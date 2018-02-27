«Тотальный диктант» как всемирное образовательное событие

С таким докладом выступит организатор тотального диктанта в Москве Мария Ровинская на ежегодной

международной практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018», которая состоится в Москве 19-20 апреля.

В докладе:

• Почему студенческая общественная акция стала такой успешной?

• Что делает «Тотальный диктант» суперпопулярным образовательным событием?

• Как организована пиар-работа в проекте?

• Что помогает и что мешает его развитию?

О спикере: Мария Ровинская

Лингвист, заместитель руководителя Школы филологии НИУ ВШЭ, организатор Тотального диктанта в Москве, член Экспертного совета Тотального диктанта

О конференции:

Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2018» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Доклады спикеров будут посвящены таким темам, как:

• противостояние негативу и управление репутацией в сети;

• антикризисный PR;

• комьюнити-менеджмент;

• работа с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;

• где брать инфоповоды, если ничего не происходит;

• внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и так далее.

На мероприятии так же выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Дмитрий Сидорин, Сергей Кузин, Инна Алексеева, Татьяна Никульшина и другие.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.