Птичка просто так не вылетит

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Людмила Сёмова, историк отечественной фотожурналистики:

«Советская власть рассматривала фотографию как эффективное средство пропаганды и агитации, сила воздействия которой объяснялась ее свойствами наглядности и документальности. Очевидными были две серьезные проблемы: отсутствие собственной фотопромышленности и отсутствие специализированного фотообразования. Уже в марте 1918 г. в Петрограде был организован Высший институт фотографии и фототехники — первое в России специализированное высшее учебное заведение; в августе при ВИФФ открылись краткосрочные курсы по фотографии. Преподавание фотографии ввели в Московском межевом институте. В 1920-х гг. Ленинградский фотокиноинститут был преобразован в фотокинотехникум с трехлетним обучением. Были открыты фотокурсы при МГСПС. Однако потребности в квалифицированных кадрах фоторепортеров для прессы были гораздо больше возможностей учебных заведений. В среде фоторепортеров образование имели единицы: Е. Лангман учился в Одесском художественном училище и в Московской консерватории, А. Скурихин окончил ВХУТЕМАС, Я. Халип — операторский факультет ГИКа.

Некоторые приходили в фотожурналистику, имея опыт ученичества в портретных ателье (М. Альперт, П. Оцуп, Н. Петров, А. Шайхет, А. Штеренберг), иные — по семейной линии (А. и В. Булла — сыновья К. К. Булла, О. Игнатович — сестра Б. Игнатовича), из любительских объединений (М. Озерский — из фотокружка при Краснопресненском клубе кустарей; С. Владимиров и В. Чернов — из фотокружка фабрики «Красный Октябрь»). Очень часто фоторепортеры учились с нуля на практике в изданиях (Д. Дебабов, Б. Игнатович, Б. Кудояров, М. Марков-Гринберг, Г. Петрусов, В. Тёмин).

В 1930-х гг. фотографию преподавали в Московском полиграфическом институте, работали курсы при тресте «Союзфото» (на них, в частности, преподавал А. Родченко). В 1931 году были открыты курсы для рабочих фотокорреспондентов при Пресс-клише ТАСС. Тогда же начали работу курсы при Московском доме печати».