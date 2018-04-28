Кавказское долгочтение

О КОНЦЕПЦИИ И РУБРИКАХ

Сайт газеты «Туапсинские вести» — не новостного типа, и многих это настораживает. На самом деле мы сознательно решили делать его таковым. В Туапсинском районе не так много новостей, поэтому ставка сделана на качественные истории.

У нас нет рубрикатора в том понимании, какой он есть на других сайтах. Всего четыре позиции: «Главная», «Новости», «Длинное чтение» и «Архив». Большего нам и не нужно. Материалы для нас подразделяются всего на два вида: хорошие и плохие. Отсюда страница «Главная», где представлены хорошие материалы. В рубрику «Длинное чтение» уходят стареющие лонгриды с «Главной», в «Архив» — стареющие материалы из «Новостей».

Современные медиа живут сегодняшним днем, и уже встречаются такие сайты, в которых материалы публикуются только один день — сегодня. И потом их уже в ленте нет. У нас почти такой же принцип подачи материалов на сайте. Мы даем вам информацию — читайте. Завтра будет другая. Зачем рубрики, отсылки куда-то?

О КОНТЕНТЕ И ЛОНГРИДАХ

В идеале материал для сайта и материал для газеты — это два абсолютно разных материала. Газета — это привычная форма подачи материала, сформированная годами. Экспериментировать тут сложно: не добавишь видео, не поставишь много фотографий, да и шрифтами особо не поиграешь — всегда мало места, и консервативный читатель этого не любит. Тут надо понимать: мы делаем газету и стараемся делать ее хорошо. А сайт для нас — поле для эксперимента. И лонгрид — как раз тот случай, когда с подачей материала можно экспериментировать: выделять шрифтами отдельные мысли, играть фотографиями и так далее. Для меня лонгрид — это качественный материал с удобной версткой. Лонгриды у нас как раз и размещаются на «Главной».

О РЕКЛАМЕ И СОЦСЕТЯХ

Рекламы на сайте нет. Все доходы идут от печатного издания. Если для серьезных рекламодателей пока не пришло время перейти на сайт, мы подождем. А раздражать читателя сайта мелкой рекламой типа «куплю-продам» или «изготовлю шторы-окна» не хочется.

Мы работаем в социальных сетях. Понятно почему: так привлекаем разные аудитории. Наши сотрудники работают с соцсетями в соответствии со своими предпочтениями: более молодые — во «ВКонтакте», средних лет — в «Одноклассниках», наиболее творческие и мобильные — в Instagram, и почти все — в Facebook.

О КАДРАХ И ЗАРПЛАТЕ

Все сотрудники работают и на сайт, и на газету. Все в штате, удаленки нет. Структура редакции: редактор, заместитель / ответственный секретарь, пять журналистов, фотограф, два верстальщика и корректор.

Кадровая проблема, конечно, есть. Советская система позволяла выращивать мастера: брать выпускника вуза, учить его, давать задания и ждать, пока он оперится. А сегодня всем нужен 20-летний журналист с 20-летним стажем работы. Где такого найти? Поэтому трудятся люди предпенсионного и пенсионного возраста, способные перестраиваться, внедряться в Facebook, понимать, что такое лонгриды, и давать отдельно материалы в газету, а отдельно — на сайт. Что касается молодежи, то здесь главная проблема — не научить писать, а научить их понимать, что работают они не за зарплату, а за выживание общего дела под названием «Туапсинские вести».

Зарплата у нас ниже, чем в СМИ Краснодара, но на уровне Туапсинского района — вполне достойная. Мы не запрещаем сотрудникам заниматься любой другой деятельностью, кроме работы у конкурентов.

О ПОДПИСКЕ И ПОДПИСЧИКАХ

«Туапсинские вести» — одно из тех редких изданий, которые люди еще получают по подписке. Эта система в России практически рухнула: муниципальные газеты раскладывают по почтовым ящикам бесплатно. У нас в регионе она сохранилась благодаря особому консерватизму граждан, традициям (газету выписывают из поколения в поколение) и помощи спонсоров, которые иногда дают деньги на подписку малоимущим и инвалидам. Но подписной тираж падает год от года, а люди приходят в редакцию и просят оформить им подписку «бесплатно». То есть читать хотят, получать газету хотят, а выписывать — нет денег. Подписная цена растет каждый год, и мы не можем сделать ее меньше — почтовые расходы составляют треть цены.

Поэтому мы активно работаем над сайтом, приучая к газете молодых читателей, которые до этого с газетой дела не имели. Разумеется, приучаем к сайту и традиционных подписчиков — привлекаем их большим количеством фотографий (в газете столько не увидишь!), большим количеством экспертов по теме.

Сейчас наш сайт активно развивается и, возможно, со временем подхватит эстафету у газеты.