Новые правила предоставления субсидий в области печатных СМИ

Минюст России 8 февраля зарегистрировал приказ Роспечати «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».

• Согласно пункту 12 Правил документы, необходимые для заключения Соглашения (справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и другие справки), предоставляются по состоянию на любое число квартала (до даты предоставления документов включительно), в котором заключается Соглашение.

• Для региональных и местных СМИ процент собственной (региональной) информации должен составлять не менее 60 %, что подтверждается сопроводительной запиской, составленной в произвольной форме, заверенной подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица.

ВНИМАНИЕ

С 2018 года Соглашения со всеми организациями — победителями отбора, в том числе с некоммерческими организациями (АНО, НП, Фонды, Ассоциации и пр.), будут заключаться в электронном виде в подсистеме «Бюджетное планирование» системы «Электронный бюджет». Организациям не подключенным к этой системе необходимо представить в Роспечать (с пометкой «для каб. № 423») заявку на регистрацию в системе «Электронный бюджет».

В случае возникновения проблем при установке системы на редакционные компьютеры необходимо обращаться в техническую поддержку системы «Электронный бюджет» (тел. 8-800-250-12-17).

Текст Правил, форму заявки на регистрацию, а также технологической инструкцией Минфина России по установке системы «Электронный бюджет» вы можете ознакомиться на сайте.