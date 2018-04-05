Телеграфный столп

Назначение в июне 2017 года на должность генерального директора Telegraph Media Group Ника Хью, который на протяжении 18 лет был погружен в интернет-бизнес и издательской деятельностью не занимался никогда, символизирует, возможно, самую радикальную перемену в долгой истории одной из самых популярных газет Великобритании.

История газеты, которая начала выходить в 1855 году на четырех полосах, полна любопытных деталей. В 1925 году она стала первой общенациональной ежедневной газетой Британии, напечатавшей кроссворд. Во время Второй мировой войны тех, кто умел хорошо их разгадывать, вербовали в дешифровщики в подразделение британской военной разведки. Более известен факт, что в 1994 году Daily Telegraph начала выпускать первую в Европе ежедневную интернет-газету, хотя в то время интернет туманного Альбиона насчитывал не более 10 000 веб-сайтов и всего 600 000 пользователей.

Несмотря на непрерывную смену собственников, газета стойко поддерживала консервативную партию Великобритании, за что ее прозвали «Ториграф». Много лет она была «качественной» газетой с самыми высокими продажами в стране. Однако иногда казалось, что ее руководители слегка не от мира сего и занимаются не бизнесом, а чем-то другим.

Весьма труднодоступной личностью был владелец и председатель компании в 1970-х лорд Хартвелл, которого (хотя приезжал он на работу за рулем потрепанной малолитражки) обслуживали двое дворецких в огромном офисе. В 1985 году, после того как газета выбросила 140 млн фунтов стерлингов (которых у нее не было) на новые типографии в Лондоне и Манчестере, Хартвелла вынудили продать 14 % акций Конраду Блэку, канадцу, который строил глобальную империю ежедневных газет.

К 1993 году Блэк был мировым королем газет больших городов, включавших, помимо британской Daily Telegraph, австралийские Sydney Morning Herald, Melbourne Age и Australian Financial Review; Jerusalem Post; а также Financial Post и Le Soleil в Торонто. Он наслаждался своей ролью владельца газет и утверждал, что его компания — самая быстрорастущая медиаимперия в мире. Канадец контролировал Daily Telegraph до 2004 года, зател был смещен и оказался на три года в тюрьме в США.

Тем временем Telegraph Media Group была приобретена (за рекордные для британской газеты 665 млн фунтов стерлингов) 69-летними британскими братьями-близнецами Дэвидом и Фредериком Баркли.

ЭПОХА ПРИБЫЛИ И КАДРОВЫХ ПОТРЯСЕНИЙ

Приобретение Telegraph стало яркой иллюстрацией ошеломительной 30-летней истории успеха братьев, когда-то владевших кондитерским магазином. Они накопили миллиарды, занимаясь отелями, курьерской доставкой и розничной торговлей. Трудолюбивые братья, которых пресса обычно именует нелюдимами и затворниками, заслужили в СМИ дурную славу практически только за то, что умело избегают публичности. Братья Баркли безотлагательно завербовали ветерана газетной печати Мердока Макленнана, который руководил в это время газетной группой Daily Mail. Тринадцать лет, которые Макленнан с переменным успехом провел на посту генерального директора Telegraph Media Group, характеризуют высокие прибыли, кадровые потрясения, эксклюзивные материалы и обвинения... в нарушениях журналистских стандартов.