СМИ и гражданское общество

В 2015 году мы выпустили сборник «Мы этой памяти верны», в основу которого положены статьи о деятельности военно-патриотических, краеведческих, волонтерских организаций.

Местное самоуправление — явление, в которое мало кто верит: до того оно выхолощено. Однако! В Осташкове оно есть там, где, казалось бы, всякая живая инициатива должна умирать уже при названии этой городской окраины – посёлок Сельхозтехника. Здесь пара многоквартирных и несколько малоэтажных домов, в которых живут бывшие работники бывших сервисных предприятий, которые скончались еще в середине 90-х. Упадок, уныние, ржавые основы чего-то там бывшего производственного? Как бы не так! Это образец народной власти, которая, вопреки всему, принимает и воплощает смелые решения. Например, они первые перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, минуя вороватую управляющую компанию. И первые же с этой УК, практически монополистом, порвали, как только появилась новая, молодая и дерзкая.

В поселке работает единственный в городе общедоступный каток, который содержится всем миром при поддержке местных спонсоров. И сюда, на окраину пешими и конными спешат осташи всех возрастов. Весь город, почитай, и в проводы масленицы, и в день поселка, и в праздник урожая — в СХТ. Наша заслуга информационная — в продвижении инициатив, в освещении не только праздников, но и постоянной борьбы совета поселка за блага цивилизации. И не только: наш журналист Олег Северов — активный член совета поселка Сельхозтехника, а с сентября прошлого года он ещё и депутат Осташковской городской Думы.

Осташковский филиал Женской ассамблеи — общественная организация с двадцатилетней историей. А поскольку трое членов местной журналисткой организации входят в совет этого сообщества, то недостатка в совместных проектах нет. Это и постоянное информационная поддержка всех знаковых мероприятий, и журналистское сопровождение номинантов — наших землячек — на областном конкурсе «Женщина года». Всегда наши подруги в лауреатах!

Василий Покровский, ученый-статистик, XIX век

В среде осташковского общества всегда были люди, достойные быть представителями и защитниками интересов города, руководителями граждан во всяком полезном деле. Общество умело находить таких людей, ценить их и поощрять к полезной деятельности…

Пропаганда здорового образа жизни, тесные контакты с Тверской региональной общественной организацией «Всё в твоих руках», объединившая женщин, перенесших РМЖ, благотворительные акции, совместные путешествия – газета и женская организация вместе.

Как спасали «Селигер»

А потом пришло время, которое, наподобие лакмуса, выявило, сколько у «Селигера» друзей и на какие шаги они отважатся. Сразу скажу, что не все представители ранее названных наших партнеров, получив депутатский мандат (не в последнюю очередь благодаря поддержке наших журналистов), оказались смелыми, чтобы возвысить голос в поддержку своей газеты. Но других, которые смело шли — на митинги, писали письма, заявляли на встречах с официальными лицами регионального и федерального уровня, — было неизмеримо больше.

Не буду вдаваться в причины, почему к власти в Селигерском крае пришла насквозь коррумпированная, с доказанными случаями воровства десятков миллионов, группировка; глава района оказался под следствием по надуманному делу. И конечно, «Селигер» не молчал — о «картонных домах» для переселенцев, выстроенных на газовой трубе, о проданном вместе с жителями общежитии, о несправедливо отнятой у многодетных семей зоне отдыха возле новостроек.

«Прилетело» очень быстро: размер ежегодной субсидии из районного бюджета был уменьшен в десять (!) раз, на журналистов обрушивались потоки клеветы из откровенно желтой газеты, которая вдруг стала публикатором городской «нормативки». Хуже того, и сменившееся руководство областного управления не только не встало на нашу защиту, а наоборот — всячески пыталось воздействовать на нас, чтобы «смягчить информационный фон перед выборами». Аргументировало увольнением, сокращением областной субсидии. И даже глубокомысленно прикидывало, какая же из газет — столетний «Селигер» с репутацией одной из лучших газет области, наградами, сильными традициями, или частная газетёнка с пристрастием к изображению частей тела, — станет информационным рупором Осташковского городского округа, в который объединялись поселения.

Как известно, пар должен выходить. И он выходил — на гражданских митингах, где, в числе прочих, на плакатах значилось: «Защитим свою газету!», «Право на правду!». Кандидаты в депутаты на сентябрьских местных выборах выносили в свои программы пункт о защите «Селигера». Незнакомые люди подходили на улицах, в общественных местах, чтобы поддержать и предложить помощь. Даже наместник монастыря Нило-Столобенская пустынь взялся хлопотать за нас перед губернатором.