Отключайтесь, господа, отключайтесь!

О технологиях в жизни и профессии
9 марта в США пройдет очередной Национальный день отключения. От заката до заката следующего дня пользователям предлагается отключить все свои гаджеты. Ежегодно в акции участвуют несколько десятков миллионов человек.
Это своего рода аллюзия на шаббат. Организаторы призывают:
Выключите компьютер. Выключите свой мобильный телефон. Остановите потоки электронной почты, текстов, твитов, ФБ, потому что вам требуется время, чтобы заметить мир вокруг вас. Общайтесь с близкими. Подпитывайте ваше здоровье. Выйдите наружу. Найдите молчание. Избегайте торговли. Отдавайте. Ешьте вместе.
Немецкий психолог Кристоф Мюллер точно заподозрил бы что-то неладное. Мюллер считает: человек, который не завел страницу на Facebook, должен вызывать подозрение у работодателей. Он асоциален или что-то скрывает. У Брейвика, который убил в Норвегии 77 человек, не было профиля на Facebook.
Большинство моих европейских друзей-журналистов имеют профиль, но практически им не пользуются. Надеюсь, они пока никого не застрелили. Часто их аргумент такой: «Мы не хотим, чтобы начальство знало обо мне слишком много. А для работы достаточно мониторить сеть пару раз в день. В остальном она отвлекает».
Марк Ханна, блогер и политический обозреватель
«Курьерской службе Pony Express понадобилось два месяца, чтобы проинформировать граждан Западного побережья о победе Авраама Линкольна на президентских выборах. Раньше медиа решали проблему с нехваткой информации, теперь они рождают проблемы информационной перегрузки и создают все новые медиа, чтобы решать эти проблемы. Раньше медиа были приспособлены для нас, теперь они заставляют нас адаптироваться к ним. Сегодня интерпретация информации может обгонять саму информацию... Когда в 17-м веке появились доступные, типографским образом изданные книги, это сыграло решающую роль в народном образовании, классификации и распространении знаний. Сегодня разрыв в знаниях между мотивированным гражданином и, так называемым, рядовым растет. Простой гражданин может игнорировать новостные программы, настроившись на канал Food Network про еду и кулинарию, и, таким образом, получать информацию о событиях. Комментарии на темы большинства политических блогов доказывают, что наши представления о мире, наши знания и способы их выражения становятся хуже. Короче говоря, когда речь идет о богатстве политических знаний, богатые становятся богаче, а бедные становятся еще беднее».
Известный возмутитель спокойствия Николас Карр, гугл-оппортунист, аналитик в области IT, бизнеса и культуры, тот, что написал вызывающую книгу «Отмели: что Интернет делает с нашим мозгом?»:
Интренет-какофония приводит к коротким замыканиям наших сознательных и бессознательных мыслей, и закрывает в нашем мозге пути к размышлению и творчеству.
Покойный Умберто Эко, выдающийся писатель и семиотик, в своей газетной колонке призывал: «Глупец, выброси свой телефон». Похоже, он был просто взбешен, когда публика на его лекции начала прежде всего фотографировать, но не слушать. «Это присутствие механического глаза в ущерб работе мозга, кажется, изменило сознание даже цивилизованных людей. Они покидают культурное мероприятие, на котором присутствовали, с некоторым количеством отснятых кадров, что имело бы смысл, если бы я давал сеанс стриптиза, но в головах их не остается никакой идеи о том событии, свидетелями которого они были. И если они путешествуют по миру, фотографируя все, что видят, то, очевидно, они обречены забыть то, что они зарегистрировали день тому назад».
Психиатр из Калифорнийского университета Ларри Розен уже немного надоел своими предупреждениями об опасностях сети и девайсов. Однако в этот раз он придумал некий диагноз — iDisorder, или iРасстройство. Журналист Барбара Э. Эрнандес анализирует позиции Розена и мнения других специалистов. Вот краткое содержание её статьи.
БЕЗУМИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.
Гаджеты многофункциональны. Новые медиа — многофункциональны. Требование к современному журналисту — гиперфункциональность. Идея многозадачности стала этаким корпоративным словечком. Потребителю информации предлагают жать на все кнопки сразу, в то время как он продолжает, например, завтракать. Однако действительность показывает, что однозадачность более эффективна, более производительна. Множество психологов и медиков развенчивают миф о многозадачности как продуктивной идеи для всех. Наоборот, это приводит к большему стрессу, трудностям восприятия и неоригинальным, жалким решениям.
