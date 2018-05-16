Разрешен острый конфликт между журналистами и полицейскими Саратова

Практически разрешена конфликтная ситуация между саратовским ИА «Свободные новости» и полицией. Главным результатом скандальных событий (демонстративное задержание участника прямого эфира, нарочитые визиты полиции в редакцию и т.д.) стало фактическое извинение полиции за вмешательство в рабочий процесс журналистов.

5 мая в Саратове был организован несанкционированный митинг. Одним из организаторов был назван Михаил Мурыгин, глава городского штаба Навального.

7 мая редакцию саратовского ИА «Свободные новости» посетили более десяти сотрудников полиции во главе с подполковником полиции Александром Жарковым. Свой визит они объяснили намерением задержать Мурыгина, который на тот момент был гостем программы «Ход событий». Поначалу сотрудники согласились не мешать журналистской деятельности и подождать у здания, но в итоге полицейские приняли решение зайти в студию и попросить Мурыгина проехать в отдел прямо в прямом эфире. Они вывели гостя из студии, задержание транслировалось на Ютуб-канале ИА в режиме онлайн.

10 мая ИА «Свободные новости» сообщило, что в редакцию пришли сотрудники полиции. Подполковник Жарков указал, что по итогам задержания 7 мая был составлен рапорт, в котором указано нарушение журналистами статьи 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции. При этом конкретных нарушителей полицейский назвать не смог, как не смог и предоставить документ для ознакомления, так как с собой его не имел.

Позже, 14 мая, стало известно, что полиция не будет возбуждать административное дело в отношении сотрудников саратовского информагентства «Свободные новости». Соответствующий документ за подписью начальника отдела полиции №3 Саратова Игоря Кравцова получила главред издания Елена Иванова.

Было также устно сообщено, что сотрудник полиции, явившийся в редакцию без служебного удостоверения, наказан в дисциплинарном порядке.

Оперативная реакция на описанные события, во многом, связана с визитом в Саратов заместителя председателя СЖР Алексея Вишневецкого и с недавними договорённостями председателя СЖР Владимира Соловьева и министра МВД РФ Владимира Колокольцева: тогда было решено, что, в случае конфликтных ситуаций, СМИ и силовики будут искать выход общими усилиями. Сыграло свою роль и публичное заявление регионального отделения СЖ с требованием объяснить дезорганизующие работу редакции действия полицейских.

Представители журналистского сообщества, со своей стороны, заявили , что будут и дальше отстаивать законные права журналистов и проявлять профессиональную солидарность.