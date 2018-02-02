Пришли за телевидением

Спустя несколько лет спортивные трансляции мы будем смотреть не по кабельному ТВ, а в Amazon, Facebook, Netflix и даже Twitter. Вместе с этим закончится эра «линейного», или вещательного, ТВ.

Сериалы уже давно перешли в стриминг, в формат «запойного смотрения» (10 серий одного сезона за ночь), для которого старое телевидение с его «программкой» и показом одной серии в неделю просто не подходит.

Студийные шоу, музыкальные передачи, архивное кино, новости — все это тоже можно смотреть на тех или иных платформах в интернете. Телевидение для этого уже не нужно.

Спортивные телетрансляции, вероятно, последний ценный актив телевидения. Недаром кабельные компании связывают свои телеканалы в пакеты, чтобы в нагрузку к спорту продавать что-то еще, что на самом деле зрителю уже не нужно.

В США в феврале как раз истекает лицензия на приоритетное право трансляций Thursday Night Football, матчей американского футбола по четвергам. Лига объявила аукцион, и на него заявились как традиционные ТВ-сети, так и стриминговые сервисы. Это лакомый кусок. Для кабельного ТВ его утрата будет означать ускоренный марш на выход с рынка рекламы и подписки. Для стриминга проигрыш спортивных трансляций некритичен, а выигрыш приведет к ускоренному росту бизнеса. А для монстров типа Facebook это вообще какая-то третьестепенная игрушка: есть — хорошо, нет — потом как-нибудь купим.

Права на спортивные трансляции продаются лигами на несколько лет. В ближайшие годы истекают контракты на трансляцию во многих европейских лигах: например, в итальянской серии А — в 2018, в английской Премьер-лиге — в 2019. Вполне возможно, любители футбола скоро будут смотреть матчи этих лиг не через телевизионного провайдера, а на интернет-платформах.