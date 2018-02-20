Около 2 миллионов рублей выделили на поддержку районных изданий Забайкалья

Районные газеты Забайкалья увеличили число читателей благодаря проекту «Социальная подписка», который реализуется в регионе по инициативе руководителя края Натальи Ждановой.
Организовать «социальную подписку» для финансовой поддержки муниципальных изданий Жданова предложила на встрече с редакторами районных печатных изданий во время I Забайкальского форума местного самоуправления.
Проект позволил людям и учреждениям в районах бесплатно получать газеты в 2018 году, а изданиям увеличить тираж.
В ФГУП «Почта России» по Забайкальскому краю направили порядка двух миллионов рублей из внебюджетных источников для реализации «Социальной подписки».
Как отметила редактор районной общественно-информационной газеты «Даурская новь» Валентина Бронникова, издание уже повысило тиражи и вернуло своих подписчиков:
Мы благодарны губернаторскому проекту, это позволило нам на 200 экземпляров увеличить выпуск, а самое главное – газеты стали поступать в села. В последние годы из-за плохой работы Почты России наши давние и верные читатели стали отказываться от печатных вестей, теперь же, почтальоны доставляют свежий выпуск «Даурской нови» на дом адресату. Руководство общества инвалидов поселка Шерловая Гора уже высказало свою благодарность в адрес главы региона. Они отмечают, что люди снова увидели родную газету.
Источник: забрабочий.рф