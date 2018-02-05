Руководство по фактчекингу

Краткий ликбез
Начнем с теории: дадим определения.
Факт — это реальное событие; явление, подкрепленное надежными свидетельствами; то, что произошло или происходит. Факт — синоним истины и основа журналистского произведения. Ложный факт, опубликованный в медиа, получает живой отклик и быстро распространяется. Дальнейшие опровержения не получают столько охвата, сколько фейки.
У каждого человека есть свое мнение, но с фактами не поспоришь. Они должны быть установлены, проверены и перепроверены.
Фактчекинг — единственное оружие против фейковых новостей, непроверенных данных, опечаток, передергиваний, лженауки и прочего мракобесия.
Принципы фактчекинга: независимость, беспристрастность и точность.
Зачем проверять факты
Давайте разберемся, зачем вообще проверять факты. Главная причина: ложные факты создают у читателя ложную картину мира. Это, в свою очередь, бросает тень на репутацию издания. Потерять доверие легко, вернуть — очень сложно.
В конце концов, даже в законе прописано: нельзя распространять слухи под видом достоверных сообщений. Чтобы понять, к каким серьезным последствиям может привести некачественный фактчекинг или его отсутствие, приведу примеры.
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием в ответ на фейковую новость
В декабре 2016 года Хаваджа Асиф написал в Twitter, что Израиль, угрожая Исламабаду ядерным оружием, забывает, что у Пакистана оно тоже есть. Так министр обороны отреагировал на публикацию AWD News, сайта с фейковыми новостями.
Заголовок публикации гласил: «Министр обороны Израиля: Если Пакистан под любым предлогом отправит войска в Сирию, мы уничтожим его ядерным ударом». Кстати, авторы желтой статьи писали о Моше Яалоне, который был бывшим, а не действующим министром обороны. Также они перепутали несколько других должностей.
Министерство обороны Израиля, в свою очередь, ответило, что Яалон никогда не делал подобных заявлений. И отметило, что история, на которую ссылается Асиф, полностью выдумана.
Недоразумение было улажено.
Эдгар Уэлч открыл огонь в пиццерии из-за теории заговора
28-летний житель Северной Каролины приехал в пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне и начал стрелять из винтовки. Никто не пострадал, а сам мужчина был арестован.
Оказалось, он хотел провести собственное расследование «пиццагейта». Это теория заговора, рассказывающая о связи между Хиллари Клинтон, неким тайным обществом педофилов и владельцем Comet Ping Pong. Эдгар Уэлч сдался полиции, когда убедился, что в пиццерии не держат детей.
Стрелок-конспиролог сдается полиции
Pizzagate появилась в США во время президентской гонки 2016 года. Интернет-пользователи изучали переписку начальника штаба Клинтон, опубликованную Wikileaks, и решили, что некоторые слова — кодовые и связаны с педофилией.
Возможно, кто-то делал это по приколу и просто решил потроллить. Однако история стала популярной и разлетелась по сайтам фейковых новостей, 4chan и Reddit.
Статья британского медика привела к вспышке кори
До 1999 года в Великобритании от кори было привито 95% населения. Потом из-за так называемых антипрививочников показатель упал до 80%. В ноябре 2008 года корью заболело столько людей, сколько за весь 1996.
Панику вызвал Эндрю Уэйкфилд. Медик объявил, что прививка от кори, краснухи и свинки может вызывать аутизм. Статью противника вакцинации опубликовал авторитетный медицинский журнал Lancet, а зря.
До 1998 года Эндрю Уэйкфилда мало кто знал в лицо. Когда Lancet опубликовал статью, все изменилось: его стали часто показывать по телевизору.
Никому так и не удалось повторить результаты Уэйкфилда, и журнал The BMJ провел независимое расследование. Оказалось, что медик ошибся не случайно, а сознательно сфабриковал результаты исследования. Ему было выгодно доказать, что обычная прививка может вызывать аутизм.
Объяснение простое: Уэйкфилд и его коллега входили в число основателей Carmel Healthcare. Еще в 1996 году ученый запатентовал экспресс-тест на выявление в организме следов вируса кори. Наборы для тестирования должны были стать главным бизнесом Carmel Healthcare. Эндрю рассчитывал, что за три года компания сможет заработать на них 28 миллионов евро.
Кому понадобились фейковые новости?
В основном, fake news создают и распространяют по двум причинам: трафик и троллинг.
Кто занимается:
Развлекательные медиа, в том числе маскирующиеся под серьезную журналистику.
Примеры:
• Onion.
• FogNews.
• HOBOSTI.
• Smixer.
Редакции серьезных СМИ иногда сами фейлят и перепечатывают подобные материалы. Бывает, их взламывают, чтобы разместить fake news. Так в апреле 2013 года хакеры получили доступ к аккаунту Associated Press, ведущего информагентства США, и написали, что в Белом доме прогремели взрывы, а Барак Обама ранен.
