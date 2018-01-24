Умер журналист Виктор Чекмарёв

Ветеран омской журналистики Виктор Чекмарёв скончался во вторник 23 января на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Виктор Антонович, будучи выпускником технического ВУЗа, за короткий срок сумел стать одним из самых ярких репортеров Омска. Он успешно работал в «Вечернем Омске», «Молодом сибиряке», «Омской правде» и других изданиях.

Его коллеги вспоминают:

Он первым написал о том, что в Омске будут строить метро. Чекмарёв первым сообщил, кто стал миллионным жителем нашего города, а потом следил за судьбой мальчика. Виктор Антонович стал первым и лучшим летописцем Сибирского международного марафона. Он дружил со многими героями своих публикаций — талантливыми артистами, художниками, поэтами, известными учеными, врачами, которые часто помогали открыть новые темы для газетных статей.

Виктор Антонович одним из первых в Омске награжден Почетным знаком Союза Журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Последние годы он почти не выходил из дома из-за тяжелой болезни, но до последних дней жизни продолжал сотрудничать с несколькими изданиями, рассказывая на их страницах об истории родного города, о встречах с известными учеными, артистами, поэтами и художниками.

ЖУРНАЛИСТ выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Антоновича.

Фото: Сергей Сапоцкий, omskgazzeta.ru