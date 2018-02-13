Фонд Бориса Немцова запускает летнюю школу в Праге

Фонд Бориса Немцова запускает летнюю школу журналистики и социо-культурных исследований на базе Академического Центра Бориса Немцова по изучению России и Философского факультета Карлова Университета в Праге и объявляет о наборе участников.

У молодых журналистов, медиа-, культурных и общественных активистов, блогеров и других заинтересованных лиц есть возможность принять участие в междисциплинарной летней программе.

Что ждет участников

• Лекции и мастер-классы известных российских и европейских журналистов, политологов, экономистов, гражданских активистов и представителей культуры;

• Разбор кейсов;

• Практические занятия по современным методам дистрибуции журналистского контента в Интернете;

• Мастер-классы по основам видеосъемки и современного монтажа, инфографике и звукозаписи;

• Знакомство с редакционной работой СМИ, некоммерческих, общественных организаций;

• Встречи с чешскими политиками и общественными деятелями;

• Обширная культурная программа.

Условия участия

Одним из условий участия в летней школы является реализация собственного медиа-продукта в любом формате (видео, текст) по итогам обучения. Описание своего персонального проекта — обязательная часть заявки на участие. Проект должен быть релевантен и затрагивать одну из актуальных политических, экономических, социальных, культурных тем. Каждому участнику будет оказана профессиональная и консультативная помощь в процессе работы над проектом.

Участникам программы обеспечивается перелет в Прагу и обратно, проживание в Праге на базе общежития Карлова Университета, питание.

Сроки пребывания в Праге: 15 июля — 5 августа. Рабочий язык школы — русский (знание английского приветствуется).

Регистрация

Анкету можно заполнить на сайте. Заявки принимаются до 1 апреля 2018 года.