Пранкеры и тролли
В мае 2017 года в СМИ появилась новость о смерти Светланы Алексиевич, белорусского автора и обладателя Нобелевской премии по литературе. Фейк придумал итальянец Томассо Дебенедетти.
Ранее итальянский журналист распространял поддельные новости о смерти Михаила Горбачева, Фиделя Кастро и Башара Асада через фейковые профили в Twitter. В частности, Дебенедетти вел аккаунт Сергея Шойгу, на который подписались BuzzFeed, The Guardian, The Huffington Post и другие СМИ.
План Томаса: продолжать создавать мифы, потому что журналисты очень доверчивы.
«Черные» маркетологи.
Fake news, в которых речь идет об определенном бренде, могут получать широкий охват в СМИ и соцсетях. Это бесплатный пиар.
Пример вымышленной истории: 26-летний индиец подал иск на Unilever, производителя бренда Axe, за «обман» и «душевные страдания». Истец 7 лет пользовался продукцией, но так и не смог привлечь девушек, хотя на это намекала реклама. Мужчина якобы пошел в суд после того, как горничная избила его: он предстал перед ней голым, обработанным Axe и готовым на все.
Сразу видно, что новость смешная и неправдоподобная. Однако ее перепечатали многие СМИ, в частности, Lenta.ru и KP.UA.
Эту технологию могут использовать и конкуренты для ведения маркетинговой войны. Ущерб может быть серьезным.
Пример: сразу после президентских выборов в США разошлась новость о том, что генеральный директор PepsiCo обратилась к сторонникам Трампа со словами: «Pepsi doesn't want your business». На самом деле Индра Нуйи ничего подобного не говорила и даже поздравила Дональда с победой. Однако бойкот компании, вызванный этим фейком, привел к падению показателя потребительского восприятия и стоимости акций на бирже.
Картинка, используемая сторонниками Трампа в соцсетях
Хорошо, что есть проекты, которые противостоят всем этим персонажам. Из русскоязычных хочется отметить «Проверочную» и «Лапшеснималочную». За рубежом это:
• FactCheck — проект Пенсильванского университета. Он следит за тем, что говорят крупные политические деятели США на дебатах и выступлениях, в интервью и пресс-релизах.
• PolitiFact, оценивающий, подобно FactCheck, точность заявлений тех, кто выступает в американской политике.
• The Fact Checker — раздел в Washington Post. Цель: проанализировать заявления политических деятелей, объяснить сложные проблемы и «кодовые слова» (читай — штампы и канцелярит) используемые для того, чтобы скрыть правду.
• Storyful — компания, предлагающая новостным организациям проверенные и достоверные новости.
При проверке контента в соцсетях Storyful выясняет дату, место и личность человека, разместившего материал. Сотрудники компании анализируют мельчайшие детали: погоду, объекты местности и даже радиопередачи, звучащие на фоне видеоролика. Все это важно для проверки подлинности.
• Snopes, специализирующийся на критическом изучении городских легенд, слухов, сомнительных историй и другой спорной информации.
• Storyzy — фактчек-сервис, работающий над списками надежных и сомнительных источников. Основное направление: проверка новостных цитат.
• Wikitribune — пилотный проект от создателя «Википедии» в противовес фейковым новостям. В отличие от wikipedia.org, новая площадка будет работать по гибридной модели: контент будут создавать и волонтеры, и профессионалы.
Недавно борьбу с fake news начали Google и Facebook: они будут особым образом отмечать сомнительные и достоверные новости.
Общие принципы фактчекинга
В 2016 году Stanford History Education Group провели исследование, которое показало: молодежь не отличает правду от вымысла. Выдержки:
— 80 % не заметило разницу между новостью и рекламой, хотя спонсорский материал был обозначен.
— Только 20 % усомнилось, что снимок ромашки со сдвоенными соцветиями сделан в Фукусиме.
— 60 % согласились с твитом, апеллирующим к мнению большинства. Половина даже не перешла по ссылке, чтобы ознакомиться с результатами опроса.
Оказалось, что молодые люди определяют достоверность источника по количеству подписчиков, дизайну и размеру изображений.
Не надо судить о достоверности по количеству подписчиков и дизайну.
Главное оружие фактчекера — сомнение. Нельзя доверять форме и следовать стереотипам, важно развивать критическое мышление. Этим фактчекинг напоминает научную деятельность, например, труд историка.
Если хотите опубликовать срочную новость, лучше попридержать коней и сделать следующее:
1 Найти первоисточник / подтверждение от нескольких независимых источников
Появился слух, что Путин собирается дать интервью Дудю в начале предвыборной кампании. Прежде чем опубликовать новость с заголовком «Путин идет к Дудю», нужно как минимум связаться с пресс-службой Кремля.
