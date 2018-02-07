Потребительская кооперация в журналистике

Поразительным образом предприятие работает и оно финансовое устойчиво. Возможно, секрет заключается в социальном предпринимательстве — идея газеты как кооператива сводится к тому, что те, кто могут оплачивать журналистику, платят в том числе за тех, кто не может оплачивать подписку.

Для этого существует трехуровневая система частных пожертвований, в которой люди участвуют сообразно их финансовым возможностям. Соответственно, те, у кого больше денег, чувствуют большую ответственность и платят больше за журналистику. Это только жертвователи, не говоря уже о членах кооператива, то есть постоянных символических владельцах газеты. Таким образом, немцы не просто переизобрели британскую модель membership, они в некотором роде создали ее гораздо раньше и именно в формате потребительской кооперации.

В результате такая тройная схема финансирования — разнокалиберные пожертвования, подписка на печатную версию с особым цифровым доступом и членство в кооперативе — позволяют делать контент бесплатным в интернете, что напоминает модель Guardian, только под другим соусом.

Берлинская газета пошла даже дальше в плане создания финансовой инфраструктуры. В 2016 году они выиграли грант Google и создали специальное финансовое приложение, позволяющее платить пожертвования, подписные и кооперативные взносы в обход банков. Идея заключалась в том, чтобы избежать участия третьей стороны, которая выступает посредником и берет за это проценты. В результате по принципу open source был создан специальный платежный портал. который принадлежит самому кооперативу. Для газеты наличие собственной системы приема платежей за издание означает дополнительный канал общения и помогает сформировать замкнутую экосистему общения с читателями, в которой очень высок уровень лояльности.

В общем, если у британцев это клуб, то у немцев это кооператив. В России уже есть специализированные издания, живущие на пожертвования читателей и спонсоров, но построить устойчивые модели для местных газет по схеме membership или «плати по желанию» пока не удавалось. Возможно, редакции еще не очень верят в своих читателей и видят в органах власти более надежный источник финансирования.