Следственный Комитет призвал ограничить освещение подросткового суицида и массовых убийств

Сергей Коротких, сотрудник Следственного комитета РФ, сказал о необходимости ограничить освещение в СМИ тем подросткового суицида, массовых убийств и других преступлений, вызывающих широкий резонанс. Во время своего выступления на круглом столе «Право ребенка на информацию» в пресс-центре МИА «Россия сегодня Коротких заявил:

Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о существенном ограничении любого освещения тем подросткового суицида, массовых убийств, совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, отличающихся особой жестокостью и способных вызвать широкий общественный резонанс в СМИ и в образовательных учреждения среди учащихся

Подобные меры уже введены во Франции, Великобритании, США.

При этом Коротких отметил, что интернет-провайдерам и социальным сетям наличие подобных новостей только на руку: