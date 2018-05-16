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Мария Прянишникова
руководитель литературного отдела издательского холдинга «Гранат медиа»
Теги:
стилистический практикум
Учимся на чужих ошибках
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№
5
от
16 мая 2018
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мая 16, 2018
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Запись вебинара Екатерины Суторминой «Эффективность редакционных...
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