В защиту Telegram выступили более 50 международных правозащитных организаций

53 международные и российские общественные организации, занимающиеся защитой прав СМИ и интернет-свобод потребовали от властей РФ разблокировать мессенджер Telegram и прекратить постоянные нападки на свободу интернета, а также призвали ООН и другие международные организации отреагировать на ущемление онлайн-прав россиян.

К кампании в защиту Telegram и свободы интернета в России на текущий момент присоединились 53 международные и российские правозащитные организации, работающие в т.ч. в сфере отстаивания интересов медиа и цифровых прав граждан. Ими было подготовлено заявление с обращением к ООН, Европейскому Союзу, Совету Европы и другим заинтересованным международным организациям, в котором правозащитники попросили «отреагировать на действия властей России и поддержать основополагающие права на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в Интернете и вне его».

Они также призывают прекратить «атаку на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете». Заявление подписали Московская Хельсинкская Группа, правозащитный центр «Мемориал», Международная Агора, Фонд защиты гласности, «Репортеры без границ», Amnesty International, Transperency International, Access Now, Development of Democracy and Human Rights и другие.

Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ:

Возмущение общественности отражает степень вмешательства в работу интернета, вызванного попыткой российских властей заблокировать Telegram, и серьезное отрицательное воздействие на свободу выражения мнения и доступ к информации.

Кроме этого, правозащитники призывают интернет-компании «противостоять необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей». Полный текст заявления опубликован Роскомсвободой.