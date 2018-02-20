Русский Rolling Stone заморозили из-за смены владельца

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Русскую версию издания Rolling Stone временно заморозили из-за смены владельца основного проекта: медиагруппа Penske Media выкупила журнал у его основателя Джана Веннера. Об этом сообщает TJ.

Шеф-редактор Rolling Stone Russia Евгений Мяленко рассказал TJ, что российская версия Rolling Stone также сменила издателя. По оценке шеф-редактора издания, коллектив должен вернуться к работе в прежнем режиме в течение месяца. Журналист заметил, что этот срок может увеличиться из-за «бумажных и юридических проволочек».

Мяленков также заявил, что команда Rolling Stone Russia «терпеливо ожидает восстановления работы издания, параллельно занимаясь другими проектами». Он уточнил, что печатные выпуски журнала не публиковались с весны 2017 года.

В декабре 2013 года российскую версию проекта уже замораживали «из-за тяжелой экономической ситуации» на неопределенное время, но в марте 2014 года выпуск возобновили.