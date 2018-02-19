Новая аудитория заряжает оптимизмом

Самая «горячая» тема нового года — эфемерное видео. Это и прямые видеотрансляции, и главным образом «истории». Instagram (500 млн активных ежедневных пользователей) в 2016 году скопировал у Snapchat функцию коротких видеосообщений, исчезающих через 24 часа. И в 2018-м, по словам технологических экспертов, «не будет ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одни сплошные истории». Эфемерные видеоролики действительно очень популярны среди пользователей Инстаграма. Компании используют их для продвижения продуктов и услуг (в Инстаграме около 2 млн рекламодателей). В этом же формате публикуют новости информационные аккаунты. Насколько эфемерным будет это увлечение, эксперты молчат. Зато виртуальная реальность и дополненная реальность точно не исчезнут в 2018-м. Самыми активными направлениями будут компьютерные игры, маркетинг и медицина. Аналитики Facebook прогнозируют, что к 2023 году шлемы или очки виртуальной реальности заменят современные смартфоны.

Будут меняться и способы просмотра обычного видео. Все реже мы смотрим фильмы, сериалы, образовательные ролики от начала до конца в реальном времени и в линейной последовательности. И чаще проскакиваем неинтересные моменты и ускоряем просмотр. Встроенная функция YouTube может ускорить любое видео на четверть или наполовину. Программные плееры для смартфонов и компьютеров (например, VLC) позволяют ускорять видео без изменения тона звука, то есть голоса актеров не становятся «смешными».

Если режиссерам и видеомонтажерам такое ускорение может казаться святотатством, то ученые говорят об эволюции способа просмотра. Проводятся аналогии с развитием восприятия печатного текста. Еще в средние века абсолютное большинство грамотных людей читали книги вслух, проговаривая слова в голос или шепотом. Чтение «про себя» казалось современникам удивительным и странным. Монахам, давшим строгий обет молчания, разрешалось проговаривать читаемый текст. Появление печатного текста, знаков препинания и пробелов сделало чтение быстрым и тихим. А сегодня сторонники «скоросмотрения» убеждают, что на полуторной скорости и время экономится, и «Игра престолов» кажется динамичнее.

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