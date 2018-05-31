Twitter предлагает помощь малым издателям

Twitter решил запустить специальный сайт для небольших издателейчтобы научить их создавать оригинальный правильный контент, например, прямые трансляции и видео по запросу. Подобные продукты позволят паблишерам зарабатывать с помощью сервиса микроблогов. Работать с издателями будет специальная команда Twitter из 100 человек, которая помогает создавать оригинальный видеоконтент для платформы, а также монетизировать его за счет рекламы. Она способна обслужить около тысячи издателей. Сайт с обучающими материалами призван помочь небольшим паблишерам, которые не могут себе позволить отдельного менеджера.

Издатели хорошо восприняли инициативу Twitter. Один из участников саммита Digiday Video Summit, на котором вице-президент компании Twitter Майк Парк сообщил о планах создать сайт, отметил, что сервис более заинтересован в совместной работе, чем Facebook. Аналогичный портал, Facebook for Media, был запущен в 2014 году. Twitter планирует публиковать похожие материалы, включая успешные кейсы, рекомендации по использованию своих инструментов, и вести блог, рассказывающий о новых функциях.

Действия Twitter говорят о стремлении предложить партнерам то, чего им не может дать Facebook. Например, Facebook отдает издателям 50 % выручки от рекламы, размещаемой в видео, а сервис микроблогов — 70 %.

Иллюстрация: shutterstock.com