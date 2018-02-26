Определены первые получатели гоcподдержки в области печатных СМИ

Первое заседание Экспертного совета Роспечати состоялось 21 февраля 2018 года. На нем было рассмотрено более 230 заявок региональных и местных печатных СМИ на получение государственной поддержки, поступивших в Роспечать до 12 февраля текущего года.

По результатам заседания 111 региональных и местных газет и журналов из 35 субъектов Российской Федерации уже в марте получат государственные субсидии на общую сумму 99,5 млн рублей и приступят к реализации 172 социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики. Среди поддержанных средств массовой информации 24 издания выпускаются на национальных языках народов России.

Кроме того, по решению экспертов 31 проект региональных и местных печатных СМИ включен в резерв и имеет шанс на поддержку на последующих заседаниях Экспертного совета Роспечати.

Прием заявок продолжится до 31 мая 2018 года.

Список проектов региональных и местных печатных СМИ, одобренных на заседании экспертного совета Роспечати 21.02.2018

Список проектов региональных и местных печатных СМИ, включенных в резерв

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