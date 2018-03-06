«Матч ТВ» объявил, что трансляцию, которая не работала, посмотрели полмиллиона человек

Пресс-служба «Матч ТВ» сообщила, что трансляции центрального матча тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» в интернете посмотрели более полумиллиона человек, пишет «Советский Спорт».

«За матчем московских клубов на цифровых ресурсах следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала «Наш Футбол» смотрели матч в HD качестве», — сообщается в пресс-релизе.

Начиная с 21-го тура чемпионата России, «МАТЧ!» планирует больше не показывать центральные игры каждого тура на общедоступных каналах. Это решение вызвало бурную реакцию болельщиков, и холдинг за несколько дней до матча «Локомотив» — «Спартак» объявил о том, что в интернете эту игру можно будет посмотреть бесплатно. Однако после стартового свистка выяснилось, что трансляция на сайтах холдинга «МАТЧ!» отказывается работать корректно, и большинству болельщиков так и не удалось ее увидеть.

Пресс-служба «Матч ТВ» также сообщает, что «за время трансляции матча между «Локомотив» и «Спартак» службами оперативного реагирования «ГПМ Матч» была прекращена трансляция более 15 тысяч нелегальных стримов».​ В пресс-релизе не уточняется, какими средствами был достигнут этот результат.

Источник: sovsport.ru