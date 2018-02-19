Новая аудитория заряжает оптимизмом

ЖУРНАЛИСТ прочитал подборку англоязычных публикаций, посвященных трендам в медиа на 2018 год. Речь не только и не столько о журналистике, сколько о людях и платформах, которые будут диктовать новую повестку
НОВЫЕ АУДИТОРИИ
Поколение Y, millenials (родившиеся после 1981 года), понемногу начинает оттесняться на второй план активными представителями поколения Z (родившиеся после 1996-го). Их около 65 млн только в США, с ежегодной покупательской способностью около $50 млрд. Если предыдущее поколение называют «цифровыми иммигрантами», то поколение Z уже формировалось в эпоху повсеместного распространения компьютеров. Их вкусы во многом будут формировать содержание СМИ и подачу информации в ближайшие годы. Социологи торопливо составили условный портрет этого поколения: они консервативнее предшественников, еще меньше смотрят ТВ, сдержанно расходуют деньги, скептически относятся к рекламе и с оптимизмом смотрят в будущее. И, кроме того, они более осторожно ведут себя в социальных сетях.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Сами по себе социальные сети окончательно утратили привкус новизны, теперь от них просто ждут стабильной работы. Для СМИ сети по-прежнему остаются поставщиком читателей новостей. Интересен опыт работы с сетями, которым делится Forbes. В 2017 году компания полностью «перетряхнула» отдел социальных медиа. Теперь он состоит всего из семи человек, каждый из которых специализируется на одном сервисе — Twitter, или Snapchat, или Facebook и так далее. Материалы изначально создаются для конкретного канала размещения в сотрудничестве с другими отделами. За год Forbes удалось увеличить количество подписчиков в Facebook на 70 %, в Twitter — на 49 % и на 197 % в Instagram.
БОЛЬШЕ ВИДЕО
Самая «горячая» тема нового года — эфемерное видео. Это и прямые видеотрансляции, и главным образом «истории». Instagram (500 млн активных ежедневных пользователей) в 2016 году скопировал у Snapchat функцию коротких видеосообщений, исчезающих через 24 часа. И в 2018-м, по словам технологических экспертов, «не будет ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одни сплошные истории». Эфемерные видеоролики действительно очень популярны среди пользователей Инстаграма. Компании используют их для продвижения продуктов и услуг (в Инстаграме около 2 млн рекламодателей). В этом же формате публикуют новости информационные аккаунты. Насколько эфемерным будет это увлечение, эксперты молчат. Зато виртуальная реальность и дополненная реальность точно не исчезнут в 2018-м. Самыми активными направлениями будут компьютерные игры, маркетинг и медицина. Аналитики Facebook прогнозируют, что к 2023 году шлемы или очки виртуальной реальности заменят современные смартфоны.
Будут меняться и способы просмотра обычного видео. Все реже мы смотрим фильмы, сериалы, образовательные ролики от начала до конца в реальном времени и в линейной последовательности. И чаще проскакиваем неинтересные моменты и ускоряем просмотр. Встроенная функция YouTube может ускорить любое видео на четверть или наполовину. Программные плееры для смартфонов и компьютеров (например, VLC) позволяют ускорять видео без изменения тона звука, то есть голоса актеров не становятся «смешными».
Если режиссерам и видеомонтажерам такое ускорение может казаться святотатством, то ученые говорят об эволюции способа просмотра. Проводятся аналогии с развитием восприятия печатного текста. Еще в средние века абсолютное большинство грамотных людей читали книги вслух, проговаривая слова в голос или шепотом. Чтение «про себя» казалось современникам удивительным и странным. Монахам, давшим строгий обет молчания, разрешалось проговаривать читаемый текст. Появление печатного текста, знаков препинания и пробелов сделало чтение быстрым и тихим. А сегодня сторонники «скоросмотрения» убеждают, что на полуторной скорости и время экономится, и «Игра престолов» кажется динамичнее.
IOT, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Концепция предмета, подключенного к интернету, не нова, но в ближайшие годы таких вещей станет очень много. Рынок IoT ожидает рост со $ 170 млрд в год (2017 год) до $ 470 млрд в год к 2020-му, то есть 26 % роста ежегодно. Этих устройств уже больше, чем людей. К концу 2018-го общее количество составит около 11 млрд. Устройства могут собирать и передавать координаты, звук, изображение, данные о давлении и вибрации, составе воды и воздуха. Среди них и миниатюрные датчики пульса на запястье, и автомобили, передвигающиеся без водителя. В Китае 100 000 сенсоров следят за состоянием нового ирригационного канала протяженностью 1400 км.
Внедрение IoT должно сделать работу проще, промышленность эффективнее, а города безопаснее. IoT изменит и работу СМИ. Некоторые из устройств IoT могут служить средствами доставки контента. Это может заинтересовать рекламодателей: у пользователя вряд ли получится установить блокировщик рекламы, например, на утюг. Информация, которую собирают подключенные вещи, поможет повысить точность таргетирования рекламных и новостных сообщений. Кстати, компания Facebook недавно запатентовала технологию определения взаимного расположения людей по наклону и положению их смартфонов. Facebook наконец сможет понять, когда вы сидите за столиком в кафе или держите кого-то за руку.
В обмен на пользование бесплатными услугами мы будем открывать поставщикам услуг еще больше ценной информации о себе. Растет количество агрегаторов, выкупающих пользовательскую информацию напрямую (сегодня лидеры среди них Digi. me, DataWallet и Datacoup).
