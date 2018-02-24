СМИ и гражданское общество

…Больше, чем информационный листок
Признаться, лет десять назад, когда я стала редактором районной газеты «Селигер» (город Осташков, Тверская область), меня раздражали номинации региональных и федеральных журналистских конкурсов под условными названиями «Районный проект», «Газетная акция» и тому подобные. Хотя мы и участвовали в них, и занимали призовые места. Но всё равно это вызывало внутреннее противоречие: газета должна заниматься своим основным делом — информировать, выполнять связь связующего звена между властью и районным, в нашем случае, сообществом. Но не подменять другие институты социума.
Была неправа, признаю. Вернее, так: надуманные, высосанные из пальца ради приза на конкурсе (и такое бывает), помпезные акции — это и правда перевод газетной площади и журналистских трудов. Другое дело, когда осмыслишь, что реально и повседневно делается во взаимодействии с НКО, клубами, энтузиастами — и вот оно, конкретное, полезное дело, не для парада и награды совершаемое. Ведь не только «поэт в России больше, чем поэт», но и газета больше, чем информационный листок.
Слово делом отзовётся. И наоборот.
Общественники бывают разные, от иных хочется забраться под стол. Но про них ещё вспомним. А пока про тех, с кем работать хочется, которые не только не принуждают к нудному описанию сверхполезной деятельности, а и сами напишут, и помощниками станут в со-творении. Не только газеты, между прочим.
Это, в первую очередь, работники культуры, краеведы, участники клубов по интересам. При любой застое, кризисе эти энтузиасты находят силы, единомышленников и делают жизнь в провинции интереснее и ярче. В 2010 году (Осташкову в статусе города исполнялось тогда 240 лет) на административной обсуждении, чем культура может встретить круглую дату, литераторы с одной, художники с другой, театралы с третьей стороны робко высказались: дескать, нет у нас такой книги, которая бы восславила образцовое культурное наследие Осташкова и рассказала о творческом потенциале нынешнего поколения. А мы, селигеровцы, тогда возьми и отважно заяви: альманах выпустим! Литературно-художественный, и всех под одну обложку поместим — и наследие, и поэтов, и художников, и знаменитых земляков. Наглость была несусветная: денег никто не обещал, как и где отпечатаемся?
Презентация альманаха «Новый Селигер», 2016 год
Сделали! На коленке, что называется, цветные вкладки на принтере редакционном печатали. Целых 50 экземпляров. Назвали «Новый Селигер».
С тех пор вышли еще четыре номера. Теперь уже в типографии издаемся, 1000 экземпляров тираж. Помимо творческой составляющей, краеведческая присутствует. Альманах имеет большой успех, рассылает по городам и весям российским. Редколлегия, помимо журналистов, — представители творческих объединений: литературных, фотографов и художников, краеведов; привлекаем гостей Селигера — участников фестивалей, земляков, подвизающихся в столицах на разных поприщах. Спонсоры всякий раз находятся.
С краеведами также осилили несколько издательских проектов, — начиная от воспоминаний фронтовиков, буквально спасая записи ветеранов от забвения, тления в бумажных самодельных альбомах; — до трудов музейщика, большого знатока и исследователя прошлого Селигерского края Алексея Васильева (увы, уже ушедшего). Книжечка-то, какой бы простенькой в оформлении ни была, все же надежнее и доступнее, чем газеты или альбомы где-то в архивах.
Есть в Осташкове объединение позитивной, патриотически настроенной молодежи — военно-патриотический клуб «Память» во главе с неутомимым Алексеем Шевчуком. Что ни неделя — то повод для информации: военно-историческая реконструкция, благотворительная акция, благоустройство города. В зоне особого внимания — содержание в порядке мемориальных мест, связанных с захоронением защитников Селигерского края, местом рождения земляков-героев, знаков на улицах, названых в их честь.
Мемориал Константину Заслонову, 2014 год
В августе 2014 года по инициативе ВПК «Память», городского совета ветеранов и редакции газеты «Селигер» был дан старт акции «Селигерский мемориал», которая предполагала упорядочить работу по восстановлению, реконструкции памятных мест, а также открытию новых знаков памяти. В жестких условиях междувластия и отсутствия поддержки со стороны органов местного самоуправления (такой период пришлось пережить; еще и сейчас раны зализываем…) все же удалось совместными усилиями сделать немало: привлечь благотворителей, открыть два реконструированных мемориала — знак и место почитания на месте дома, где жил герой Советского Союза Константин Заслонов, и мемориальная плита в честь железнодорожников, погибших во время войны. Также были обновлены 12 памятных досок на улицах, которые носят имена героев.
