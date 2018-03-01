Встречай весну с нами!

ЖУРНАЛИСТ объявляет весеннюю Акцию:
Подпиши коллегу на журнал «Журналист» и выиграй поездку на отдых!
Что нужно сделать:
Чтобы стать участником Акции, нужно оформить годовую подписку на журнал для своих коллег. Это могут быть ваши сотрудники или коллеги из других СМИ и редакций.
Для оформления подписки, скачайте и заполните форму заявки.
Дарите друг другу тепло и встречайте весну с нами!
Сроки и призы
31 мая будет проведен розыгрыш среди тех, кто подпишет своих коллег и друзей.
Победитель получит путевку на отдых!
Акция действует с 1 марта по 31 мая 2018 года.
Заходная иллюстрация: shutterstock.com