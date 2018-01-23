Зачем медиа нужен искусственный интеллект

Машинное обучение и анализ данных превратились наконец из модного тренда в часть инфраструктуры почти любого интернет-проекта. Порог входа понижается, готовых решений становится все больше. Это радует, потому что теперь журналисты вместо того, чтобы писать колонки, как роботы всех уволят, а затем уничтожат, могут начинать пользоваться улучшениями, которые предлагают умные алгоритмы.

Напомню, что машинное обучение можно использовать почти везде, если у вас достаточно данных и есть понятный критерий успеха. У медиа потенциальных данных обычно очень много из-за большой аудитории и обилия контента, поэтому простор для фантазии значительный.

Перечислю несколько интересных направлений.

Рекомендации

Здесь революция уже состоялась: если умные ленты по-прежнему есть только у самых продвинутых, то сервисы для рекомендаций контента используют практически все, даже не задумываясь, какая логика за ними стоит.

Конечно, эти сервисы могут становиться еще умнее — и чем больше данных у них будет, тем интереснее станут медиа. Рекомендации не обязаны ограничиваться только блоком под текстом или «видео по теме», подстройка сайта/приложения под пользователя может быть гораздо более тонкой (например, включать изменения дизайна и интерфейса).

Модерирование

Спам-фильтр, хейтер-фильтр, NSFW-фильтр, что угодно —все эти задачи уже успешно решаются на основе искусственного интеллекта. Например, самое сложное в недавно проданном за 90 миллионов Disqus — это как раз сервисы модерирования и рекомендаций.