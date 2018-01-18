Российский слон из французской мушки

Что же на самом деле кроется за этой шумихой?

Облигации русского займа на протяжении многих лет считались полностью обесценившимися бумагами. Их, как диковинку, можно было приобрести у парижских букинистов за 10-20 £ (1,5-3 €). Стоить заметить, что незадолго до того, как Виктор Черномырдин подписал с французским правительством договор об урегулировании долга, бумаги эти пропали из продажи. Злые языки поговаривали, что их скупали сотрудники российского посольства.

Так или иначе, но осенью 1997 года во французских мэриях были вывешены объявления, в которых говорилось о порядке получения компенсации по облигациям «русского займа». Однако некоторые из наследников не согласились с её размером. С их точки зрения, выплаченная сумма ($400 млн) не превышает одного процента от истинного размера займа.

В городе Клермон-Ферран зарегистрирована AFIPER — «Ассоциация держателей русского займа» в которую входит несколько сотен человек. На её собрания, последнее из которых проводилось весной 2016 года, собирается пара десятков членов. Они надеются, что заем, более 20 лет назад признанный урегулированным на государственном уровне, будет однажды выплачен в полном размере.

Эта их позиция была признана как имеющая право на существование в 2007 году. Тогдашний президент Французской республики Николя Саркози, а позднее Государственный советом Франции заявили, что наличие межгосударственного договора не означает того, что отдельные наследники держателей облигаций имеют право не соглашаться с ним и в частном порядке отстаивать свою позицию в суде.

Кстати, именно судебный процесс против России и является основной целью давно существующей ассоциации. Однако можно предположить, что на его ведение у нее просто нет средств. Число её членов невелико, а ежегодный бюджет составляет немногим более 40 тысяч евро.

С чего все началось?

Русские займы: 100 лет спустя наследники продолжают надеяться на возмещение

В январе 1918 года Ленин подписал декрет о непризнании “царских долгов”. Поэтому колоссальные суммы, которые использовались для модернизации русской экономики начиная со второй половины XIX века никогда не были возвращены. Сотни тысяч французских держателей облигаций оказались разорены. Сто лет спустя их наследники, внуки обокраденных кредиторов, продолжают хранить русские облигации полученные в наследство и требуют возмещения средств, инвестированных их дедами.

Десятки облигаций русского займа, сложенные в коробку словно детские игрушки. Кристиан Ледуаен пользуется дыхательным аппаратом и не может ответить. Его подруга Кристиана вспоминает:

«Его двоюродный дедушка отдал нам в 1974 году картонную коробку, в которой было много облигаций. Он нам сказал: «Однажды это будет возмещено и вы всем этим воспользуетесь».

В 1867 году российские железные дороги выпустили государственные облигации, гарантированные золотом. На протяжение тридцати лет французы вложили в них 15 миллиардов £ сбережений, сумму эквивалентную 53 миллиардов € сегодня.

Как и Кристиан Ледуаен, около 400 000 человек объединились в Международную федеративную ассоциацию держателей русского займа, чтобы добиться соблюдения их прав.

«Суммы колоссальные. Говорят о 28 миллионах облигаций. У нас самих их должно быть приблизительно около миллиона. Сколько стоит одна облигация сегодня? Мы уверены, что речь идёт о суммах от 10 до 30 тысяч €», — предполагает президент ассоциации Эрик Санитас.

«От десяти до тридцати миллиардов должно быть возмещено. Но, после того, как в 1997 году Франция заключила соглашение, Россия выплатила 330 миллионов € возмещения, надежды на это нет. В результате семьи получили лишь крохи. Для них тема остается открытой.

«Россия не объявляла себя банкротом, — добавляет Эрик Санитас, — кстати, она далека от этого. Значит, государственный долг не имеет срока давности. Необходимо платить, это правило игры».

Один из самых больших финансовых скандалов в истории продолжает поражать.

Что пишут об этом СМИ:

• Интернет-издание «Ридус»

«Французы требуют от России вернуть царские долги»;

«Оживление этой темы имеет целью внести какой-то раздражитель в российско-французские отношения, который бы либо отвлекал внимание, либо создавал трудности»

• Информационное агентство «Regnum»

«Этот трескучий хруст французской булки — обыкновенный шантаж и очередной способ иностранного вмешательства в российские выборы, — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв»;

«Французские буржуа требованиями выплат шантажируют Россию»

• Сайт телеканала «Царьград»

«Верните Стамбул и Восточную Европу, а потом поговорим»

• «Итоги дня», телеканал НТВ

«Кому выгодно вновь бередить старую историю?»;

«...(логичнее было бы предъявить требования Польше и Балтии)»

• Электронная газета «Век»

«Париж претендует на царские долги»;

«Логично предположить, что за муссированием темы царских долгов стоят силы, которые намерены не допустить улучшения отношений между Россией и Францией»

• Сайт телеканала RT

Поскольку историческая тема 100-летия указа об аннулировании царского долга юбилейная, об этой дате вспомнила и газета Le Figaro в гораздо более развёрнутом историческом очерке. Тут же появился комментарий RT. В ней газета названа «недружественной»:

«Кто надоумил французов начать абсурдную кампанию? По моему мнению, потомков инвесторов кто-то подтолкнул к этому шагу, чтобы не мытьём, так катаньем выбить из России денег».