Фонд Бориса Немцова запускает летнюю школу в Праге

Фев 13, 2018

Фонд Бориса Немцова запускает летнюю школу журналистики и социо-культурных исследований на базе Академического Центра Бориса Немцова по изучению России и Философского факультета Карлова Университета в Праге и объявляет о наборе участников.

У молодых журналистов, медиа-, культурных и общественных активистов, блогеров и других заинтересованных лиц есть возможность принять участие в междисциплинарной летней программе.

 

Что ждет участников

•   Лекции и мастер-классы известных российских и европейских журналистов, политологов, экономистов, гражданских активистов и представителей культуры;

•   Разбор кейсов;

•   Практические занятия по современным методам дистрибуции журналистского контента в Интернете;

•   Мастер-классы по основам видеосъемки и современного монтажа, инфографике и звукозаписи;

•   Знакомство с редакционной работой СМИ, некоммерческих, общественных организаций;

•   Встречи с чешскими политиками и общественными деятелями;

•   Обширная культурная программа.

 

Условия участия

Одним из условий участия в летней школы является реализация собственного медиа-продукта в любом формате (видео, текст) по итогам обучения. Описание своего персонального проекта — обязательная часть заявки на участие. Проект должен быть релевантен и затрагивать одну из актуальных политических, экономических, социальных, культурных тем. Каждому участнику будет оказана профессиональная и консультативная помощь в процессе работы над проектом.

Участникам программы обеспечивается перелет в Прагу и обратно, проживание в Праге на базе общежития Карлова Университета, питание.

Сроки пребывания в Праге: 15 июля — 5 августа. Рабочий язык школы — русский (знание английского приветствуется).

 

Регистрация

Анкету можно заполнить на сайте.  Заявки принимаются до 1 апреля 2018 года. 

 

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