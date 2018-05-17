«Генерал» Семенов

При жизни он всегда пребывал в облаке стойких мифов. Говорили, что тайный генерал КГБ. Что его удивительная писательская плодовитость объясняется наличием целого сонма литературных рабов: они, дескать, строчат романы и повести, а Семенов только гонорары получает. Юлиан лишь добродушно посмеивался в свою бороду. Терять время на опровержения он не хотел, а некоторые мифы даже и сам поддерживал: хороший пиар.

Всесильный глава Лубянки Юрий Андропов, будучи проницательным и неглупым человеком, действительно благоволил к Семенову и иногда подбрасывал ему сюжеты для книг и сценариев, но исходил начальник чекистов исключительно из прагматических соображений: кто еще так прославил рыцарей плаща и кинжала, как придуманный писателем Штирлиц?

Я пытался подсчитать, сколько романов, повестей, пьес, сценариев, книг с очерками и репортажами издано за его авторством, однако сбился на шестом десятке. Общий тираж — более двадцати миллионов! Но тем, кто врал про литературных рабов, расскажу одну историю.

Гавана стала случайным местом на нашем маршруте Москва — США — Антарктида. На самолете Ил-76 мы везли участников международной трансантарктической экспедиции и пятьдесят ездовых собак. Однако, вот незадача, на подлете к Штатам у Ила сдох один из четырех двигателей, заменить или отремонтировать мотор можно было только на Кубе. Был июль. Самое жаркое время да плюс к этому еще и тот самый гаванский карнавал. На острове, похоже, никто не работал. А у нас на борту пятьдесят элитных северных лаек — им не то, что жара, а просто плюсовая температура была противопоказана.

Короче говоря, пока руководители экспедиции пытались договориться с аборигенами о ремонте, собаки натурально стали дохнуть. Одна, другая… Запахло скандалом. Каждый их этих псов стоил пять тысяч долларов — сумма по тем времена немалая. Сопровождавшие рейс американские журналисты встали в стойку: русские хотят угробить международную экспедицию, которая организована под эгидой ООН.