Первый студенческий телеканал запустят в России 25 февраля

Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля. Его учредителем выступила Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).

Эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами МАСТ, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики. Сначала это будет круглосуточное IP-вещание, затем переход в кабельные и спутниковые сети.

МАСТ проводит конкурс на лучший логотип телеканала, до 17 февраля любой желающий может прислать свой вариант и описание к нему через приложение в официальной группе ассоциации ВКонтакте.

Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, которые будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы, созданные в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.

Первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук:

Особенность телеканала состоит в том, что контент будет производить молодежь для молодежи. Это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень. Их материалы и телепроекты будут транслироваться на федеральном уровне. Кроме этого, для каждого вуза – это возможность продвижения собственного бренда и привлечения абитуриентов.

Источник: РИА Новости