Несколько лет назад много говорили о краудфандинге проекта «Материя» (Matter), на который очень быстро собрали деньги заслуженные американские журналисты Бобби Джонсон и Джим Джайлс. Они хотели делать высококачественную глубокую исследовательскую научную журналистку. Они признают, что будущее журналистики — в сети. Но это будущее не оправдывает ожиданий. Быстро и дешево, сплетни на сайтах — вот типичная веб-журналистика. В своем манифесте, они обещают раз в неделю делать исключительно хорошо что-то ОДНО. Что-то всестороннее, журналистское, а не дешевые обзоры, не сварливые программы мнений, не топ-листы.
Возможно, с проблемой мультизадачности связаны и те жалобы, которые я слышу в последние время от своих коллег. Первоначальный энтузиазм по поводу больших мультимедийных проектов и нелинейных историй проходит. Сделав пару-тройку таких работ, люди говорят: «Делать мультимедиа одному очень тоскливо». Представьте, человек должен записать звуковой и видеоматериал, сделать фотографии, отобрать фото, обработать их, отмонтировать звук и видео, написать сценарий. Свести сюжет в звуке, потом свести его еще раз для слайдкаста, написав для последнего сценарий еще раз. Потом нужно написать сценарий для нелинейного конструктора. Ведь в нелинейных историях не один сюжет, не один слайдкаст или видео, а несколько. Наконец, надо все это запрограммировать в этом самом конструкторе. Во всех этих разнообразных видах работ — 50 % рутины. То есть, например, если раньше человек делал радиопрограмму и половину рабочего времени тратил на скучную, но обязательную работу, теперь этот конвейер умножился раз в семь. То есть гаджеты еще и умножают печали? Может и нет, если работать проектно и в команде, разделяя с друг другом и задачи, и творчество, и рутину. С другой стороны, стоит ли овчинка выделки? Ради чего столько усилий? Молодая аудитория часто не может отличить правду от фейка, журналистику от беллетристики. «В сети нет обучения медиаграмотности», — говорит Розен. Теряется навык анализа средств массовой информации. Он подозревает, что привязанность к гаджету — это навязчивое поведение. Более половины респондентов из поколений iGeneration (1990-1998) и Net Generation (1980-1989) проверяют свои текстовые сообщения каждые 15 минут или чаще. Их предки отстали ненамного.
В книге Шерри Теркл «Одиноки вместе: почему мы ожидаем большего от технологии и меньшего друг от друга» подросток говорит: «Если я получаю СМС или что-то в Facebook, я должен видеть это. Я должен». Погруженные в свои смартфоны, они ломают зубы или получают синяки, натыкаясь на стулья и шкафы. Розен согласен с Теркл. Хуже того: люди чувствуют, что они должны реагировать на входящие сообщения мгновенно или случится что-то плохое. Существует «страх пропустить» что-то, что изменит их жизнь к лучшему.
Люди постарше тоже предпочитают сегодня текстовые сообщения простым звонкам. Один 46-летний архитектор объясняет это так: «Телефонный звонок требует от меня больше, чем я готов дать». Люди боятся, что от них захотят слишком многого. Теркл предполагает, что даже телефонный звонок близкому другу кажется слишком бестактным.
Технологии не оставляют нас ни в спальне с партнером, ни в ресторане, ни на кухне. Мы перестаем смотреть в глаза друг другу, глядя на планшетник или смартфон. Когда дети отправляют свои откровенные фотографии в стиле ню в сеть, они перестают чувствовать себя слабыми в этом смысле. Им кажется, что они контролируют процесс, они думают, что они круты, но, когда они реально идут на свидание, — они оказываются абсолютно беспомощными.
Если выход? Похоже, он такой же, какой предлагают обычным невротикам:
• Ездить на природу, рассматривать цветы;
• Слушать музыку без наушников;
• Говорить на иностранном языке;
• Выключать телефоны на время обеда (многие рестораны стали давать скидки в 5 % посетителям, оставляющим телефоны на входе);
• Освободить спальню от гаджетов;
• Встречаться с друзьями, делать моменты встречи с ними более значимыми;
• Выбрать две социальные сети, а остальные забыть. Определить круг любимых сайтов, остальные – забыть;
• Быть сильными. Может быть я плохо играю в покер, но в игре «Кто первый в компании на дружеской вечеринке перевернет свой смартфон вверх экраном, тот дурак» я всегда побеждаю.