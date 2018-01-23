Люди стали больше доверять СМИ и меньше соцсетям

Американская компания Edelman оценила уровень доверия людей к различным социальным инстутитутам.

Согласно ежегодному аналитическому докладу Edelman Trust Barometer 2018, семь из десяти граждан не доверяют соцсетям и опасаются фейковых новостей. При этом уровень доверия к традиционной журналистике вырос до рекордных 59%.

Авторы исследования также отмечают резкое падение в США доверия к правительству. В России же меньше всего доверяют медиа и неправительственным организациям.

Глава подразделения Edelman по вопросам репутации Стивен Кехоу

Налицо проблема доверия как к платформам, так и к источникам. Доверие людей к ним рушится, оставляя вакуум и возможность для добросовестных экспертов заполнить его

В опросе, на котором основано исследование, участвовали более 33 тысяч человек из 28 стран мира.

В России уровень доверия к социальным институтам среди граждан в целом в этом году вырос на 2 п. п., но по-прежнему является очень низким и составляет 36% — это самый маленький показатель среди стран, рассмотренных в исследовании. Среди «информированных» граждан (тех кто следит за новостями, имеет высшее образование и высокие доходы) этот показатель заметно выше — 47%. .

Уровень доверия к медиа в целом вырос на 4 п. п., до 35%, к неправительственным организациям — на 4 п. п., до 25%, к бизнесу — на 2 п. п., до 41%, к правительству остался на уровне прошлого года — 44%.