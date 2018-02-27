Звук в Интернете сделают потише

В России могут ограничить уровень громкости рекламы в Интернете (он не должен превышать среднюю громкость самого видео) и запретить ролики в очень коротких сюжетах (менее трех минут). Также пользователей будут предупреждать, что сейчас пойдет рекламный ролик. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР.

Поправки предлагают внести в №38-ФЗ «О рекламе», дополнив его новой статьёй 17.1 «Реклама в содержании видеоконтента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Авторы законопроекта отмечают, что, по данным научных исследований, скачки громкости звука отрицательно действуют на органы слуха, возбуждая мозговые структуры, что в конечном итоге может привести к прогрессирующей потере слуха.

Авторы также напоминают, что в ноябре 2014 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону о рекламе, обязывающие устанавливать одинаковый уровень громкости рекламы и транслируемых по радио и телевидению передач.

В законопроекте предлагается запретить прерывать рекламой ролики с религиозным содержанием, например проповеди, агитационные материалы и платный контент. Последнее может отразиться на рынке рекламы. Распространители и вещатели сейчас ведут переговоры о совместном интернет-эфире и о распределении рекламных доходов. Модель в данном случае простая. Пользователь соглашается на небольшую абонентскую плату и трансляцию в эфире малого количества рекламы, а взамен получает хороший по качеству легальный контент. Запрет показа рекламы при трансляции платного контента поставит крест на таком сотрудничестве эфирных каналов и интернет-платформ, отметил главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Но пользователь выиграет, так как в платном интернет-вещании не будет рекламы.

Общую продолжительность рекламы планируют ограничить 15 секундами, а также запретить прерывать видео в середине, оставив для коммерческих вставок только начало и конец.