Пришли за телевидением

Интернет-платформы и стриминговые сервисы готовы перехватить права на спортивные трансляции у телеканалов
Спустя несколько лет спортивные трансляции мы будем смотреть не по кабельному ТВ, а в Amazon, Facebook, Netflix и даже Twitter. Вместе с этим закончится эра «линейного», или вещательного, ТВ.
Сериалы уже давно перешли в стриминг, в формат «запойного смотрения» (10 серий одного сезона за ночь), для которого старое телевидение с его «программкой» и показом одной серии в неделю просто не подходит.
Студийные шоу, музыкальные передачи, архивное кино, новости — все это тоже можно смотреть на тех или иных платформах в интернете. Телевидение для этого уже не нужно.
Спортивные телетрансляции, вероятно, последний ценный актив телевидения. Недаром кабельные компании связывают свои телеканалы в пакеты, чтобы в нагрузку к спорту продавать что-то еще, что на самом деле зрителю уже не нужно.
В США в феврале как раз истекает лицензия на приоритетное право трансляций Thursday Night Football, матчей американского футбола по четвергам. Лига объявила аукцион, и на него заявились как традиционные ТВ-сети, так и стриминговые сервисы. Это лакомый кусок. Для кабельного ТВ его утрата будет означать ускоренный марш на выход с рынка рекламы и подписки. Для стриминга проигрыш спортивных трансляций некритичен, а выигрыш приведет к ускоренному росту бизнеса. А для монстров типа Facebook это вообще какая-то третьестепенная игрушка: есть — хорошо, нет — потом как-нибудь купим.
Права на спортивные трансляции продаются лигами на несколько лет. В ближайшие годы истекают контракты на трансляцию во многих европейских лигах: например, в итальянской серии А — в 2018, в английской Премьер-лиге — в 2019. Вполне возможно, любители футбола скоро будут смотреть матчи этих лиг не через телевизионного провайдера, а на интернет-платформах.
В целом календарь завершения контрактов на спортивные трансляции устроен так, что права на показ матчей в ключевых европейских и американских лигах, а также на показ Олимпиад и мировых чемпионатов должны перейти к новым владельцам к 2025 году. Если стриминги и интернет-платформы предложат лучшие условия, они просто вынесут телевидение с рынка.
К слову, Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, Verizon и Yahoo уже балуются спортом последние два года, выкупив неэксклюзивные права трансляций, чтобы увеличить время, проведенное пользователями на их платформах. Теперь вопрос решится очень просто: кто предложит лигам больше денег за право трансляции — компании Силиконовой долины или традиционные кабельные телеканалы, — тот их и получит. А через несколько лет, скоре всего, за право спортивной трансляции будут соперничать, скажем, не NBC с интернетом, а Netflix с Facebook, оставив ТВ вообще за бортом конкуренции.
Бизнес телекабеля, а с ним и телекомпаний, без спорта посыплется. 82% пользователей заявили, что откажутся от платного ТВ, если там не будет прямых спортивных трансляций. Когда обрушатся подписка и реклама, не будет хватать денег, в том числе, на новостную тележурналистику. То есть утрата спорта кардинально изменит (точнее, похоронит) и прочие форматы современного телевидения, включая те, которые отвечают за контроль политических институтов и влияют на формирование общественной повестки.
Что касается телезрителей и болельщиков, то им, по большому счету, все равно, где смотреть. Проблема лишь в том, что в кабельном ТВ была более или менее понятная навигация, были традиционные места для просмотра спорта. В новой экосистеме стриминга и интернет-платформ придется привыкать к новой навигации, которой сейчас, по сути, еще нет. Телепространство стриминга и интернет-платформ еще очень раздроблено. Иногда трудно найти, где какие телешоу или матчи показывают. Что, кстати, создает нишу для телегайдов нового типа, обеспечивающих навигацию в этой новой среде.