В 2015 году мы выпустили сборник «Мы этой памяти верны», в основу которого положены статьи о деятельности военно-патриотических, краеведческих, волонтерских организаций.
Местное самоуправление — явление, в которое мало кто верит: до того оно выхолощено. Однако! В Осташкове оно есть там, где, казалось бы, всякая живая инициатива должна умирать уже при названии этой городской окраины – посёлок Сельхозтехника. Здесь пара многоквартирных и несколько малоэтажных домов, в которых живут бывшие работники бывших сервисных предприятий, которые скончались еще в середине 90-х. Упадок, уныние, ржавые основы чего-то там бывшего производственного? Как бы не так! Это образец народной власти, которая, вопреки всему, принимает и воплощает смелые решения. Например, они первые перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, минуя вороватую управляющую компанию. И первые же с этой УК, практически монополистом, порвали, как только появилась новая, молодая и дерзкая.
В поселке работает единственный в городе общедоступный каток, который содержится всем миром при поддержке местных спонсоров. И сюда, на окраину пешими и конными спешат осташи всех возрастов. Весь город, почитай, и в проводы масленицы, и в день поселка, и в праздник урожая — в СХТ. Наша заслуга информационная — в продвижении инициатив, в освещении не только праздников, но и постоянной борьбы совета поселка за блага цивилизации. И не только: наш журналист Олег Северов — активный член совета поселка Сельхозтехника, а с сентября прошлого года он ещё и депутат Осташковской городской Думы.
Осташковский филиал Женской ассамблеи — общественная организация с двадцатилетней историей. А поскольку трое членов местной журналисткой организации входят в совет этого сообщества, то недостатка в совместных проектах нет. Это и постоянное информационная поддержка всех знаковых мероприятий, и журналистское сопровождение номинантов — наших землячек — на областном конкурсе «Женщина года». Всегда наши подруги в лауреатах!
Василий Покровский, ученый-статистик, XIX век
В среде осташковского общества всегда были люди, достойные быть представителями и защитниками интересов города, руководителями граждан во всяком полезном деле. Общество умело находить таких людей, ценить их и поощрять к полезной деятельности…
Пропаганда здорового образа жизни, тесные контакты с Тверской региональной общественной организацией «Всё в твоих руках», объединившая женщин, перенесших РМЖ, благотворительные акции, совместные путешествия – газета и женская организация вместе.
Как спасали «Селигер»
А потом пришло время, которое, наподобие лакмуса, выявило, сколько у «Селигера» друзей и на какие шаги они отважатся. Сразу скажу, что не все представители ранее названных наших партнеров, получив депутатский мандат (не в последнюю очередь благодаря поддержке наших журналистов), оказались смелыми, чтобы возвысить голос в поддержку своей газеты. Но других, которые смело шли — на митинги, писали письма, заявляли на встречах с официальными лицами регионального и федерального уровня, — было неизмеримо больше.
Не буду вдаваться в причины, почему к власти в Селигерском крае пришла насквозь коррумпированная, с доказанными случаями воровства десятков миллионов, группировка; глава района оказался под следствием по надуманному делу. И конечно, «Селигер» не молчал — о «картонных домах» для переселенцев, выстроенных на газовой трубе, о проданном вместе с жителями общежитии, о несправедливо отнятой у многодетных семей зоне отдыха возле новостроек.
«Прилетело» очень быстро: размер ежегодной субсидии из районного бюджета был уменьшен в десять (!) раз, на журналистов обрушивались потоки клеветы из откровенно желтой газеты, которая вдруг стала публикатором городской «нормативки». Хуже того, и сменившееся руководство областного управления не только не встало на нашу защиту, а наоборот — всячески пыталось воздействовать на нас, чтобы «смягчить информационный фон перед выборами». Аргументировало увольнением, сокращением областной субсидии. И даже глубокомысленно прикидывало, какая же из газет — столетний «Селигер» с репутацией одной из лучших газет области, наградами, сильными традициями, или частная газетёнка с пристрастием к изображению частей тела, — станет информационным рупором Осташковского городского округа, в который объединялись поселения.