Чек-лист по проверке надежности «человеческого» источника:
• Действительно ли у него есть доступ к информации?
• Достаточно ли его сведений для подтверждения информации?
• Давал ли он подтвержденную информацию до этого?
• В чем его мотивация?
• Согласен ли он указать себя в качестве источника?
• Может, кто-то знает о событии больше, чем он?
Пункт 2.1. «Догмы» газеты «Ведомости» гласит:
Журналист должен относиться ко всем событиям, компаниям и людям с одинаковым скептицизмом.
2 Спросить противоположную сторону.
Если все источники придерживаются одной позиции по вопросу, материал получится необъективным. Нужно хотя бы попытаться опросить всех вовлеченных и сопричастных, в том числе из «противоположного лагеря». Респонденты другой стороны могут подтвердить или опровергнуть исходную информацию, прояснить важные моменты.
Пункт 3.4. «Догмы» газеты «Ведомости»:
Обязательно давать всем заинтересованным сторонам любого события или конфликта возможность высказаться.
3 Найти максимум дополнительных данных и все перепроверить.
Если все источники опрошены, нужно постараться добыть любую дополнительную информацию: официальные документы, отчеты, фото, видеозаписи. После, когда черновик готов, все данные перепроверяются.
Фейловый фейл: ошибиться с Ф. И. О. человека, должностью или названием компании. Если есть сомнения, надо обязательно связаться и переспросить. Как вариант — проверить публичную информацию.
Нюанс: препятствием для точной проверки фактов может быть и сам автор / журналист. Вопросы, которые стоит задать самому себе:
• Есть ли у меня личная заинтересованность?
• Держу ли в уме результат, который хочу подтвердить?
• Не пытаюсь ли я подогнать факты под идею, которая уже сформировалась в голове?
Если хотя бы один ответ утвердительный, есть риск написать необъективно.
Пункт 2.2. «Догмы» газеты «Ведомости»:
Журналист обязан избегать любых связей, денежных или неденежных, которые могут влиять на объективность его работы или даже создавать такое впечатление.
Как работать с социальными сетями
С одной стороны социальные сети облегчают работу журналистов, авторов и редакторов. С другой — все усложняют.
По данным Facebook, в соцсети 2-3 % аккаунтов — фейковые, а это около 60 миллионов. Нужно всегда быть начеку. Чем больше подтверждений удастся найти по фактам, взятым с просторов соцсетей, тем лучше.
Чек-лист по проверке источника в соцсети:
Когда создан аккаунт?
• В ленте только репосты или есть авторский контент?
• Есть ли связь между новостным поводом, профилем и страницами, на которые подписан источник?
• Что насчет фото и видео, ранее загруженных пользователем?
• Есть ли человек в других соцсетях? Он проявляет там активность?
• Кто дружит с пользователем? В «друзьях» есть сомнительные аккаунты?
• Фотографии пользователя уникальны?
• Что с EXIF-данными снимков, присланных им?
Оптимальный вариант: долго не думать, найти номер телефона и связаться.
Странно, если только один человек знает о событии. Чем больше людей сообщают, тем выше вероятность, что оно действительно было. Помните, сколько видеокамер зафиксировало падение челябинского метеорита?
Инструменты для фактчекинга
Кроме критического ума, фактчекеру пригодятся специальные инструменты.
Попробуйте Storyful Multisearch, если ищете свежую информацию в социальных медиа. О компании, создавшей этот сервис, мы уже рассказывали выше. Расширение для Chrome работает так: вводите ключевое слово — открывается множество вкладок с результатами поиска по Twitter, YouTube, Vimeo и другим соцсетям.
Если хотите найти профили источника в соцсетях и узнать контактные данные, используйте WebMii, «Яндекс.Люди» или Pipl.
Для этих целей есть еще FindFace от NTechLab: сервис ищет людей во «Вконтакте» по фотографии. Ранее его пользователи не раз устанавливали личность преступников, находящихся в розыске. В 2017 году алгоритмы распознавания лиц, разработанные NTechLab, были внедрены в столичную систему видеонаблюдения.
Бесплатный аккаунт в FindFace позволяет сделать до 30 запросов.
Чтобы проверить фото на уникальность, подойдет TinEye и сервисы поисковых систем: «Картинки Google» и «Яндекс.Картинки». Получить метаданные из снимка и определить возможное влияние Photoshop вам поможет FotoForensics.
Если необходимо получить информацию о домене и сайте, используйте WHOIS, SimularWeb, PR-CY, 2ip или плагин RDSBar (расширения доступны для Chrome, Firefox и Opera).
Чтобы проверить текст на уникальность, достаточно прогнать его через антиплагиаты text.ru, Advego или ETXT.
Определить фейковые новостные сайты поможет BS Detector.
Источник: TexTerra