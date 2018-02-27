«Тотальный диктант» как всемирное образовательное событие

С таким докладом выступит организатор тотального диктанта в Москве Мария Ровинская на ежегодной
международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018», которая состоится в Москве 19-20 апреля.
В докладе:
• Почему студенческая общественная акция стала такой успешной?
• Что делает «Тотальный диктант» суперпопулярным образовательным событием?
• Как организована пиар-работа в проекте?
• Что помогает и что мешает его развитию?
О спикере: Мария Ровинская
Лингвист, заместитель руководителя Школы филологии НИУ ВШЭ, организатор Тотального диктанта в Москве, член Экспертного совета Тотального диктанта
О конференции:
Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Доклады спикеров будут посвящены таким темам, как:
• противостояние негативу и управление репутацией в сети;
• антикризисный PR;
• комьюнити-менеджмент;
• работа с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
• где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
• внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и так далее.
На мероприятии так же выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Дмитрий Сидорин, Сергей Кузин, Инна Алексеева, Татьяна Никульшина и другие.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.