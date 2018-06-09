Хороший стажер, плохой стажер

Елена Володина, руководитель проекта Леди Mail.Ru, рассказала о взаимодействии со студентами в редакции, а также поделилась критериями отбора идеального стажера.

Каждый год редакция крупнейшего женского сайта в России Леди Mail.Ru набирает стажеров. Уверены, наш опыт пригодится и другим редакциям, и самим стажерам.

Где искать стажеров

На самих факультетах журналистики. Лет 15 назад это могло бы быть скромное объявление на деканате. Сегодня у каждого факультета есть группы в соцсетях, каналы в Telegram и почтовые рассылки. Плюс медиапроектов Mail.Ru — мы ведем просветительскую работу и сотрудничаем с факультетами журналистики разных вузов, в том числе Санкт-Петербурга, поэтому канал привлечения стажеров не пересыхает практически никогда. В общем, достучаться до студентов несложно, гораздо сложнее выбрать подходящих из всех желающих.

Как выбрать лучших

Летом прошлого года мы искали участников нашего экспериментального SMM-инкубатора и предлагали всем претендентам выполнить несколько тестовых заданий.

Мы просили будущих стажеров ответить на несколько вопросов.

1. Каких групп в соцсетях не хватает девушкам 18–25 лет. Предложите возможные тематики и названия пабликов.

2. Придумайте конкурс для любителей бега. Цель — получить прирост группы и репосты.

3. Решите кейс: завтра у вас партнерский конкурс, но вы не можете согласовать материалы из-за болезни руководителя (он не отвечает на ваши письма). Ваши действия.

Хотелось посмотреть на образ мышления и выбрать самых креативных, ответственных и самостоятельных. По стечению обстоятельств в итоге группа была сформирована из студентов факультета медиакоммуникаций ВШЭ. Они показались нам самыми сильными в ходе собеседований.

Самый первый отбор кандидатов идет традиционно на уровне резюме и тестовых заданий. Следующий этап — личные встречи. Поскольку у второкурсников часто нет никакого опыта работы, то стараемся просто узнать их лучше. Понять мотивацию, мировоззрение, взгляды на жизнь. В конечном счете ты всегда работаешь прежде всего с человеком. Задаем вопросы, начиная от «чем интересуетесь», «каким спортом занимаетесь», «что едите» и заканчивая «живете ли вместе с родителями», «кто вас материально обеспечивает» и знаменитое «Путин — красавчик?». Никаких каверзных задачек из серии: почему крышка у люка круглая или через сколько дней уже наконец зарастет пруд с кувшинками.