Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 30 января. Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Видеозапись опубликована на YouTube-канале радиостанции.

«Он довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в немецком плену было 3,8 миллиона человек», — сказал Сванидзе о Сталине во время беседы в программе «Радиорубка».

«В отличие от Франции, Советский Союз на коленях не стоял, подмахивая немцам. Советский Союз сражался», — парировал Шевченко, заявив, что его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой».

Сванидзе в свою очередь заметил, что сражался советский народ, а Сталин ни при чем. Тогда коллега назвал его демагогом. Между журналистами возникла словесная перепалка, затем Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Мужчин разняли, а передачу пришлось прервать.

Журналист Николай Сванидзе пообещал больше не бить своего коллегу Максима Шевченко. Об этом он в среду, 31 января, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Николай Сванидзе

Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками

В комментарии «Московскому комсомольцу» Сванидзе сказал:

Уже с самого начала программы господин Шевченко вёл себя довольно агрессивно, провоцировал меня. Он, мне кажется, сознательно находил и «бил» в самые мои болевые точки.

Шевченко уже разместил на своем канале в YouTube видео с комментарием ситуации. В видеоролике он отмечает, что драку начал не он и ему жаль, что дело дошло до рукоприкладства.

Максим Шевченко

Я не сталинист, я патриот своей страны. Я совершенно не собираюсь жить в ситуации, когда мы должны простио принимать на веру любой бред, который придет в голову Николаю Карловичу Сванидзе или подобным ему пропагандистам из либерально-ельционидного лагеря.

Скриншот: youtube.com