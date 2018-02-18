Час между Собчак и Волковым

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЫШЕВА, онлайн-редактор медиахолдинга «Юг Сибири»:

«Если нет других способов добиться публичной сатисфакции, этот я считаю допустимым. Образно это можно сравнить с ситуацией, когда журналист снимает или записывает что-то без разрешения «объекта», руководствуясь общественной значимостью события или вскрытия ситуации. Надо только учитывать, что доказывать такую значимость, возможно, придется в суде. Другое дело, что вся эта съемка напоминает постановочное шоу. Об этом говорят по крайней мере два факта:

1 Собчак из одной студии уверенно перешла в другую, где находился Волков, оператор при этом снимал всё бесшовно, хотя эфир Ксении закончился.

2 Никто из сотрудников «Эха» не попросил Ксению удалиться или помолчать даже во время новостей. Хочу добавить, что размышления Альбац о «членовом мышлении мужчин» добавляют живости видео, но не делают чести ни ей, ни условно либеральному «Эху».