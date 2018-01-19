Как взрослым редакторам детских и юношеских СМИ подружиться с аудиторией

Главным инициатором трехстороннего разговора о проблемах и победах газет и журналов для подрастающего поколения выступила Президентская библиотека (ПБ). Как отметил в приветственной речи заместитель директора ПБ Валентин Сидорин, СМИ не только отражают события в стране и за рубежом, но и давно являются частью отечественной государственности, а детско-юношеская пресса — сегмент, который влияет на формирование информационной повестки дня, имеет большое значение для подготовки квалифицированных журналистских кадров.

Телемост на несколько часов связал тех, кто продолжает выпускать когда-то не просто популярные, а неповторимые детские и юношеские журналы, газеты, альманахи.

Сергей Грачев из Санкт-Петербурга, например, представил журнал для старшеклассников «Пять углов» — с 1924 года он выходил под названием «Ленинские искры» и был очень любим молодежью страны.

Михаил Баранников – лидер «Пионерской правды» и портала «Пионерка» (кто не помнит сначала двухцветную, а потом и полноцветную толстую газету обо всем на свете?!).

Поддержали телемост главред «Юности» Валерий Дударев, редактор петербургского детского исторического журнала «Автобус» Игорь Воеводский. От Тюмени слово держали советник губернатора Александр Новопашиин, один из авторов Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец» Татьяна Яценко, ее юный помощник Коля Емельянов, а также Оксана Гостева, представитель детской газеты «Тюменские непоседы», которая состоит в холдинге «Тюменская область сегодня».

Разговор о положении детской прессы, конечно, не из легких, но модератор круглого стола – доцент кафедры телерадиожурналистики СпбГУ, доктор филологических наук Сергей Ильченко — пытался «сдерживать потоки», чтобы встреча не превратилась в битву взглядов и мнений. А выступления, надо отметить, из центральных городов были категоричны и в довольно жесткой форме представили проблемы в сфере. Сергей Грачев сокрушался, что влияние медиа, в том числе печати, на молодежь по сравнению с Интернетом ниже на 20 %. Уже потом идут учебники и книги, которым доверяют подростки, а на последней ступеньке рейтинга — мнение родителей и друзей.

Сергей Ильченко:

Все потому, что большинство газет и журналов для детей и юношества создаются на языке, которым говорят взрослые — молодежи он непонятен и неинтересен. Поэтому бывшие «Ленинские искры», а теперь «Пять углов», ищут место в глобальной Сети, а в качестве авторов привлекают самих школьников. Иногда, правда, выходит особый печатный толстый номер, в котором редакция собирает лучшие материалы.

Михаил Баранников из «Пионерки» наоборот призывал не опускаться до Интернета, а продолжать осваивать печатное пространство: то, что в газете, — достоверно, а в Сети — всего лишь «прогулка по гиперссылкам». Дударев от «Юности» высказался так: «Интернет имеет холодную душу, а вот газета, как и виниловая пластинка, – теплая, приятная, родная!». Кроме того, главред предложил «насаждать печать для молодежи именно в школах, а подписку образовательных учреждений вменить государству». Многие спикеры считают именно так: детской прессе необходима помощь власти, без нее не выжить, не справиться…