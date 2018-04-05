Барин ушел в ступор

Разбираем текст в рамках стилистического практикума
Александр недоучел. Николай недопонял... Разбирая просчеты государей, любая кухарка должна грамотно управлять стилистическими конструкциями и знаками препинания.
1. Странный вывод. Изначально неверный посыл. Важная дата — да. Чуть ли не самая главная — однозначно нет.
2. Нужно добавить, что его подписал Александр II, хотя готовилась реформа задолго до этого события.
3. Какая именно? Хорошо бы более конкретно сказать или хотя бы упомянуть, что в общей массе взрослого мужского населения в разные годы доля крепостных достигала 50%.
4. Уточнение: жилыми постройками, движимым имуществом.
5. Например? Уехать в город? Какие еще варианты?
6. Про ступор — это сильно.
7. Получали на бумаге.
8. Что происходило в нечерноземных районах? С падежами тоже полная беда, понять нельзя, как исправить фразу.
9. Практически получается на 24 года, лучше написать тогда так: больше чем на два десятка лет.
10. Последние из кого? Что такое «переведены на выкуп»?
11. Не все крепостные обрабатывали землю, а «по справедливости» к чему относится? К тому, что не получили землю? Или к ее обработке?
12. Была.
13. Весь этот абзац с цифрами очень путано изложен. Благие намерения императора, освободившего крестьян от крепостной зависимости, вымостили дорогу в ад: вместо ожидаемого улучшения жизни освобожденных от рабства крестьян произошло их обнищание, поскольку они лишились земли как главного источника своего существования. Обеднели и помещики, лишившиеся привычного уклада жизни…
14. Неясно, кто заговорил, кого обвиняли в желании захватить и кому передать. Нет ничего о губернских комитетах и комиссиях, которые стремились примирить интересы крестьян и помещиков.
15. Не мнение, а аргумент. Пасть может лошадь. Император Александр II был убит. И причины покушений на него были куда глубже.
16. Слова «так называемые» заменяют кавычки.
17. Уходящим.
18. Что такое отрубы и хутора и почему сложившаяся ситуация была такая уж плохая?
19. Лишний предлог.
20. Это одна из величайших фигур в истории России! А написана только фамилия, даже не указаны его деятельность и регалии.
21. Агитаторов.
22. Рабочих Российской империи.
23. Надо указать элегантно, кто это — не все читатели в курсе событий столетней давности.
Дата 19 февраля 1861 года считается чуть ли не самой главной в русской истории1. В этот день Высочайшим манифестом2 помещичьи крестьяне в России объявлялись свободными, и огромная часть населения3 страны теперь могла сама распоряжаться своим имуществом4 и определять свою судьбу5. Однако реформа имела немало провалов и ошибок, которые дорого обошлись государству и русскому народу.
ДЛЯ ПОМЕЩИКОВ
Нужно сказать, что реформа, разрабатывавшаяся еще с 1857 года, имела довольно слабую законодательную базу и с самого начала ввела в ступор не только крестьян, но и их бывших хозяев6. Крестьяне получали7 полную личную свободу от помещиков, однако фактически обязывались еще два года отбывать те же повинности, что и при крепостном праве. В наиболее плодородных черноземных регионах это казалось ставшей ненавистной барщиной, то есть принудительными работами на хозяйстве барина8.
«Временнообязанное» положение продлилось для многих крестьян практически на 20 лет, до 1881 года9, когда последние из них были царским указом переведены на выкуп10.
Самой большой «неправдой» в глазах крестьян было то, что они не получали землю, которую обрабатывали и которую по справедливости11 считали своей. Земля признавалась12 собственностью помещика, который обязывался предоставить усадьбы и приусадебные участки с полями в пользование освобожденным крестьянам, однако должен был получить за эти земли выкуп. 80 % от этой суммы государство брало на себя и сейчас же выплачивало помещику.
Оставшиеся 20 % крестьянин должен был выплатить помещику последовательно, деньгами, натурой или отработками. Кроме сохранения такой искусственной зависимости от бывших хозяев, крестьяне теперь должны были и государству: выкуп ведь был не бесплатным. Теперь крестьяне на протяжении 49 лет должны были уплачивать в казну по 6 % от внесенной государством суммы. В итоге переплата по такому «кредиту» составляла 194 процента13.
Такое решение крестьянского вопроса многими земледельцами виделось несправедливым. В народе заговорили о «черном переделе» — желании отобрать помещичьи земли и снова разделить их между теми, кто ее обрабатывает, теперь уже по справедливости14.
Мнение, что царь и авторы реформы обманули крестьянина15, стало одним из главных в революционном движении народников, которые вели агитацию в селах и готовили террористические акты. Эти идеи породили организацию «Народная воля», от рук членов которых пал сам император 1 марта 1881 года.
КАБАЛА ОБЩИНЫ
Для урегулирования экономических отношений между помещиком и крестьянином заключались так называемые «уставные грамоты»16. Важной особенностью таких грамот была ведущая роль крестьянского мира. Проще говоря, с барином договаривался не каждый крестьянин отдельно, а целая сельская община.
Предполагалось, что круговая порука облегчит бремя повинностей и выкупных платежей, однако она же и сдерживала активность наиболее предприимчивых, желавших создать собственное хозяйство или отправиться на заработки в город. Крестьянин не мог продать свой надел, а сдача в аренду была возможна только в рамках общины.
Именно община выдавала паспорта для уходящих17 в город на заработки, она решала, какая часть земли отойдет какой семье, более того, раз в несколько лет происходил передел общинной земли, в зависимости от появления новых едоков. В освобожденной сельской общине отсутствовала частная собственность на землю, что подрывало всякую возможность развития капиталистического сельского хозяйства. Община поддерживала слабого, но не давала выделиться талантливому и предприимчивому, а также косо смотрела на «отрубы» и «хутора» крестьян-единоличников18.
Разрушение отношений «крестьянин — община — помещик» привело к еще большему усилению общины, которая стала настоящим тормозом в развитии России. Осознание этой проблемы пришло лишь в в конце19 XIX века, когда Витте20 впервые обратил внимание на необходимость создания в России частновладельческих крестьянских хозяйств. Но борьбу со «старозаветной общиной» в России начали только при Столыпине. {...}
ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ
Крестьянская реформа имела и еще один весьма опасный долгоиграющий эффект. {...} Бывшие крестьяне попадали в зависимость от заводских хозяев.
{...} основная масса русского пролетариата буквально боролась за существование. Это делало предприятия прекрасной почвой для революционных идей и объектами постоянного внимания агитации21. Изучение положения русских рабочих22 дало Владимиру Ленину23 возможность выдвинуть тезис о возможности пролетарской революции в России. Хотя события октября 1917 года напоминали вооруженный переворот, рабочие сыграли в свержении Временного правительства не последнюю роль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА
Материал, опубликованный на портале cyrillitsa.ru под заголовком «Чем навредила отмена крепостного права» содержит очень поверхностный взгляд на проблему. Автор не упоминает никакие доводы в пользу принятия такого решения Александром II. Много стилистических и пунктуационных ошибок. Важные исторические фигуры, о которых пишет автор, или не названы, или нет пояснения, кем они были. Последний абзац скомкан. Временное правительство возникло непонятно откуда — нарушена не только логика повествования, но и историческая логика.
По сути статья — это компиляция и рерайт интернет-источников. Подзаголовки неинформативные, не содержат глаголов действия или события. Требуется серьезная доработка материала в целом.
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