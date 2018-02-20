Около 2 миллионов рублей выделили на поддержку районных изданий Забайкалья

Районные газеты Забайкалья увеличили число читателей благодаря проекту «Социальная подписка», который реализуется в регионе по инициативе руководителя края Натальи Ждановой.

Организовать «социальную подписку» для финансовой поддержки муниципальных изданий Жданова предложила на встрече с редакторами районных печатных изданий во время I Забайкальского форума местного самоуправления.

Проект позволил людям и учреждениям в районах бесплатно получать газеты в 2018 году, а изданиям увеличить тираж.

В ФГУП «Почта России» по Забайкальскому краю направили порядка двух миллионов рублей из внебюджетных источников для реализации «Социальной подписки».

Как отметила редактор районной общественно-информационной газеты «Даурская новь» Валентина Бронникова, издание уже повысило тиражи и вернуло своих подписчиков: