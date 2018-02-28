Регистрация читателя — путь к цифровой подписке

Глядя на подписные рекорды New York Times, многие издания стараются форсировать подписную модель. Но продать подписку «холодному» клиенту довольно сложно. Лондонская Times использует в продажах промежуточный этап: сначала надо побудить читателя бесплатно зарегистрироваться.

В 2017 году в своих подписных усилиях Times делала упор именно на регистрацию. Конечно, люди не хотят регистрироваться и оставлять свои данные. В качестве бонуса за регистрацию Times предлагала бесплатный доступ к двум статьям. То есть если новый читатель заходил на сайт и очень хотел прочитать какой-то материал, то он мог свободно сделать это, зарегистрировавшись. После второй статьи редакция предлагает подписаться.