Уроки турецкого: свобода слова стоит дорого

Премия Рузвельта присуждена турецкому журналисту Эролу Эндероглу
Проживающий в Стамбуле Эрол Эндероглу (Erol Önderoğlu) уже более 20 лет борется за свободу прессы. Он сделал первые шаги на этом поприще в 1996 году, когда турецкая полиция насмерть забила репортёра левой газеты Evrensel (Универсальная).
В то время в турецком обществе существовала сильная напряженность из-за многочисленных столкновений армии и боевиков Курдской рабочей партии (PKK). По грустной иронии судьбы, его нынешнее преследование также связано с курдской темой. Сейчас Эрол уже больше двух лет находится под следствием по гротескному обвинению в «поддержке терроризма». Он находится под подпиской о невыезде, но в 2017 году его временно помещали в тюрьму. Ему грозит заключение до 14 лет.
Его «вина» с точки зрения турецких властей заключается в участии в акции солидарности с курдской газетой Özgur Gündem (Свободный дневник), в которой он участвовал совместно с другими журналистами. Весной 2015 года в Турции прошли парламентские выборы, в ходе которых более 13% неожиданно набрала прокурдская «Демократическая партия народов». Попав в меджлис, она полностью разрушила планы Реджепа Эрдогана на реформу конституции в целях установления его авторитарного правления. Более того, правящая Партия справедливости и развития оказалась не в состоянии сформировать правительство. Поскольку выборы были фактически вопросом о доверии правящей партии, Эрдоган был в ярости.
На СМИ, в той или иной степени связанными с курдами, обрушилась волна репрессий. Чтобы поддержать коллег, многие журналисты вызвались помочь редакциям с выпуском, работая по очереди бесплатно. Против многих из них также начались репрессии. Предлоги были смехотворными. Обвинения в «поддержке терроризма» из-за достаточно невинных, хотя и критических публикаций, были, также, выдвинуты, в частности, против Ахмета Нессина (Ahmet Nesin), по совместительству председателя турецкого Фонда защиты прав человека, и Шебнема Корура Финджаджы (Şebnem Korur Fincancı), врача и университетского профессора.
Сорокашестилетний Эрол Эндероглу с 1997 года является главным редактором правозащитного сайта Bianet и является местным представителем «Репортёров без границ». Он провел свою юность во Франции, где и сейчас живут его родители. Но сейчас, несмотря на своё двойное гражданство, он принципиально отказывается покидать Турцию.
Эрол последовательно выступает в защиту всех видов прессы, вне зависимости от её редакционной направленности, будь то исламистская, светская республиканская, турецкая националистическая, прокурдская или левацкая. Его расследование обстоятельств убийства в 2009 году на северо-западе Турции журналиста Джихана Хайирсевенера (Cihan Hayirsevener) считается образцом расследовательской журналистики.
Ежеквартально он готовит и публикует на сайте Bianet подробные отчеты о состоянии свободы слова в Турции и является экспертом ОБСЕ по вопросу репрессий против журналистов. Кроме этого, он является турецким членом Совета International Freedom of Expression Exchange (IFEX) всемирной сети НКО, выступающих в защиту свободы слова.
Премия Рузвельта — премия четырёх свобод
Премия ежегодно присуждается Институтом Рузвельта, чтобы отметить тех, кто следует принципам, которые президент США Ф.-Д. Рузвельт обозначил 6 января 1941 года в его исторической речи в Конгрессе. Это принципы, на которых зиждется демократия: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды, свобода от страха.
Среди её лауреатов в частности были американские президенты Г. Труман, Дж.Ф. Кеннеди, Дж. Картер, принцесса Нидерландов Джулианна, президент ЮАР Н. Мандела, сенатор США Дж.Фулбрайт, драматург Артур Миллер, архиепископ Десмод Туту, спецпредставитель архиепископа Кентерберийского по гуманитарным вопросам Терри Уэйт.
Премия вручается начиная с 1982 года — года столетия Рузвельта и двухсотлетия установления дипломатических отношений между США и Нидерландами. По четным годам её вручают в Миддлбурге, Нидерланды, по нечетным — в Нью-Йорке, США.
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