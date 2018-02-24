Крутой Уилсон: трансформация по-техасски

Управляющий редактор The Dallas Morning News Робин Томлин подходит к изменениям философски: «Мы сознаем, что в определенном смысле боремся за жизнь. Нашей газете очень много лет, и мы хотим, чтобы она существовала еще очень много лет. И для этого нам надо быть постоянно на связи со своим читателем, нам надо не только приспосабливаться к новым технологиям, но и адаптировать всю нашу корпоративную культуру к переменам в окружающем нас мире».

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

По всей видимости, подобные рассуждения привели к реорганизации популярнейшей техасской ежедневной газеты, начавшейся после того, как 16 февраля 2015 года должность главного редактора этого издания занял Майк Уилсон.

По словам Джима Морони, издателя DMN, редакция нуждалась в человеке, имеющем богатый опыт работы как в печатных, так и в цифровых СМИ. Таким человеком и стал Майк Уилсон. К тому моменту он проработал в журналистике 30 лет и занимался репортерской, а позднее — редакторской работой. До своего переезда в Даллас Майк возглавлял газету Tampa Bay Times. При нем в 2009 году издание, которое в то время называлось St. Petersburg Times, удостоилось Пулитцеровской премии за серию материалов Лейн Дегрегори «Девочка в окне» о городской дикарке Даниель Крокетт. Также он работал управляющим редактором сайта FiveThirtyEight (владелец — ESPN Inc.), пишущим о политике, экономике и спорте.

Но главное, что побудило Джима Морони сделать выбор в пользу Уилсона, был его неподдельный интерес к повествовательному жанру.

Джим Морони

Рассказывать истории — это именно то, чем мы занимаемся, и в этом мы должны быть лучше всех. Как в печати, так и в цифре.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВО ИМЯ ЦИФРЫ

Познакомившись с коллективом, Майк Уилсон пригласил около 20 сотрудников редакции — от менеджеров до стажеров — присоединиться к группе консультантов и совместно разработать план развития DMN

Отобранные разбились на три команды и сосредоточились на изучении одного из направлений: контент, рабочий процесс и технологии. Кроме того, их интересовал круг обязанностей и специализация сотрудников редакции. При этом рабочие группы непрерывно обменивались идеями с остальными членами коллектива газеты и внимательно изучали опыт других СМИ по всей стране.

В результате появился доклад почти на 160 страниц, в котором были описаны шаги, необходимые для превращения DMN в СМИ, ориентированное на цифру.

«Я присоединилась к ним, когда доклад был уже почти готов, и мне его, можно сказать, всучили и заявили: «Окей, вот что ты будешь делать», — вспоминает Томлин. — Доклад представлял дорожную карту, которую одобрила вся редакция, и поэтому нам было гораздо проще принимать перемены».

В рамках процесса цифровой реорганизации некоторые должности были упразднены, некоторые созданы заново, то есть всем сотрудникам понадобилось снова подавать заявления о приеме на работу, и примерно половине из них в итоге пришлось брать на себя новые обязанности.

По словам Томлин, «это был очень-очень бурный процесс, очень напряженный, но зато по-настоящему действенный».

Одновременно компания предложила выкупить контракты некоторых давно работавших журналистов, и 34 из них согласились. Высвободившиеся средства частично реинвестировали в прием специалистов по цифровым технологиям, в том числе в области обработки данных и интерактивных разработок, и специалистов по развитию аудитории.

Чтобы у сотрудников сформировались навыки успешной работы именно в цифровой среде, DMN продолжает обучать сотрудников и ежемесячно проводит многочисленные мероприятия по цифровой журналистике и цифровым технологиям.

СТРАТЕГИЯ «ОДЕРЖИМОСТЬ»

В придачу к этим радикальным переменам в штатном расписании и подходе к сотрудникам DMN поменяла стратегию в области контента, позаимствовав модель, напоминающую «одержимость» Quartz интересами читателей.