Регистрация читателя — путь к цифровой подписке

Успех мировых лидеров цифровой подписки вдохновляет многие издания
Глядя на подписные рекорды New York Times, многие издания стараются форсировать подписную модель. Но продать подписку «холодному» клиенту довольно сложно. Лондонская Times использует в продажах промежуточный этап: сначала надо побудить читателя бесплатно зарегистрироваться.
В 2017 году в своих подписных усилиях Times делала упор именно на регистрацию. Конечно, люди не хотят регистрироваться и оставлять свои данные. В качестве бонуса за регистрацию Times предлагала бесплатный доступ к двум статьям. То есть если новый читатель заходил на сайт и очень хотел прочитать какой-то материал, то он мог свободно сделать это, зарегистрировавшись. После второй статьи редакция предлагает подписаться.
Пэйвол в Times жесткий — нет никакой возможности прочитать хотя бы несколько статей без регистрации или подписки. Так что регистрация в сочетании с таким пэйволом работает. Этим методом Times набрала 1,2 миллиона зарегистрированных читателей. Среди которых уже можно вести прямые подписные продажи, в том числе в рамках промоакций.
Зарегистрированные читатели получают ежедневные рассылки. Кроме того, редакция отслеживает, какие именно статьи заставляют людей зарегистрироваться. Редакторы разрабатывают в дальнейшем именно эти темы.
Всего у Times более 430 тысяч подписчиков, из них 200 тысяч — цифровые.
Цифровая подписка на ведущие мировые издания
• The New York Times (USA) — 2,2 млн;
• The Wall Street Journal (USA) — 1,27 млн;
• The Washington Post (USA) — 1 млн;
• The Financial Times (UK) — 700 тысяч;
• The Guardian (UK) — 400 тысяч*;
• The Times (UK) — 200 тысяч;
• The Los Angeles Times (USA) — 105 тысяч;
• The Boston Globe (USA) — 90 тысяч;
• Die Welt (Germany) — 78 тысяч;* Guardian не имеет paywall; посчитаны регулярные плательщики — участники клубной программы Guardian Membership.