Ректор МГУ призвал университеты организовать подготовку научных журналистов

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий призвал университеты организовать подготовку научных журналистов

«Несколько лет назад я обратился к своему факультету журналистики с просьбой организовать подготовку магистров по научной журналистике. Я обращаюсь, пользуясь моментом, к другим университетам страны: давайте подумаем, у нас есть хорошие факультеты, где это можно делать», — сказал он журналистам перед церемонией вручения Всероссийской премии «За верность науке» 6 февраля.

Ректор МГУ подчеркнул, что такие специалисты должны быть, с одной стороны, высококлассными журналистами, с другой — получить хорошие знания в различных областях науки.

«Чтобы это был ученый, чтобы он понимал, что такое квантовая связь, что такое квантовый компьютер, кубит, а не бит. То есть человек должен описать так, чтобы было понятно, но и научно», — пояснил Садовничий.

Учрежденная Министерством образования и науки в 2014 году Всероссийская премия «За верность науке» в этом году вручается в двенадцати номинациях. В этом году премия проходит при поддержке Российской академии наук и Московского государственного университета имени Ломоносова.

Заходное фото: rusplt.ru