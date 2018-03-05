«Спорт-Экспресс» и WyScout подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения между спортивным российским изданием «Спорт-Экспресс» и итальянской статистической компанией WyScout состоялось 1 марта в пресс-центре «Рен-ТВ». Соглашение призвано поднять освещение футбола в России на новый уровень.

Российское издание получит доступ как к обычной, так и продвинутой статистике, без которой сегодня невозможно освещать спортивные события. Для WyScout «Спорт-Экспресс» станет партнером на территории страны, которой предстоит принять главное футбольное событие четырехлетия — чемпионат мира.

WyScout была создана в 2004 году и за 14 лет работы зарекомендовала себя как ведущая компания, занимающаяся скаутингом и анализом футбольных матчей.

Фото: sport-express.ru