Птичка просто так не вылетит

Журнал ЖУРНАЛИСТ открывает новую рубрику «Школа фотожурналистики»
ЖУРНАЛИСТ открывает новую рубрику, которую будет вести фотожурналист, преподаватель факультета журналистики МГУ Юрий Трубников. Для начала мэтр приглашает на обзорную экскурсию по своему цеху.
В России нет стройной системы фотографического образования. Попытки создать ее были, но ни к чему не привели. Журналистское, техническое, гуманитарное образование — сколько угодно, а фотографического — с гулькин нос… Не будем брать западные страны с давней и хорошо развитой системой фотографического образования, возьмем нашу страну.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Людмила Сёмова, историк отечественной фотожурналистики:
«Советская власть рассматривала фотографию как эффективное средство пропаганды и агитации, сила воздействия которой объяснялась ее свойствами наглядности и документальности. Очевидными были две серьезные проблемы: отсутствие собственной фотопромышленности и отсутствие специализированного фотообразования. Уже в марте 1918 г. в Петрограде был организован Высший институт фотографии и фототехники — первое в России специализированное высшее учебное заведение; в августе при ВИФФ открылись краткосрочные курсы по фотографии. Преподавание фотографии ввели в Московском межевом институте. В 1920-х гг. Ленинградский фотокиноинститут был преобразован в фотокинотехникум с трехлетним обучением. Были открыты фотокурсы при МГСПС. Однако потребности в квалифицированных кадрах фоторепортеров для прессы были гораздо больше возможностей учебных заведений. В среде фоторепортеров образование имели единицы: Е. Лангман учился в Одесском художественном училище и в Московской консерватории, А. Скурихин окончил ВХУТЕМАС, Я. Халип — операторский факультет ГИКа.
Некоторые приходили в фотожурналистику, имея опыт ученичества в портретных ателье (М. Альперт, П. Оцуп, Н. Петров, А. Шайхет, А. Штеренберг), иные — по семейной линии (А. и В. Булла — сыновья К. К. Булла, О. Игнатович — сестра Б. Игнатовича), из любительских объединений (М. Озерский — из фотокружка при Краснопресненском клубе кустарей; С. Владимиров и В. Чернов — из фотокружка фабрики «Красный Октябрь»). Очень часто фоторепортеры учились с нуля на практике в изданиях (Д. Дебабов, Б. Игнатович, Б. Кудояров, М. Марков-Гринберг, Г. Петрусов, В. Тёмин).
В 1930-х гг. фотографию преподавали в Московском полиграфическом институте, работали курсы при тресте «Союзфото» (на них, в частности, преподавал А. Родченко). В 1931 году были открыты курсы для рабочих фотокорреспондентов при Пресс-клише ТАСС. Тогда же начали работу курсы при Московском доме печати».
Павел Кривцов, мэтр отечественной фотографии, разбирает снимки учащихся Программы профессиональной подготовки «Фотожурналистика» журфака МГУ
«ФОТКАЮТ» ВСЕ!
За последние 15 лет развитие цифровой фототехники сделало фотографию общедоступной, все стали «фоткать» и заваливать интернет десятками миллиардов снимков мусорной ценности, в которых тонут хорошие работы. Магия пленочной технологии — проявители и закрепители, увеличитель, красный свет, темнота печатной лаборатории — делала профессию фотографа и фотожурналиста в некотором роде элитарной. Теперь каждый может снять кадр и запостить его в интернет, а редакция — в две секунды найти его и напечатать.
Мы сейчас живем в мире непрофессиональной креативности. Как сделать ее профессиональной, как поддержать и повысить уровень фотожурналистской работы?
Ответ очевиден: учиться, учиться и учиться! Фотография в первую очередь это ремесло — следовательно, надо изучать свою камеру, ее возможности, характеристики и особенности применения объективов, программы обработки снимков (графические редакторы). Непременно надо изучать законы композиции, колористики и прочее и прочее.
«ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ»
Александр Беленький, фотожурналист:
«Я преподаю в СПбГУ предметы, связанные с фотографией и журналистикой, и одновременно веду группы на фотофакультете — старейших в Петербурге курсах для фотожурналистов.
Сегодня, когда поле фотожурналистики сужается стремительно, сложно представить, какие навыки необходимы специалисту. Раньше это был выпускник, способный делать грамотные подписи к фото, владеющий фотокамерой и способный создавать отдельные информационные снимки и репортажи, умеющий работать в редакционной команде. В наши дни штатных фоторепортеров в изданиях почти не осталось, а сами бумажные СМИ исчезают. Работа фрилансером в любом городе страны (возможно, кроме Москвы) не кормит.
Современный фотожурналист видится мне как индивидуал, отлично владеющий камерой, умеющий снимать фото и видео, владеющий версткой и готовый взяться не только за журналистскую работу, но и за коммерческие заказы — от презентаций до свадеб. Он умеет снимать репортаж, осваивает студийную съемку, умеет верстать бумажные версии СМИ и размещать материалы на интернет-площадках, создавая лонгриды, web-documentary и мультимедиа. А еще он участвует в фотоконкурсах и ведет свой блог.
В университете фотожурналистике уделяется немного времени: один семестр на втором курсе — базовые «Основы визуальной журналистики» для всех и продвинутый курс «Теория и практика визуальной журналистики» на третьем курсе для тех, кто выбрал нашу кафедру «Медиадизайн и информационные технологии».
Отличие учащихся университета от платных курсов фотофакультета два. В университет приходят в основном девушки без жизненного опыта и с низкой мотивацией к учебе, поскольку слабо представляют себе, чем будут заниматься в будущем. На платных курсах — люди с жизненным опытом и с сильной мотивацией освоить фотокамеру как инструмент творчества.
Второкурсники университета изучают базовые навыки владения камерой. На третьем курсе задания труднее — сложные виды съемки, такие как панорама, спортивная, ночная. Рейтинговое задание — найти свою тему, снять и сверстать фотоисторию, фотокнигу или разместить материал на интернет-площадке. Для магистрантов и продвинутых студентов задание еще сложнее — мультимедийная история с фото, видео, возможно, закадровым нарративом, интершумом, интервью, текстом и, конечно, вменяемым сюжетом».
В МГУ есть кафедра фотожурналистики и технологий СМИ (я там преподаю), на ней училась почти вся элита отечественной фотожурналистики — фотожурналисты ведущих изданий и агентств, лауреаты премий — от «Пулитцера» до «Уорлдпрессфото».
Олег Бакулин, заведующий кафедрой:
«Я бы выделил несколько особенностей фотожурналистского образования на кафедре фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ. Во-первых, к нам приходят бакалавры третьего года обучения, т. е. люди с важным для фотожурналиста культурным и профессиональным бэкграундом. Во-вторых, учебный план нашей кафедры наряду с прикладными дисциплинами включает в себя теоретический блок: историю фотографии, жанры фотожурналистики, основы фотокомпозиции. В-третьих, мы внимательно следим за тем, что происходит с профессией сегодня, поэтому рассказываем студентам, как фотография развивается в динамично меняющейся мультимедийной среде, говорим о новых площадках, которые фотожурналист может использовать для реализации своих проектов (например, о краудфандинге). В-четвертых, кафедра открывает новые и обновляет уже существующие спецкурсы и семинары. Для тех же, кто рассматривает фотожурналистику в качестве своей возможной будущей профессии, на факультете открыта программа профессиональной переподготовки.
Получается, есть два уровня фотообразования: фотошколы, курсы, мастер-классы — и второй уровень, более высокий, соответствующий требованиям современной фотожурналистики, — университеты (МГУ, СПбГУ, Университет дизайна и технологий) и факультет фотокорреспондентов (СПб)