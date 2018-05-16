Топ-10 навыков для журналистов будущего

БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Исследование International Journalists Network приводит данные опроса 2700 журналистов в 130 странах мира на тему, идет ли журналистика в ногу с цифровой революцией. Выяснилось, что новостные службы еще не преодолели технологический разрыв, здесь по-прежнему работает слишком мало IT-специалистов.

Технические компетенции предполагают не просто знание новых программ (в конце концов, они постоянно меняются), а общее понимание того, как устроен цифровой мир — где хранится информация, как она шифруется, откуда могут произойти утечки, как распознать фейк, как работают алгоритмы (впрочем, работа нейросетей уже в некотором роде загадка для их же создателей). Печальная статистика исследования IJNet: более половины журналистов (54 %) и служб новостей (52 %) не обеспечивают мер безопасности своих средств связи.

Если говорить о скорости принятия цифровых изменений в отрасли, то она невысока. Достаточно посмотреть в прогнозы Института Пойнтера за 2014 год, где ведущие медиаэксперты говорят о важности технических и мультимедийных навыков, чтобы понять, что они до сих пор актуальны.