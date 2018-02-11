Уроки турецкого: свобода слова стоит дорого

В то время в турецком обществе существовала сильная напряженность из-за многочисленных столкновений армии и боевиков Курдской рабочей партии (PKK). По грустной иронии судьбы, его нынешнее преследование также связано с курдской темой. Сейчас Эрол уже больше двух лет находится под следствием по гротескному обвинению в «поддержке терроризма». Он находится под подпиской о невыезде, но в 2017 году его временно помещали в тюрьму. Ему грозит заключение до 14 лет.

Его «вина» с точки зрения турецких властей заключается в участии в акции солидарности с курдской газетой Özgur Gündem (Свободный дневник), в которой он участвовал совместно с другими журналистами. Весной 2015 года в Турции прошли парламентские выборы, в ходе которых более 13% неожиданно набрала прокурдская «Демократическая партия народов». Попав в меджлис, она полностью разрушила планы Реджепа Эрдогана на реформу конституции в целях установления его авторитарного правления. Более того, правящая Партия справедливости и развития оказалась не в состоянии сформировать правительство. Поскольку выборы были фактически вопросом о доверии правящей партии, Эрдоган был в ярости.

На СМИ, в той или иной степени связанными с курдами, обрушилась волна репрессий. Чтобы поддержать коллег, многие журналисты вызвались помочь редакциям с выпуском, работая по очереди бесплатно. Против многих из них также начались репрессии. Предлоги были смехотворными. Обвинения в «поддержке терроризма» из-за достаточно невинных, хотя и критических публикаций, были, также, выдвинуты, в частности, против Ахмета Нессина (Ahmet Nesin), по совместительству председателя турецкого Фонда защиты прав человека, и Шебнема Корура Финджаджы (Şebnem Korur Fincancı), врача и университетского профессора.

Сорокашестилетний Эрол Эндероглу с 1997 года является главным редактором правозащитного сайта Bianet и является местным представителем «Репортёров без границ». Он провел свою юность во Франции, где и сейчас живут его родители. Но сейчас, несмотря на своё двойное гражданство, он принципиально отказывается покидать Турцию.

Эрол последовательно выступает в защиту всех видов прессы, вне зависимости от её редакционной направленности, будь то исламистская, светская республиканская, турецкая националистическая, прокурдская или левацкая. Его расследование обстоятельств убийства в 2009 году на северо-западе Турции журналиста Джихана Хайирсевенера (Cihan Hayirsevener) считается образцом расследовательской журналистики.