Барин ушел в ступор

1. Странный вывод. Изначально неверный посыл. Важная дата — да. Чуть ли не самая главная — однозначно нет.

2. Нужно добавить, что его подписал Александр II, хотя готовилась реформа задолго до этого события.

3. Какая именно? Хорошо бы более конкретно сказать или хотя бы упомянуть, что в общей массе взрослого мужского населения в разные годы доля крепостных достигала 50%.

4. Уточнение: жилыми постройками, движимым имуществом.

5. Например? Уехать в город? Какие еще варианты?

6. Про ступор — это сильно.

7. Получали на бумаге.

8. Что происходило в нечерноземных районах? С падежами тоже полная беда, понять нельзя, как исправить фразу.

9. Практически получается на 24 года, лучше написать тогда так: больше чем на два десятка лет.

10. Последние из кого? Что такое «переведены на выкуп»?

11. Не все крепостные обрабатывали землю, а «по справедливости» к чему относится? К тому, что не получили землю? Или к ее обработке?

12. Была.

13. Весь этот абзац с цифрами очень путано изложен. Благие намерения императора, освободившего крестьян от крепостной зависимости, вымостили дорогу в ад: вместо ожидаемого улучшения жизни освобожденных от рабства крестьян произошло их обнищание, поскольку они лишились земли как главного источника своего существования. Обеднели и помещики, лишившиеся привычного уклада жизни…

14. Неясно, кто заговорил, кого обвиняли в желании захватить и кому передать. Нет ничего о губернских комитетах и комиссиях, которые стремились примирить интересы крестьян и помещиков.

15. Не мнение, а аргумент. Пасть может лошадь. Император Александр II был убит. И причины покушений на него были куда глубже.

16. Слова «так называемые» заменяют кавычки.

17. Уходящим.

18. Что такое отрубы и хутора и почему сложившаяся ситуация была такая уж плохая?

19. Лишний предлог.

20. Это одна из величайших фигур в истории России! А написана только фамилия, даже не указаны его деятельность и регалии.

21. Агитаторов.

22. Рабочих Российской империи.

23. Надо указать элегантно, кто это — не все читатели в курсе событий столетней давности.