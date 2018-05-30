Журналистика? Заочно. Все к стенке

— Доктор, у вас большое кладбище?

— Как у доктора, нет.

— А как у кого — да?

Я не знаю, зачем доктор Коля поступил на журфак. Возможно, ему не хватает площадки для дискуссии в поликлинике. На занятиях и в курилке он закидывает своих сокурсников ностальгическими отсылками к советскому прошлому. Особенно ему нравятся советское радио и диктор Левитан. На вопрос «какие же конкретно передачи советского радио вам по душе» доктор ответить не может, предпочитая перевести разговор на «тогдашних» журналистов, которые любили свою Родину.

— Коля, ну назовите мне этих журналистов. Я хочу услышать их фамилии.

Коля мало жил при СССР, поэтому ему ни о чем не говорят имена Аркадия Ревенко, Леонида Азарха, Натальи Бехтиной, Михаила Смирнова, Виталия Ушканова. Юрия Визбора он знает благодаря одной песенке — «Солнышко лесное». Коля не видел, как вздохнули полной грудью те из них, кто дожил до свободы слова, с каким свежим ощущением жизни они приходили в студию и садились к микрофону нового радио.

Позиция доктора близка юной Ане, у которой нет определенной профессии, хотя это заочное отделение. Зато у нее есть 90-летний дедушка: «Мне очень нравится, когда он рассказывает про Советский Союз. Как журналист я хочу помогать людям, решать их конкретные проблемы»

— Аня, вы имеете в виду что-то вроде рубрики в газете «Правда» «Письмо позвало в дорогу»?

— Да.

Аня не догадывается, что это было одно письмо из тысяч, посланных гражданами часто даже не в газету, а в ЦК КПСС. Она не понимает чувств радиожурналистов, которым иногда приходилось изображать ход посевной на Алтае, стоя на балконе в центре Москвы и водя железным прутом по железным же перекрытиям. Чудесный звук трактора получался.

— А вы не перепутали профессии? Аня, может вам стоит учиться на госслужащего, а пока поработать волонтером? Коля, вас не привлекает карьера политика?

Коля воодушевляется.

— Да я бы всех колумнистов либерального толка к стенке поставил! Они ведь только о плохом пишут. Я устал от этого.