстегнули, сняли с дистанции. Теперь там, в этой элите, пожалуй, нет ни одного.

Да и самого Бориса Львовича теперь нет.