Как известно, пар должен выходить. И он выходил — на гражданских митингах, где, в числе прочих, на плакатах значилось: «Защитим свою газету!», «Право на правду!». Кандидаты в депутаты на сентябрьских местных выборах выносили в свои программы пункт о защите «Селигера». Незнакомые люди подходили на улицах, в общественных местах, чтобы поддержать и предложить помощь. Даже наместник монастыря Нило-Столобенская пустынь взялся хлопотать за нас перед губернатором.
В противовес практически накинутой удавки на «Селигер», распахнулись «Окна Оста». Это наши молодые ребята — журналист Андрей Рябочкин и верстальщик Гриша Власов стали запускать острую и правдивую информацию сначала на сайт, а потом выпустили несколько номеров газеты с таким же названием. На днях получено известие: Андрей Рябочкин стал победителем конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» с публикацией «Акция: каждому нерадивому чиновнику —по яме!». И остается мне, как редактору, досадовать, что размещена она была не в «Селигер», а на «Окнах Оста» …
Итог. Команда наших недоброжелателей была на выборах посрамлена. Андрей Рябочкин и Олег Северов стали депутатами городской Думы. У нас довольно крепкое лобби во вновь избранном представительном органе, никто не подверг сомнению определение «Селигера» как главной газеты округа, налаживаются отношения с новым главой муниципалитета. Денег выделили мало, но мы, понятное дело, держимся…
Юбилей газеты — праздник для всех!
В разгар схватки за местную власть, когда неимоверно давили со всех сторон, наступил день юбилея газеты. Столетнего! Прямо в большой православный праздник — Преображение Господне. Мы при отсутствии денег (от слова «полном») нахально решили закатить «пир на весь мир». И не денег мы просили у наших друзей, нет, просили участия в организации общегородского праздника. Забегая вперед: власти полностью игнорировали такую «мелочь» — вековой юбилей газеты, отмечаемый в публичном пространстве, в 100 метрах от администрации.
А начали мы с того, что положили начало традиции «Время собирать камни»: совместно с благочинным отцом Димитрием и прихожанами Вознесенской церкви отслужили молебен на месте разрушенного в 1938 году Преображенского собора.
«Это не вы для нас, а мы для вас», — говорили наши друзья и партнеры-общественники, читатели и герои наших публикаций, выходя на сцену в Набережном саду (день выдался на редкость для прошлого лета жарким, солнечным, Селигер рядом плещет) — и пели, рассказывали стихи, пускались в пляс. Проводили спортивные турниры на приз газеты. В саду Женская ассамблея устроила «Заячью полянку» для семейных и детских развлечений: ребятишки рассказывали стихи про природу, получая взамен пирожки с яблоками и капустой; старшие участвовали в беспроигрышной лотерее. За небольшие спонсорские денежки был организован чай и блины для всех. Под занавес праздника выступил оригинальный рок-коллектив «Северо-Западная филармония 57/33».
Юбилей газеты «Селигер», 2017 год
Вот такое произошло в этот день — «и творчество, и чудотворство». Как и предрекал основатель российской статистики в середине девятнадцатого века:
И для этого «стоило жить, и работать стоило»!
И в качестве завершения — о том, как работать с теми, с кем работать вроде бы не хочется, но надо. Нужно тем НКО, кто выиграл грант, условия которого предполагают освещение в средствах массовой информации. Ладно, если грантополучатель такой, как наш знаменитый путешественник Александр Миндель, который больше четверти века организует отдых на селигерских берегах, в том числе, детей с ограниченными возможностями. Проект его некоммерческой организации «Детско-юношеский (образовательный) туризм как продуктивная воспитательная технология» выиграл Президентский грант. Так он всегда готов грамотно, эмоционально, доступно и на актуальную тему выступить, что никак не «утяжеляет» газетный номер. А другие?! Вроде бы обижать общественников не хочется, но и «сухостоем» забивать газету жалко — полоска-то теперь в цене!
В журналистских кругах идет дискуссия о формах сотрудничества, в том числе обязательное определение процента в общей сумме на информационное сопровождение гранта. Считаю это абсолютно справедливым с позиции не только газетчика, но и наших читателей — налогоплательщиков. Цели же с НКО у нас одни — содействовать укреплению гражданского общества в стране и на отдельно взятой, пусть и очень небольшой территории, как наш Селигерский край.