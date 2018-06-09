Хороший стажер, плохой стажер

Елена Володина, руководитель проекта Леди Mail.Ru, рассказала о взаимодействии со студентами в редакции, а также поделилась критериями отбора идеального стажера.
Каждый год редакция крупнейшего женского сайта в России Леди Mail.Ru набирает стажеров. Уверены, наш опыт пригодится и другим редакциям, и самим стажерам.
Где искать стажеров
На самих факультетах журналистики. Лет 15 назад это могло бы быть скромное объявление на деканате. Сегодня у каждого факультета есть группы в соцсетях, каналы в Telegram и почтовые рассылки. Плюс медиапроектов Mail.Ru — мы ведем просветительскую работу и сотрудничаем с факультетами журналистики разных вузов, в том числе Санкт-Петербурга, поэтому канал привлечения стажеров не пересыхает практически никогда. В общем, достучаться до студентов несложно, гораздо сложнее выбрать подходящих из всех желающих.
Как выбрать лучших
Летом прошлого года мы искали участников нашего экспериментального SMM-инкубатора и предлагали всем претендентам выполнить несколько тестовых заданий.
Мы просили будущих стажеров ответить на несколько вопросов.
1. Каких групп в соцсетях не хватает девушкам 18–25 лет. Предложите возможные тематики и названия пабликов.
2. Придумайте конкурс для любителей бега. Цель — получить прирост группы и репосты.
3. Решите кейс: завтра у вас партнерский конкурс, но вы не можете согласовать материалы из-за болезни руководителя (он не отвечает на ваши письма). Ваши действия.
Хотелось посмотреть на образ мышления и выбрать самых креативных, ответственных и самостоятельных. По стечению обстоятельств в итоге группа была сформирована из студентов факультета медиакоммуникаций ВШЭ. Они показались нам самыми сильными в ходе собеседований.
Самый первый отбор кандидатов идет традиционно на уровне резюме и тестовых заданий. Следующий этап — личные встречи. Поскольку у второкурсников часто нет никакого опыта работы, то стараемся просто узнать их лучше. Понять мотивацию, мировоззрение, взгляды на жизнь. В конечном счете ты всегда работаешь прежде всего с человеком. Задаем вопросы, начиная от «чем интересуетесь», «каким спортом занимаетесь», «что едите» и заканчивая «живете ли вместе с родителями», «кто вас материально обеспечивает» и знаменитое «Путин — красавчик?». Никаких каверзных задачек из серии: почему крышка у люка круглая или через сколько дней уже наконец зарастет пруд с кувшинками.
Суть вопросов про деньги проста. Студент, который живет отдельно от родителей и ничего не зарабатывает, скорее всего, долго не продержится и быстро уйдет, если не сможет получить оплачиваемые задания. Желание заработать понятно, но, к сожалению, стажеры нередко просят за свою работу столько, сколько она пока еще не стоит.
Например, одна из стажеров попросила давать ей в месяц задание на написание восьми статей. Проблема лишь в том, что человек, который пока не в состоянии написать новость, не справится и с одной статьей. Самый главный бич современных стажеров — они слишком амбициозны. Хотят больше, чем готовы и способны сделать.
Какие задания поручить стажеру
Практика показывает: студенты начальных курсов не очень сильны в придумывании тем и написании текстов — в 20 лет у тебя просто недостаточно жизненного опыта, чтобы рассуждать на «темы для взрослых». Поэтому рекомендую не ставить крест на стажере, если из ста придуманных тем вам не подошла ни одна. Кроме создания контента в редакции много других задач. Мы стараемся определить сильные стороны стажеров и направлять их усилия в ту сферу, которая окажется им по плечу и по интересам. Стажер может попробовать себя в качестве продюсера, маркетолога, сммщика и даже фоторедактора.
Есть хороший пример. Соня долго стучалась в редакцию, но мы были слишком заняты, чтобы взять под крыло нового стажера. Она буквально штурмовала нас, и в какой-то момент мы сдались. Будущая стажерка готова была работать с нами несколько месяцев и буквально вымаливала работу. Редакция не нашла ей применения по причинам, которые я описывала выше — для статей пока недостаточно жизненного опыта.
А потом мы случайно за обедом выяснили, что девушка — отличный организатор и коммуникатор. За полгода учебы в Вышке она перезнакомилась чуть ли не со всеми студентами факультета и даже организовала студенческий конкурс а-ля тайный амур, в котором приняло участие около 200 человек. Поэтому мы дали ей задание собрать пул авторов среди читателей, которые бы добавляли рецепты на сайт.
Сейчас Соня каждый месяц поставляет на сайт около 300 рецептов, высылает отчеты без напоминаний, а ещё для улучшения качества рецептов самостоятельно проводит недельный курс-марафон в WhatsApp для начинающих фудфотографов. А ещё Соня отлично работала с аналитикой, строила пироги по Excel-таблицам и могла бы вполне успешно также реализоваться в маркетинге.
В общем, теперь всегда студентам и вообще соискателям мы задаем вопрос «За что вас хвалят?» Ответ на него может дать более важную информацию, чем все строчки в резюме.
Будущему журналисту! Как остаться после стажировки
Студентам за стажировку мы не платим, но и денег с них не берем. Мы считаем, что стажировка в Леди Mail.Ru — это отличная возможность проявить себя в редакции самого большого женского сайта в России, пополнить портфолио и поработать вместе с ведущими молодыми медиаменеджерами страны и опытными редакторами. А если повезет, получить предложение о продолжении сотрудничества.
Рассчитывать на штатное место даже после очень успешного прохождения стажировки не стоит — обычно состав редакций уже плотно укомплектован. А вот сотрудничать с проектом как автор или подрядчик на аутсорсе — более чем реально. Главное, хорошо проявить себя в ходе стажировки и не допустить самых распространенных ошибок молодых стажеров. Вот какие негласные заповеди идеального стажера мы сформулировали:
Не понял — переспроси.
Редактор — не воспитатель. Будь самостоятелен.
Делай больше, чем от тебя ждут.
Проявляй активность, предлагай!
Будь инициативным, но не навязчивым.
Умей принимать ответственность за свои решения.
Поменьше болтай и не фамильярничай.
Внимательно слушай редактора и делай, что он говорит.
Секрет шведского счастья: умерь амбиции.
Будь благодарным за те знания и опыт, которые ты получаешь.
Да, а вот какие паблики получились в ходе месяца работы SMM-инкубатора.
• «Мыслимое» — паблик, на который мы делали меньше всего ставок, выстрелил лучше других
• «38 попугаев» и Wundernote. Эти мы подзабросили, поэтому будем рады отдать эти паблики для контент-экспериментов, если соберетесь к нам в редакцию на стажировку.
Ждем всех в редакцию на стажировку. Не забудьте написать хорошее сопроводительное письмо, это залог того, что вас заметят уже на самом первом этапе!
Источник и фото: Cossa