ГОЛОСОВОЙ ПОИСК, ОКЕЙ
Важный сегмент IoT — «умные» колонки Google Home, Amazon Echo и другие устройства, принимающие голосовые запросы. В 2016 году, по данным Google, только 20 % мобильных поисковых запросов были голосовыми. В минувшем году доля голосовых запросов составила 55 % у тинейджеров и 40 % у взрослых. Говорить легче, чем писать, в среднем человек может написать 40 слов в минуту, а произнести 150 слов. Рост количества голосовых запросов будет и дальше значительно опережать рост текстовых. Пока сложно предположить, как именно это коснется медиа. Одно ясно точно: голосовые запросы сложнее и индивидуальнее текстовых. В ближайшее время изменится парадигма подбора ключевых запросов при оптимизации, возрастет важность запросов из «длинного хвоста».
Люди легко привязываются к голосовым устройствам и помощникам. 65 % пользователей Echo и Google Home «не хотели бы отказываться от них и возвращаться к прежней жизни». 42 % владельцев считают голосовых помощников «неотъемлемой частью своей жизни». Остается добавить, что голосовые помощники в смартфонах и устройствах слушают нас внимательнее, чем кажется. Google признает, что смартфон с активированным голосовым поиском может произвольно включать микрофон и вести запись, собирая статистику по фоновому шуму. Вы можете проверить это по истории своих голосовых запросов.
МЕССЕНДЖЕРЫ
Сервисы коротких сообщений через интернет используются для рассылки не только спама, но и новостей. Один из самых популярных мессенджеров в России — Telegram (больше 10 млн пользователей в России, 180 млн во всем мире). В марте 2018-го Telegram запустит свою систему расчетов, вариант криптовалюты. Односторонние (без возможности комментирования) Telegram-каналы уже сейчас очень популярны. «Телекоины», доступные всем пользователям мессенджера, сделают монетизацию контента проще, а каналы еще популярнее.
Люди, ведущие крупные каналы в Тelegram, уже сейчас сообщают о высоких заработках.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
А чатботы, автоматические компьютерные собеседники, не получают зарплату и не могут пока пройти тест Тьюринга. Но в ближайшие годы будут играть все большую роль в электронных коммуникациях. Чаще всего чатботы отвечают на несложные вопросы посетителей сайтов (которые наверняка предпочли бы помощь живого оператора). Американские фирмы (Drift и iAdvize) экспериментируют с полной заменой привычных систем навигации по сайтам на интерфейс общения с чатботами. Активно ведется развитие голосовых интерфейсов, в том числе и российскими компаниями.
Зато ИИ уверенно «сдал на права»: компания Uber в этом году заменит на автономные машины несколько десятков тысяч своих американских водителей. Саудовская Аравия даже дала гражданство роботу по имени София (впрочем, водить машину ей вряд ли доверят, женщинам в этом государстве не выдают права). Умение ИИ читать, писать и понимать обсуждают не так активно.
Между тем интеллектуальные алгоритмы играют все большую роль в работе СМИ. Associated Press в партнерстве с компанией Automated Insights разработало свою систему и в 12 раз увеличило количество отчетов о корпоративной прибыли при снижении количества ошибок. The Washington Post запустила робота Heliograph, который самостоятельно пишет о спорте и голосовании на выборах.
Агентство Reuters запустило алгоритм News Tracer, выуживающий важные новости из громадного потока сообщений в Twitter. Он «узнал» о теракте в аэропорту Брюсселя и бомбе в нью-йоркском Челси спустя минуты после происшествий. По словам исполнительного редактора Рега Чуа, «алгоритм за 2017 год позволил Reuters быстрее всех сообщить о 50 крупных информационных поводах. Быстрые оповещения дают журналистам агентства от 8 до 60 минут форы».
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНЗУРА
Компьютеры не только помогают писать и читать, но и выбирают информационное меню за потребителя. YouTube рекомендует посмотреть новые видео, Instagram включает в ленту сообщения новых пользователей.
Механизм Google Now рекомендует новости пользователям смартфонов Android, основываясь на поисковых запросах и истории просмотров новостей. Некоторым СМИ Google Now уже приводит больше читателей, чем органический поиск, и даже больше, чем агрегатор новостей Google News.
В то же время увольнение программиста Google Джеймса Дамора за недостаточно политкорректное открытое письмо привлекло внимание к фактическому отсутствию свободы слова внутри компании. Хештег #Гуглаг стал одним из самых популярных в ноябре 2017-го. Но Google, YouTube, Twitter испытывают давление не только изнутри, но и снаружи, со стороны государства. Британский министр безопасности Бен Уоллес пообещал повышение налогов компаниям, недостаточно эффективно противостоящим «радикальным» сообщениям в интернете. Политики и ангажированные медиа поочередно обвиняют друг друга в распространении фальшивых новостей и настойчиво требуют от технологических компаний включиться в игру.
Одна из современных ответных тактик технологических гигантов — так называемый shadow ban, теневая блокировка. Мера подразумевает снижение релевантности нежелательных аккаунтов, понижение их в поисковой выдаче, выборочное или полное сокрытие сообщений аккаунта от его подписчиков. Владелец аккаунта может не подозревать о теневой блокировке.
Среди свежих идей футурологов — мысль о начавшейся войне между человечеством и искусственным интеллектом. Война проходит спокойнее, чем предполагали создатели фильма «Терминатор», однако может плачевно закончиться для людей. Интернет принес уникальные возможности для образования, позволив людям обучать друг друга на новом уровне. Теперь доступ к управлению информацией получили машины. Это дает цифровым «супергосударствам» вроде Google, Facebook и их китайским аналогам беспрецедентные возможности очень быстрого и массового изменения культуры. Культура традиционно играет роль своеобразной иммунной системы человечества. Если она подвергнется слишком быстрым и резким изменениям, последствия могут быть значительнее атомного взрыва или эпидемии. Похоже, футурологам стоит поучиться оптимизму у поколения Z.