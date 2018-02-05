Руководство по фактчекингу

Стрелок-конспиролог сдается полиции

Pizzagate появилась в США во время президентской гонки 2016 года. Интернет-пользователи изучали переписку начальника штаба Клинтон, опубликованную Wikileaks, и решили, что некоторые слова — кодовые и связаны с педофилией.

Возможно, кто-то делал это по приколу и просто решил потроллить. Однако история стала популярной и разлетелась по сайтам фейковых новостей, 4chan и Reddit.

Статья британского медика привела к вспышке кори

До 1999 года в Великобритании от кори было привито 95% населения. Потом из-за так называемых антипрививочников показатель упал до 80%. В ноябре 2008 года корью заболело столько людей, сколько за весь 1996.

Панику вызвал Эндрю Уэйкфилд. Медик объявил, что прививка от кори, краснухи и свинки может вызывать аутизм. Статью противника вакцинации опубликовал авторитетный медицинский журнал Lancet, а зря.

До 1998 года Эндрю Уэйкфилда мало кто знал в лицо. Когда Lancet опубликовал статью, все изменилось: его стали часто показывать по телевизору.

Никому так и не удалось повторить результаты Уэйкфилда, и журнал The BMJ провел независимое расследование. Оказалось, что медик ошибся не случайно, а сознательно сфабриковал результаты исследования. Ему было выгодно доказать, что обычная прививка может вызывать аутизм.

Объяснение простое: Уэйкфилд и его коллега входили в число основателей Carmel Healthcare. Еще в 1996 году ученый запатентовал экспресс-тест на выявление в организме следов вируса кори. Наборы для тестирования должны были стать главным бизнесом Carmel Healthcare. Эндрю рассчитывал, что за три года компания сможет заработать на них 28 миллионов евро.

Кому понадобились фейковые новости?

В основном, fake news создают и распространяют по двум причинам: трафик и троллинг.

Кто занимается:

Развлекательные медиа, в том числе маскирующиеся под серьезную журналистику.

Примеры:

• Onion.

• FogNews.

• HOBOSTI.

• Smixer.

Редакции серьезных СМИ иногда сами фейлят и перепечатывают подобные материалы. Бывает, их взламывают, чтобы разместить fake news. Так в апреле 2013 года хакеры получили доступ к аккаунту Associated Press, ведущего информагентства США, и написали, что в Белом доме прогремели взрывы, а Барак Обама ранен.

Пранкеры и тролли

В мае 2017 года в СМИ появилась новость о смерти Светланы Алексиевич, белорусского автора и обладателя Нобелевской премии по литературе. Фейк придумал итальянец Томассо Дебенедетти.

Ранее итальянский журналист распространял поддельные новости о смерти Михаила Горбачева, Фиделя Кастро и Башара Асада через фейковые профили в Twitter. В частности, Дебенедетти вел аккаунт Сергея Шойгу, на который подписались BuzzFeed, The Guardian, The Huffington Post и другие СМИ.

План Томаса: продолжать создавать мифы, потому что журналисты очень доверчивы.

«Черные» маркетологи.

Fake news, в которых речь идет об определенном бренде, могут получать широкий охват в СМИ и соцсетях. Это бесплатный пиар.

Пример вымышленной истории: 26-летний индиец подал иск на Unilever, производителя бренда Axe, за «обман» и «душевные страдания». Истец 7 лет пользовался продукцией, но так и не смог привлечь девушек, хотя на это намекала реклама. Мужчина якобы пошел в суд после того, как горничная избила его: он предстал перед ней голым, обработанным Axe и готовым на все.

Сразу видно, что новость смешная и неправдоподобная. Однако ее перепечатали многие СМИ, в частности, Lenta.ru и KP.UA.

Эту технологию могут использовать и конкуренты для ведения маркетинговой войны. Ущерб может быть серьезным.

Пример: сразу после президентских выборов в США разошлась новость о том, что генеральный директор PepsiCo обратилась к сторонникам Трампа со словами: «Pepsi doesn't want your business». На самом деле Индра Нуйи ничего подобного не говорила и даже поздравила Дональда с победой. Однако бойкот компании, вызванный этим фейком, привел к падению показателя потребительского восприятия и стоимости акций на бирже.