Отключайтесь, господа, отключайтесь!

Покойный Умберто Эко, выдающийся писатель и семиотик, в своей газетной колонке призывал: «Глупец, выброси свой телефон». Похоже, он был просто взбешен, когда публика на его лекции начала прежде всего фотографировать, но не слушать. «Это присутствие механического глаза в ущерб работе мозга, кажется, изменило сознание даже цивилизованных людей. Они покидают культурное мероприятие, на котором присутствовали, с некоторым количеством отснятых кадров, что имело бы смысл, если бы я давал сеанс стриптиза, но в головах их не остается никакой идеи о том событии, свидетелями которого они были. И если они путешествуют по миру, фотографируя все, что видят, то, очевидно, они обречены забыть то, что они зарегистрировали день тому назад».

Психиатр из Калифорнийского университета Ларри Розен уже немного надоел своими предупреждениями об опасностях сети и девайсов. Однако в этот раз он придумал некий диагноз — iDisorder, или iРасстройство. Журналист Барбара Э. Эрнандес анализирует позиции Розена и мнения других специалистов. Вот краткое содержание её статьи.

БЕЗУМИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

Гаджеты многофункциональны. Новые медиа — многофункциональны. Требование к современному журналисту — гиперфункциональность. Идея многозадачности стала этаким корпоративным словечком. Потребителю информации предлагают жать на все кнопки сразу, в то время как он продолжает, например, завтракать. Однако действительность показывает, что однозадачность более эффективна, более производительна. Множество психологов и медиков развенчивают миф о многозадачности как продуктивной идеи для всех. Наоборот, это приводит к большему стрессу, трудностям восприятия и неоригинальным, жалким решениям.

Несколько лет назад много говорили о краудфандинге проекта «Материя» (Matter), на который очень быстро собрали деньги заслуженные американские журналисты Бобби Джонсон и Джим Джайлс. Они хотели делать высококачественную глубокую исследовательскую научную журналистку. Они признают, что будущее журналистики — в сети. Но это будущее не оправдывает ожиданий. Быстро и дешево, сплетни на сайтах — вот типичная веб-журналистика. В своем манифесте, они обещают раз в неделю делать исключительно хорошо что-то ОДНО. Что-то всестороннее, журналистское, а не дешевые обзоры, не сварливые программы мнений, не топ-листы.

Возможно, с проблемой мультизадачности связаны и те жалобы, которые я слышу в последние время от своих коллег. Первоначальный энтузиазм по поводу больших мультимедийных проектов и нелинейных историй проходит. Сделав пару-тройку таких работ, люди говорят: «Делать мультимедиа одному очень тоскливо». Представьте, человек должен записать звуковой и видеоматериал, сделать фотографии, отобрать фото, обработать их, отмонтировать звук и видео, написать сценарий. Свести сюжет в звуке, потом свести его еще раз для слайдкаста, написав для последнего сценарий еще раз. Потом нужно написать сценарий для нелинейного конструктора. Ведь в нелинейных историях не один сюжет, не один слайдкаст или видео, а несколько. Наконец, надо все это запрограммировать в этом самом конструкторе. Во всех этих разнообразных видах работ — 50 % рутины. То есть, например, если раньше человек делал радиопрограмму и половину рабочего времени тратил на скучную, но обязательную работу, теперь этот конвейер умножился раз в семь. То есть гаджеты еще и умножают печали? Может и нет, если работать проектно и в команде, разделяя с друг другом и задачи, и творчество, и рутину. С другой стороны, стоит ли овчинка выделки? Ради чего столько усилий? Молодая аудитория часто не может отличить правду от фейка, журналистику от беллетристики. «В сети нет обучения медиаграмотности», — говорит Розен. Теряется навык анализа средств массовой информации. Он подозревает, что привязанность к гаджету — это навязчивое поведение. Более половины респондентов из поколений iGeneration (1990-1998) и Net Generation (1980-1989) проверяют свои текстовые сообщения каждые 15 минут или чаще. Их предки отстали ненамного.